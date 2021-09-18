Türkiye'nin önde gelen isimlerini, 2022 yılı itibariyle medyada çok daha aktif bir şekilde göreceğiz. Çünkü 2021'i bitirmek kolay olmayacak. En önemli gezegen olayları ve tutulmalar önümüzdeki dönemlerde yaşanırken para kazanmak her zamankinden çok daha farklı olacak. Kitlelere yön veren iş insanları yılı nasıl kapatacak? 2022 yılına daha keskin bir şekilde kimler başlayacak?







ACUN ILICALI

29 Mayıs 1969 doğumlu, hem Merkür Retro'su hem de Mars Retro'su olan yani çapraz retrolarda dünyaya gelen Acun Ilıcalı Merkür Retro'sundan etkilenecek isimler arasında yer alıyor. Merkür gerilemesi, haritasındaki retroları da aktif kılacak. Bu süreçte Acun Ilıcalı'nın yeni ve farklı birçok projeye imza atacağını söyleyebiliriz. Var olan projelerinde ise karışıklıklar yaşandığına dair medyaya haberler yansıyabilir. Acun Ilıcalı ile ilgili duyabileceğimiz en önemli konu ise sahibi olduğu TV 8 kanalı ile ilgili olabilir. Kanalın satışına dair haberler bu döngüde karşımıza gelebilir.







ALİ SABANCI

5 Mayıs 1969 doğumlu ve burcu Boğa olan Ali Sabancı da 2022 yılına hızlı giriş yapacak isimlerden birisi. Mars'ı Yay Retro'sunda dünyaya gelen ve haritasında Başak stelyumu olan Ali Sabancı, sahibi olduğu hava yolu şirketi Pegasus ile gündemde kendisine yer bulabilir. 12 Ocak 1990 tarihinde Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Pegasus Hava Yolları, içerisinde bulunduğumuz döngüde satış ya da yeni ortaklık haberleriyle adından söz ettirebilir.







BÜLENT ECZACIBAŞI

1949 yılında, Satürn Başak döngüsünde dünyaya gelen Bülent Eczacıbaşı, aldığı kararlar ve yapacağı anlaşmalar ile adından söz ettirecek. Yenilikçi projeleri ile adından söz ettiren Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın alacağı kararlar, binlerce çalışanını yakından ilgilendirecek. Sahip olduğu iş kolları dünyada adından söz ettirirken, firmaları kendi içerisinde önemli bir dönüşümden geçecek. Dünya markası olma yolundaki ilk adımları atacak. Yüzde elli sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışıyla da gündeme gelebilir.



SADETTİN SARAN

30 Ağustos 1964'te dünyaya gelen, burcu Başak olan Sadettin Saran'ın haritasında aynı zaman da Merkür Retro'su var.

Haritasının işaretleri, Saran'ın yolunun ilerleyen dönemlerde siyaset ile kesişeceğine işaret ediyor. Her ne kadar sportmen kişiliği ile öne çıksa da adından bu sektörlerde de söz ettirebilir. Sadettin Saran, değişim gösteren medya sektöründe, farklı yatırımlarla da karşımıza çıkacak. 2021'in sonunda birçok medya grubu el değiştirirken 2022'nin başında da birçok medya grubu kurulacak diyor gökyüzü…