Bugün saat 22.44'ü gösterdiğinde Türkiye enlem ve boylamına göre Güneş, Terazi burcuna geçecek. Adalet, eşitlik ilkeleri etrafında harekete geçme ihtiyacı doğuracak. Gece ve gündüz eşitlenecek, sonbahar ekinoksu Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle başlayacak.

Güneş, hepimize sosyal etkileşim ve barışçıl bir bakış açısı sunmak isteyecek. Terazi, Zodyak dünyasında denge kurmak anlamına gelir. Ferahlatıcı niteliği, netlik arayışı hava elementinden kaynaklanır. Sonbahar başlarken ilişki adına her adımı yoklamaya başlatacaktır. Aynada kişinin kendisiyle yüzleşmesi, nasıl göründüğüne bakması, bakımı, tutumu ve özel ihtiyaçlara yönelmek için doğru bir zamandır.

Entelektüellik

Zevk sahibi olmak

İlişki odaklı hareket etmek

Tepkileri çözmek, insanları değerlendirmek

Ve mutfak!

Güneş Terazi eksenindeyken hayat daha kolaydır. Yazın rehavetini üzerinden atan herkes için düzen ve yerleşik plana geçmek için iyi bir zaman. Zarafet, lüks merakı, kalite arayışı etrafınızı güzelleştirmenize, yenilemenize vesile olacak. Bunun yanı sıra da Mars'ın Terazi burcunda hareket ettiğini göz önünde bulundurursak dünya genelinde birtakım yeni yasaklar gelirken, eski yasaklar da ortadan kalkacak. Unutmayın ki dünya bugüne kadar öyle ya da böyle virüse bağışıklık kazandı.



'BİZ' OLACAĞIZ

Seçicilik, keskin sözler, gözlemcilik bu evrenin en belirgin etkileri arasında yer alacak. Güneş, öncü burcun hava elementinde değerli, özel ve kıymetli gördüğü her duruma imtina gösterecektir. Yetenekleri ve ikna kabiliyetleri ile para kazananlar sıralamasında başta hukukçular, ekonomistler, mimarlar, estetisyenler, modacılar, sanatçılar, diyetisyenler ve kozmetiğin tüm alanları yer alabilir. Bu konum ''Biz'' olmayı anlatır. İkili ilişkilerden iş anlaşmalarına, aile kararlarından kariyer planına kadar programlı ilerlemeyi kolaylaştıracak.

Ama unutmayın ki klasik bir Güneş – Terazi seyri olmayacak. Bu seyri içinde başkalaştıran bir Merkür – Terazi retrosu olacak. Güneş'in, sağında Merkür retrosu, solunda ise Mars'ın başkaldırışı olacak. Var olma mücadelesinin sadece yaşam alanlarımızda değil, maddi-manevi reflekslerimizde de etkili olduğunu bugünden itibaren daha iyi göreceğiz.