Bütün dünyanın aynı dilden konuştuğunu göreceğimiz, hatta tek vücut olduğuna şahit olacağımız bir aya giriş yapıyoruz. Ay burç değiştirirken başladı eylül ayı. Aynı zamanda hızlı da bir ay olmak zorunda, sebebi ise gökyüzünde hem gezegen değişimleri var hem de ayın sonunda Merkür retrosu olacak. Bunun yanı sıra jenerasyon gezegenlerinin kontakları bu ay daha çok olacak.



Ne Ekersen Onu Biçersin Günlerindeyiz



Birbirinden etkisiz aktiviteleri, boş zamanı, tembelliği ve kayıtsızlığı ardımızda bırakma isteği ile yanıp tutuşurken, geçmişte yaptıklarımızı da bol bol düşündürecek bir sürecin içerisindeyiz. Bu eylül ayı her zamankinden daha çok hızlanmak isteyen dünyaya yetişmek zorunda kalacağız.



Eylül Ayında Konuşulacak Konular



■ Yuvalar

■ Çocuk bakım evleri

■ Spor salonları

■ İş güvenliği

Temizlik şirketleri

■ Su firmaları

■ Araştırma şirketleri



2022'nin İlk İzlerini Görebiliriz



Geleceğin haberciliğini yapacak eylül ayı, bütün dünyada sonradan konuşulması gereken konuları erkenden ortaya çıkarabilir. Özellikle de teknoloji, altyapı ve çevre konusunda en yoğun gündemin yaşanacağı ay bizzat eylül olabilir. Tarım konusunda yapılacak atılımlar, eğitim için belirlenen yeni yol haritaları da bu süreçte karşımıza çıkabilir. Gelecekte uygulanacak bütün yaptırımların pilot ayındayız desek yanlış olmaz. Dolayısıyla bireysel hareketlerden çok toplumsal izler taşıyan çalışmalara tanıklık edeceğiz. İnsanoğlunun "artık ne yaşayabiliriz ki" dediği günlerin çemberinden geçiyor olsak da tünelin sonundaki umut ışığına ne olursa olsun yürümek isteyeceğiz.



Eylül Ayında Hangi Konular Daha Çok Gündeme Gelir?



■ Eğitim/özel okullar

■ Tarım/seracılık/yapay tohum üretimleri

■ Çevre/yollar, köprüler ve yeni ulaşım projeleri

■ Para/finans/gayrimenkul

■ Yüksek ölçekli satın alımlar/ anlaşmalar

Bu arada telafisi olur her şeyin aslında, ancak bu ay telafisi olmayan olayların da hayatımızda olabileceğini fark edeceğiz. Kimimiz sosyal hayatında, kimimiz aile içerisinde kimimiz de kariyerinde... Eylül ayının önemli bir uyarısı da garantici adımlar atmamız yönünde olacak. Sonucunu düşünerek hareket etmenin bu süreç içindeki en önemli detaylardan biri olduğunu daha iyi görürken, bize karşı yöneltilen bazı soruların temelini keşfedeceğiz. Kendimizi yeniden tanımlarken, mümkün mertebe hata yapmaktan kaçmak isteyeceğiz.



Eylül Ayının IN'leri

Spor müsabakaları, yardımlaşma, haber gündemleri, hastaneler, doktorlar sağlık çalışanları, medya ajansları, sigorta şirketleri, devlet daireleri, vergiler,



Eylül Ayının OUT'ları

Ünlüler ve yaşamları, sivil toplum kuruluşları, dijital içerik platformları, vergi sistemleri arkadaşlık siteleri.