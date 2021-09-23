Geçtiğimiz salı gününden bu yana gökyüzündeki etkilerine tüm hızıyla başlayan Balık dolunayının burçlara olan etkisini merak mı ediyorsunuz? Gelin sorunuzun cevabını beraber keşfedelim.

KOÇ: Sağlık ve özelinizi ilgilendiren konular gündeminizi belirlerken, içinize kapanık bir tutum sergileyeceksiniz. Yetenekleriniz özenle takip edilecek.

BOĞA: Yapıcı ve teknoloji odaklı olurken, dostlarınızın önemi sizin için artacak. Farklı yapılanmalar ve dernekler gibi kurumlarla ilişkileriniz bu evrede artabilir.

İKİZLER: İtibar, saygı ve bilinirlik açısından özel bir dönemdesiniz. Aile ve koşullar olarak size eş biriyle bu dönem ilişkiniz ciddiyete gidebilir.

YENGEÇ: Yüksek eğitim, yurt dışı imkanları dışında uzakta yaşayan aileniz ya da yakınlarınızla bilgi akışınız artabilir. Felsefi yönden kendinizi geliştirirken, dertleri olan iş arkadaşlarınıza iyi geleceksiniz.

ASLAN: Amaçlarınız için iyi bir evredesiniz. Emeklerinizin göründüğü bu dönemde duygularınızı, hislerinizi saklamayacaksınız. Eğer maddi olarak desteğe ihtiyacınız varsa bu döngüde beklentiniz karşılık bulabilir.



BAŞAK: İlişkilerinizi düzenlemek, anlaşmaları değerlendirmek için özel bir dönemdesiniz. Yeni oluşumlar, yeni sorumluluklar getirebilir. Evli Başak burçları küslükleri sonlandıracak.

TERAZİ: Çalışmak, yaşamı düzene sokmak ve bankalarla temasınız bu evrede artacak. Uzun zamandır ertelediğiniz detaylı işleri yapmak için ideal bir süreç, değerlendirebilirsiniz.

AKREP: Aşk, tutku, ihanet ve geçici sosyal ilişkileri temsil eden bir dönemdesiniz. Bekar Akrep burçları ciddi ilişkiler yerine sürprizli çıkışlar yapabilirler. Çocuklarla ilgili de yaratıcı ve ilham verici etkiler oluşturacaksınız.

YAY: Aile ortamında değişikliğe ihtiyaç duyanlar için olumlu bir dönem. Köklü, otoriter, tutucu ve geleneksel düşünceler sizi uzaklaştıracak.

OĞLAK: Yarım bırakılan işler, eğitim ve iletişimler için kendinize güveneceksiniz. Özgür planlar yapabilmek için yakınlarınızdan destek bekleyeceksiniz. Kısa yolculuklarınız artabilir.

KOVA: Şahsi kaynaklarınız çevreden ve işinizden gelen desteklerle artabilir. Birikimleriniz ve yaşam koşullarınız için radikal kararlar alabilirsiniz. En iyi yaptığınız işten para kazanabilirsiniz.

BALIK: Bireysel çıkışınız, sorumluluklarınız için yapıcı etkiler var. Girişimci yanınızı geliştirecek işlere kafa yoracaksınız. Sağlığınız ve hedefleriniz açısından çok verimli bir dönemdesiniz.