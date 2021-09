TERAZİ

Yönetici gezegen Venüs…

Astrolojide denge dendiği zaman akla senden başkası gelmez.

Uyum ve huzur arayışın hayatının her anı için geçerlidir. Huzuru bulamadın mı kendi huzurunu yaratmaya çalışırsın.

Nerede, nasıl davranman gerektiğini de çok iyi bilirsin.

Kibarlığın, sana bütün kapıları açar, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır misali.

İlişkilerinde çift taraflı özveri beklersin. Nasıl davranıyorsan, aynısını beklersin.



AKREP

Yönetici gezegen Mars…

Sayısal zekan ön plana çıkarır seni her ne kadar belli etmeyi sevmesen de.

Sadakat ve bağlılık konusunda seni kim sınava tabii tutmak isterse, ters köşe yapmaktan geri durmazsın.

Kararların bir bıçak gibi keskindir.

Seçimlerini başkasına bırakmazsın. Hayat senin, başkası müdahale edemez!

İlişkilerde tutkuyu ararsın çoğu zaman ve hayatını da bu kelime üzerinden şekillendirirsin.



YAY

Yönetici gezegen Jüpiter…

Spontane yaşam senin için yaşam tarzı.

Çevrendeki kişileri yönlendirme konusunda da başarılısın.

Coşku ve macera arayışlarının kaynağıdır, bulunduğun ortama ayak uydurmakta zorlanmazsın.

İç güdülerin, seni yanıltmaz çoğu zaman. Sonuçlar hakkında fikir sahibi olursun.

Kalıplaşmış düşüncelere değil bağlı kalmak, yanına yaklaşmak istemezsin.

Kıskanç bir sevgili seni kendisinden hemen uzaklaştırır. Kısıtlamaya gelemezsin.



OĞLAK

Yönetici gezegen Satürn…

Düzen kurmak senden sorulur.

Çalışkanlık hayatında önemli bir yere sahip. Aynı zamanda da sabır taşı gibisin.

Kendine özgü hallerin, hayatının her alanında karşına çıkar.

Hataya tahammülün yok.

Dürüstlüğünden taviz vermezsin, insanların ihtiyaçlarını da bir şekilde bilir ve ona göre hareket edersin.

Hırsını bazı konularda o kadar belli ediyorsun ki insanlar senden uzaklaşabilir. Otokontrolünü sağlamalısın.



KOVA

Yönetici gezegen Uranüs…

Ruh halinin saati saatine uymaz.

Takıntıların seni belli başlı konularda odak noktana kilitlenmiş şekilde bırakabilir.

İsteklerinin peşinden gitme tutkusu, arzularını güçlü kılar.

Hayal kırıklıkları seni arayışa iter, davranışlarını değiştirmekte de hiç zorlanmazsın.

Sen yok musun sen özgürlüğüne düşkün olman nedeniyle çevrenle zıtlaşmadan da duramazsın.

Baskıya gelemezsin. Baskı altında hissettiğin an uzaklaşırsın bulunduğun ortamdan.



BALIK

Yönetici gezegen Neptün…

Herkes seni duygusal diye bilir değil mi? Ama bir de sana sorsunlar.

Keskin zekan, her işte belli eder seni.

Detayların güzelliği, seni her zaman içine çeker. Boğulursun adeta içerisinde.

Rahatlığa ve huzura düşkünlüğün, sayısız istek ve arzuyu da beraberinde getirir.

Dikkat çekmek mi, uzak dursun senden.

Zor zamanlarında gözlerin hep birisini arar.