Sonbahar ruhuna hitap etmeye hazırlanan gökyüzü, planlı ve stratejik etkileri barındıracak. Bugün, Zodyak'ın son burcunda meydana gelecek dolunay hızla dönen dünyanın akışını biraz yavaşlatacak. Aynı zamanda duyguları, beklentileri ve en önemlisi bugüne kadar verilen sözlerin, vaatlerin hangi noktada olduğunu gösterecek. Değişken su elementli bu gökyüzü gündemi sansasyonel etkilere de sahip. Hepimizi derinlere salacak, çıkarlarımızı düşündürtecek Balık dolunay'ına hazır mısınız?



NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bugün saat 02:54'te, 28 derecede Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Anın yükseleni ise Aslan yönetecek.



DOLUNAY BIZ UYURKEN NELERI BAŞLATACAK?

Dolunay'ın gerçek sahibi Merkür-Jüpiter 120'liği olacak. Balık burcunun son derecelerinde meydana gelen dolunayın hemen ertesi gün burç değiştirmesi keskin olayları önümüze getirecek. Bu durum; birçok şoku, yüzleşmeleri beraberinde getirecek.

İletişim gezegeni Merkür'ün, yeraltı gezegeni Plüton'a kafa tutması siyasi liderlerin kıracağı potları ifade edebilir.

Dünya ekonomisi bu süreçte en çok konuşulanlar arasında yer alabilir. Aynı zamanda bu döngü okullarla ilgili yeni düzenlemeleri vurgulayacak. Unutmadan; Başak-Balık aksında meydana gelen dolunayı gizliden takip eden bir 22 Eylül ekinoksu var. Derin, detaylı, çalışkan, meraklı ve bol sayılı konuları ifade edecek. Dolunay, Uranüs ile iletişimde olacak. Biraz da Neptünyen bir dolunay bizi bekliyor. Ay'ın sağındaki zamanın kalitesini anlatan Neptün, "Biz daha neler göreceğiz?" lafını hep bir ağızdan söyletecek.



DSÖ İLE İLGİLİ HABERLER

Güneş de boş durmayacak, Kaderimizi yeniden tayin etmemiz için ay düğümleri ve Satürn ile iletişim kuracak. Büyük üçgen meydana getiren gezegenler artık dünyanın yavaş da olsa eski haline dönebileceğini, bunların farklı alan ve oluşumlar içinde konuşulacağını vurgulayacak.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere farklı tutumu, açıklamaları ve istifaları ile gündeme gelebilir. Açıklamaları başta ne kadar korkutucu gibi görünüyor olsa da Avrupa'daki rakamlar ve açılmalar gerçeği yansıtacak. Türk aşısı da bu döngüde ortaya çıkabilir. Balık burcu her ne kadar duygusal, romantik, naif, sakin bilinse de son dakika çıkarttığı patırtıları, şokları ile meşhurdur. Gündemde olmayan konuları kolektif bilinçle herkese yayacağını göreceğiz.