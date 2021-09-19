Yılın kalanında ezber bozacak ünlüler arasında hepimizin 7'den 70'e tanıdığı isimler ön plana çıkacak. Peki hepimizin yakından tanıdığı ünlüler, bildiklerimizin dışına hangi konularla dikkat çekecek?



SEDA SAYAN

Oğlak Stelyumunda dünyaya gelmiş olan Seda Sayan, yılın geri kalanında konuşulacak isimlerin başında gelecek. Ay burcu Terazi olan Seda Sayan'ı 2021 yılının sonuna kadar farklı projelerde, ekranlarda göreceğiz. Hiç beklemediğimiz projelerde karşımıza çıkabilir. Sayan'ın geçmişte sorun yaşadığı kişilerle ilgili konular yeniden gündeme gelirken, küslüklerin sona erdiğine dair haberlere hem televizyonlarda hem de sosyal medyada rastlayabiliriz.



GÜLBEN ERGEN

Türkiye'nin en çok bilinen isimlerinden diğer bir toprak burcu ünlümüz de Gülben Ergen. Başak Stelyumunda doğan, Güneş'i ve Mars'ı Başak olan yanı sıra Dolunay döngüsünde dünyaya gelmiş Ergen tekrar ekranlara geri dönecek. En önemlisi ise özel hayatıyla da gündeme gelecek. Aynı anda birçok projede yer alması magazini en çok yapılacak ünlüler arasında yer alacağını işaret ediyor.



DEMET AKALIN

7'den 70'e herkesin tanıdığı 23 Nisan 1972 doğumlu burcu Boğa, Ay burcu Başak olan Demet Akalın da önümüzdeki günlerde özel hayatıyla gündeme gelecek. Aynı zamanda eskisi kadar keskin açıklamalar yapmayacağına da şahitlik edeceğiz diyor haritası... 2022'de özel hayatıyla ilgili keskin kararlar alan, yaşamında birçok değişiklik yapan ve farklı ekranlarda, farklı kişilerle yan yana gelen ünlüler arasında yer alacak.



HÜLYA AVŞAR

Mars Terazi döngüsü, 10 Ekim 1963 doğumlu Hülya Avşar'ı yakından ilgilendiriyor. Çünkü Güneş'i, Venüs'ü ve önemli asteroitleri Terazi olan Hülya Avşar, önümüzdeki günlerde, farklı dizilerde yer alırken siyasi yorumlarıyla da dikkat çekecek. Eskiden birlikte olduğu kişilerle yeniden yan yana gelmesiyle özel hayatı da mercek altına alınan ünlüler arasında yer alacak.



CANSU DERE

Evlenecek! Başarısı ile son yıllarda ivme kazanan Cansu Dere dijital dizileriyle de çift yönlü başarılar elde eden ünlüler arasında yer alacak. 14 Ekim 1980'de Terazi Stelyumunda doğmuş Cansu Dere, özel hayatıyla sadece ilişkisi ile gündeme gelmeyecek. Gelinlik giyen, evlenen ve hayatını kuran güzeller arasına da katılacak.