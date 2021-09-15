Bugün mücadele gezegeni Mars, Terazi burcuna geçecek. Savaş gezegeninin hava burcundaki seyri 50 gün boyunca dünyanın hızını artıracak. Mitoloji Mars'ı tanımlarken Roma mitolojisindeki savaş tanrısı olarak yer verir. Juno ile Jüpiter'in oğludur. Başlarda Romalı bereket ve bitki tanrısı, çiftlik hayvanlarının, ekin alanlarının koruyucusuyken, daha sonraları savaşla özdeşleştirilmiştir. Mars'ın bu geçişi ile dünyadaki birçok medya kuruluşunu, kitle iletişim araçlarını ve askeri haberleşme sistemlerini konuşacağımızın altını çizecek. Zıt görüşlü devletlerin birbirine olan baskısını dolaylı ya da doğrudan artırdığını göreceğiz. Kitlesel hareketlerin özellikle 'yalan haberler' üzerine odaklanacağını söyleyebiliriz.

Toplumların yanlış yönlendirilmeye, algı yönetimi ile hareket ettirilmesine tahammülünün kalmadığını öğreneceğiz.

Mars'ın Terazi burcuna geçişi ile eğitimin başkalaşımdan geçtiği herkesin malumu olmaya başlayacak. Yaşanacak değişimleri net bir şekilde görmesek de dönüşüm sinyallerini alacağız.

Ailelerin dünyada gerçekleşen olaylar karşısında çocuklarının eğitimi ve öğretimi konusunda düşüncelerini değiştirdiğini fark edeceğiz.

Gezegenimizin yoğun dijitalleşme dönemi her konuda farkını ortaya koyacak.

Mars - Terazi seyrinin Türkiye'yi yakından ilgilendirmesinin en büyük nedeni ise Türkiye'nin haritasındaki Satürn Terazi seyri ile iletişim kuracak olması.



BİLGİSİZ KALMAYIN

Teknoloji 2021 yılının başında uzaktan eğitim ve sağlık sektörü üzerine yoğunlaşmıştı. Eylül ayından itibaren ise gelişimini; yangın söndürme, su baskınları gibi afetleri önleyici müdahale kitlerinin geliştirilmesine odaklayacak. İnsansız araçların olabilecek bir afette erken müdahale için ne kadar önemli olduğu anlaşılacak. Doğa olaylarının etkisi su baskınları ile adından söz ettirmeye devam edebilir. Eriyen buzul kütlelerinin ve okyanus tabanında değişen sıcak- soğuk akıntı alanlarının sık sık adını duyacağız. Tüm dünya devletlerinin bu konuda elinin kolunun bağlanması yeni çözümler aranmasına neden olacak. Dünya 2022 yılında açacağı beyaz sayfalara hazırlanacak.

Size önerim;

Düşüncelerinizi koruma altına almanız. Herkesle her konuda konuşulmayacağını bilmeniz.

Dünyada olup biten haberlere kulak kabartarak dinlemeniz.

Değişen şartların dayatmasına uğramadan dünyanın yeni getirilerine adapte olmanız.