- KOÇ: Karşıt burcundaki Mars geçişi haftanın öne çıkan olayı olacak. Ailevi konular gündeminin ilk sıralarında yer alabilir. Teknolojik cihazlarını dikkatli kullanman gerekebilir. Gereksiz masraftan kaçınıyorsun.

- BOĞA: Haftanın ilk gününde zorlandığını hissederken, gökyüzünün sesine kulak vermen, içini rahatlatacak.

Derin bir oh çektikten sonra atacağın adımlar sayesinde açılmadık kapı bırakmayacaksın.

- İKİZLER: Hazırlan ve harekete geç. Senin için bu, haftanın öne çıkan mottosu olacak. Kararsız kaldığın konulardaki net tavırların, seçimlerini kolaylaştırabilir. Duygusal hayatınla ilgili konular, hafta boyunca seni etkileyecek.

- YENGEÇ: Uzun süredir düşündüğün taşınma konusunda, somut bir adım atacaksın. Haftanın ilk günündeki beklenmedik gelişmelerle birlikte, bütün haftanı şekillendireceksin.

- ASLAN: Sen neymişsin be! Bu hafta en çok duyacağın cümle olacak. Çevrendekileri etkileyecek davranışlarınla, rutin gidişat içerisinde fark yaratacaksın. Salı senin günün! Yoluna durmadan devam et!



- BAŞAK: Kafandaki konular çoğalıyor. Birden fazla konuya odaklanmaktan alamıyorsun kendini. Meşguliyetini bilsen de bu huyundan vazgeçmiyorsun.

Cuma günü, beklediğin bir haberin gelmesi, seni harekete geçirebilir.

- TERAZİ: Gündemin yoğun. Mücadele gezegeni, çarşamba günü itibariyle burcunda hareket etmeye başlıyor. Rekabetten korkmayacaksın. Sabırlı davranışlarının meyvelerini, ilerleyen günlerde keyifle toplayacaksın.

- AKREP: Seslere kulak verme vakti. Bu hafta mantığın yerini duyguların alabilir. Kalbinin sesini dinlediğinde, kararlarının arkasında daha sağlam duracaksın. Pazartesi günü senin için öne çıkacak.

- YAY: Karşılaştığın konular her geçen gün seni daha güçlü birisi yapıyor. Duygusal konular bu hafta karşına gelirken, hiç beklemediğin gelişmelerin haberlerini alabilirsin.

- OĞLAK: Motivasyonunun arttığı bu günlerde, karar almaktan çekinmeyeceksin. Salı, 'Güneş sanki benim için doğmuş' diyeceğin bir gün olacak. Sağlık konularına yoğunlaşırken, merak ettiğin soruların yanıtını da alacaksın.

- KOVA: Ayın ortasına geldiğimiz bu günlerde, tempon hiç olmadığı kadar yoğun olabilir. Kendine 'Ben burada ne arıyorum?' diye soracağın sorular, seni düşündürebilir. Kendi isteklerine kulak vermelisin.

- BALIK: Kendinle yüzleşmeni sağlayacak olaylar karşına çıkabilir. Sorgulamaktan asla vazgeçme. Bunları yaparken de çevrene karşı sert olmamaya dikkat et. Kırgınlık olmasını istemezsin değil mi?