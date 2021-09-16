2021 yılının Merkür retrosu semalarda yaşanırken mücadele gezegeni Mars da tam yanında saf tutacak. Yer gök Terazi burcunda akarken gençlerimiz de yerinde durmayacak. "Göz önündeki gençlerimizin kalpleri kimde?" diye sorgulayacağız.



CEMRE BAYSEL

5 Şubat 1999 doğumlu Kova stelyumunda dünyaya gelmiş Cemre Baysel çok konuşulacak. Kiminle mi? Önce ilişkisiyle kendi adından söz ettirecek. Gerçi önümüzdeki günlerde bütün 1999 doğumlular ilişkilerinde inişli çıkışlı süreçler yaşayacaklar. Güneş, Merkür, Kova kavuşumunda dünyaya gelmiş Cemre Baysel ilişkisini her ne kadar ilan etse de gelecekte çok daha farklı bir ünlü ile kaderini birleştirecek.



AYTAÇ ŞAŞMAZ

4 Ağustos 1998'li Güneş'i Aslan, Ay burcu Yay olan genç oyuncunun en çok para kazandığı yıllar başlıyor. Ama aşk hayatındaki geleceği bugünkü gibi karışık. Sebebi ise 4 Ağustos 1998 doğumlu Merkür retrolu Aytaç Şaşmaz'ın, aynı zamanda haritasında anlık kıskançlıkların, keskin çıkışların ve değişen duyguları olması.



BURAK YÖRÜK

26 Mayıs 1995 yılında dünyaya gelen Burak Yörük, hızına yetişemeyeceğimiz gençler arasında. Genç oyuncu gelecekte çok daha farklı ünlülerle yan yana gelecek. Kendi yaşından çok uzak bir ilişkiye de yelken atacak. Hatta zamanı gelince toplum bunu irdeleyebilir. Sebebi ise Merkür ikizler retrosunda dünyaya gelmiş olması ve haritasında Mars geçişi olması. Ele avuca sığmayan ünlünün kariyer hayatındaki başarısı ise ilişkilerle ilgili uzun soluklu dağınıklıkları beraberinde getireceği işaret ediyor.



BERK ATAN

26 Eylül 1991 doğumlu, burcu terazi olan Berk Atan da Mars terazi seyrinden etkilenen ünlüler arasında yer alacak. Her ne kadar ilişkisinde barıştığını şu döngüde ilan etmese de uzun vadede bu ilişkinin akıbeti hazinle sonlanabilir. Ama kariyer hayatında Türkiye'de başarılı olacak isimler arasında yer alan Berk Atan'ı daha farklı projelerde göreceğiz. Ve dolayısıyla da kendisinden daha ünlü olan, aralarında yaş farkı olan biriyle ilişkiye imza atan genç aktörler arasında yer alacak.