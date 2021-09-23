Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zeynep Turan Balık dolunayı burçları nasıl etkileyecek?
ZEYNEP TURAN
23 Eylül 2021, Perşembe ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Balık dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz salı gününden bu yana gökyüzündeki etkilerine tüm hızıyla başlayan Balık dolunayının burçlara olan etkisini merak mı ediyorsunuz? Gelin sorunuzun cevabını beraber keşfedelim.
KOÇ: Sağlık ve özelinizi ilgilendiren konular gündeminizi belirlerken, içinize kapanık bir tutum sergileyeceksiniz. Yetenekleriniz özenle takip edilecek.
BOĞA: Yapıcı ve teknoloji odaklı olurken, dostlarınızın önemi sizin için artacak. Farklı yapılanmalar ve dernekler gibi kurumlarla ilişkileriniz bu evrede artabilir.
İKİZLER: İtibar, saygı ve bilinirlik açısından özel bir dönemdesiniz. Aile ve koşullar olarak size eş biriyle bu dönem ilişkiniz ciddiyete gidebilir.
YENGEÇ: Yüksek eğitim, yurt dışı imkanları dışında uzakta yaşayan aileniz ya da yakınlarınızla bilgi akışınız artabilir. Felsefi yönden kendinizi geliştirirken, dertleri olan iş arkadaşlarınıza iyi geleceksiniz.
ASLAN: Amaçlarınız için iyi bir evredesiniz. Emeklerinizin göründüğü bu dönemde duygularınızı, hislerinizi saklamayacaksınız. Eğer maddi olarak desteğe ihtiyacınız varsa bu döngüde beklentiniz karşılık bulabilir.

BAŞAK: İlişkilerinizi düzenlemek, anlaşmaları değerlendirmek için özel bir dönemdesiniz. Yeni oluşumlar, yeni sorumluluklar getirebilir. Evli Başak burçları küslükleri sonlandıracak.
TERAZİ: Çalışmak, yaşamı düzene sokmak ve bankalarla temasınız bu evrede artacak. Uzun zamandır ertelediğiniz detaylı işleri yapmak için ideal bir süreç, değerlendirebilirsiniz.
AKREP: Aşk, tutku, ihanet ve geçici sosyal ilişkileri temsil eden bir dönemdesiniz. Bekar Akrep burçları ciddi ilişkiler yerine sürprizli çıkışlar yapabilirler. Çocuklarla ilgili de yaratıcı ve ilham verici etkiler oluşturacaksınız.
YAY: Aile ortamında değişikliğe ihtiyaç duyanlar için olumlu bir dönem. Köklü, otoriter, tutucu ve geleneksel düşünceler sizi uzaklaştıracak.
OĞLAK: Yarım bırakılan işler, eğitim ve iletişimler için kendinize güveneceksiniz. Özgür planlar yapabilmek için yakınlarınızdan destek bekleyeceksiniz. Kısa yolculuklarınız artabilir.
KOVA: Şahsi kaynaklarınız çevreden ve işinizden gelen desteklerle artabilir. Birikimleriniz ve yaşam koşullarınız için radikal kararlar alabilirsiniz. En iyi yaptığınız işten para kazanabilirsiniz.
BALIK: Bireysel çıkışınız, sorumluluklarınız için yapıcı etkiler var. Girişimci yanınızı geliştirecek işlere kafa yoracaksınız. Sağlığınız ve hedefleriniz açısından çok verimli bir dönemdesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA