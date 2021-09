Zaman zaman hayatımızda zorlandığımız dönemler karşımıza çıkar. Bu anlarda belki de hiç olmadığımız kadar umutsuz, hiç olmadığımız kadar isyankâr biri haline gelir, bambaşka birisi gibi davranırız. Peki hayatımızda yaşadığımız zorlukları geride bırakabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için neler yapıyoruz ya da neler yapabiliriz?

Hazır 21. yüzyılda Kova Çağı'ndan geçerken, öğreten ve şans gezegeni de Kova'dayken yaşadığımız her şeyi çok hızlı geride bırakıyoruz. Halbuki ölümle burun buruna olduğumuz bir süreçteyken, birçok kişi çok farklı hastalıklarla uğraşıyorken, hiçbir şeyi içselleştiremiyoruz. Son zamanlarda insanoğlunun en ortak duygusu; 'donukluk'.



Zaman gerçekten de her şeyin ilacı mıdır?

Karşımıza en çok çıkan sözlerden birisidir 'Zamana bırak.' Neden böyle bir söz söylenir hiç düşündünüz mü? Gerçekten de zaman her şeyin ilacı mıdır? Yoksa kendimizi mi avutuyoruz? Aslında sadece acıların hafiflemesine yardımcı olur zaman. Bu söz ile kendimizi avutmaktan başka bir şey yapmayız. Hiçbir şey yapmadan akışına bıraktığımız olaylar, karşımıza çıkmadığı sürece de unutulmaya yüz tutar. Ve bizler de rahatladığımızı hissederiz.







Hepimiz aşk hayatında olumsuz tecrübelerle karşılaşmışızdır. Etkileri de beklediğimizden çok ama çok uzun sürmüştür belki de. Kimimizin güveni kırılmıştır, kimimiz de hayata küsmüştür. Sordunuz mu hiç kendinize, 'Neden geride bırakamıyorum?' diye. Aslında önümüzdeki tek engel yine kendimiz. Bu en ufak mesele için de, en büyük meseleler için de böyle. Bir şeylerin geride kalmaması, belki de bizleri boşluğa sürükler. Bu boşluk, gökyüzündeki eşsiz düzenin farkına varmamıza da engel olur. O yüzden de zihninize "format" atmaktan çekinmeyin ve gereksiz dosyaları kaldırın rafa.



'Geçmiş geleceğin malzemesidir'

Geçmişte alınan kararlar yarınları şekillendirir. Deneyim diye adlandırdığımız bu davranışları, yaşadığımız hayal kırıklıkları ya da kulaktan dolma bilgiler sayesinde öğrenmez miyiz? Tecrübe, yaşamı kolaylaştırır. Hayat boyunca kazanılan tecrübe, gidilen yola ışık tutar, bir fener misali. Geçmişin önemi de buradan gelir, bu yüzden önemlidir işte. Çünkü geçmiş, kişinin kimliğini yansıtır.



Zamanı yöneten sizden başkası olmasın!

Planlar ve umutlar… Hep gelecekten izler barındırır içerisinde. Ama bunu yaparken de bazı şeyleri ihmal ederiz. Neyi mi? Kendimizi… Hiç düşündünüz mü planlarınıza ne kadar sadıksınız? Kim bilir kaç kere olmasa da olur dediniz? Şimdi kendinize bir söz verin ve geleceğe daha umutlu bakabilmek için

Umutsuzluğa,

Hayal kırıklıklarına

Üzüntülere

Pişmanlıklara hayatınızda yer vermekten vazgeçin. Taşıyamayacağınız yüklerden kurtulmanız gerektiğini de bir köşeye not edin.