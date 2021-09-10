Olağanüstü bir yaradılışa sahip olan dünyanın bir o kadar benzersiz uydusu, arkadaşı ve sırlarla dolu bir komşusu vardır, Ay…

Ay, astrolojide bakamadığınız bazı detayları derinleştirir, kozmik puzzle'ın eksik parçalarını bulmamızda bizlere yardımcı olur. Bizler ne kadar Güneş burçlarımız üzerinden çeşitli öngörülerde bulunup, buna kanalize olsak da Ay burçları birbirinden farklı detaylarla bizleri gizemli bir yolculuğa çıkarır. Genel geçer davranışlar, kararlar ve söylemlerimizden ziyade, içimizde henüz keşfetmediklerimize odaklanır Ay. Bunu yaparken de sırlarını fısıldamaktan geri durmaz. Ay, dünyaya geldiğimiz günün de uydusudur aynı zamanda. Kalp sesimizdir. O yüzdendir ki gökyüzünün en hızlı hareket edeni olan ay sadece ruhlarımıza değil semavi dinlere de rehberdir.



Eğil Dalga Bükül Demir… Eylül ayında bir Yeniay ve bir Dolunaya ev sahipliği yapacak gökyüzü, bu sefer diğer gezegenlerde daha kesin saf tutacaklar. Merhameti sorgulamak ise ayın ışığından düşecek yüreklerimize. 2021'in eylül ayında görmezden gelmeye çalıştıklarımız, tozlu raflarda kalmasını istediklerimiz bir bir ortaya ruhumuzun derinliklerinden zihinlerimize hücum edebilir. Bununla beraber, soracağız kendimize "Nerelerden geçtim, nasıl geçtim?" diye.



Başak- Balık aksındaki yeniay ve dolunaylar hangi sırları açığa çıkarır?

Gizli ilişkileri, yasak aşkları, unutulmuş duyguları

Başıboş düşünceleri

Saklanan maziyi

Geçmişte iz bırakan kişilerin davranışlarını

Şiddetli kaygıları

İçimizde gizlenmiş egoları



Eylül ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" dedirtecek

İçgüdülerimizin astrolojideki karşılığı olan Ay, derin duyguları ne kadar göstermek istemesek de bizleri eninde sonunda bu yola çıkarır. Karanlığın perdesine bürünen sözler, dudaklardan dökülür, ruha dokunur. Bu sayede pamuk ipliğinde gördüğümüz ilişkilerin sonu gelirken o gidemez dediğimiz kişiler ne kadar sineye çekmiş gibi görünse de, kalplerini zorlamaktan ve kısıtlı sevmekten vazgeçebilir. Eylül ayında Ay'ın halleri pek bir yaman… Hal böyle olunca Ay'ın sırları içimizdeki gizli "ben"i bulup uyandıracak. Kendinizi bu ayın planlarına hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!