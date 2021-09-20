KOÇ: Gökyüzü gündeminin hareketli olduğu bir haftaya adım atıyorsun. Salı günü meydana gelecek Dolunay, sağlık konularını senin için ön plana çıkarabilir. Karar verirken risk almaktan uzak duracaksın.

- BOĞA: Dostlukların pekişiyor. Arkadaşlıklarına verdiğin önem sayesinde onları daha fazla kollayacaksın. İletişiminin yoğun olduğu bir hafta geçirirken, yorgunluğun gözlerinden okunacak.

- İKİZLER: İkili ilişkilerin ön planda... Bu hafta çalışmalarını gözden geçirirken, aksilikleri de göz ardı etmek istemeyeceksin. Boşuna dememişler, işini kış tut yaz çıkarsa bahtına...

- YENGEÇ: Yardımsever yönün bu haftaki iletişimini etkileyecek. Dolunay seni en çok iletişim açısından etkileyecek. Eğitimine devam ediyorsan, senin için belki de karar verme zamanı gelmiştir.

- ASLAN: Vakit bekleme vakti değil. Düşündüğün konularda harekete geçmek için daha neyi bekliyorsun? Bu hafta gökyüzünün yoğun programı, senin için önemli işaretleri barındırıyor.



- BAŞAK: Karşıt burcunda gerçekleşecek Dolunay, haftaya yön verecek. İlişkilerini düzene sokabilir ve yeni oluşumlar için ilk adımı atabilirsin.

Çarşamba senin günün, benden söylemesi.

- TERAZİ: Gökyüzü önemli gelişmelerin olduğunun altını çiziyor. Özellikle burcundaki Güneş geçişi, hayatına dair alacağın önemli haberleri işaret ediyor.

Ertelediğin konular yeniden karşına gelebilir.

- AKREP: Aşk ve tutku dolu bir haftada olduğunun farkında mısın? Dolunay'ın olduğu bir hafta seni ikili ilişkilerinle meşgul edecek. Hafta sonu senin için öne çıkan günler olacak.

- YAY: Aile konusu ön planda. Karar alırken her zaman aileni de düşünüyor ve ona göre hareket ediyorsun. Gökyüzünde Dolunay meydana gelirken, geleneksel ve keskin düşüncelerin de değişime uğrayabilir.

- OĞLAK: Geriye dönüp baktığında sence de yarım bıraktıkların fazla değil mi? "Evet" diyorsan gökyüzü imdadına yetişiyor. Dolunay, eksik bıraktığın işlere odaklanman için gereken vaktin bu hafta olacağını işaret ediyor.

- KOVA: İmkanlarını sonuna kadar zorlama düşüncesi aklının bir köşesinde yer etmiş sanki.

Maddi konularda kararlar almak isterken, birikimlerini değerlendirmek isteyeceksin. Cuma günü senin için öne çıkan gün olacak.

- BALIK: Bu hafta senin. Salı günü burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, sorumluluklarını hatırlatacak. Ev ya da araba alma gibi bir düşüncen varsa, bu hafta gerçekleştirebileceğini söylüyor.