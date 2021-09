- KOÇ: Ayın son günleri karşıt burcunda gerçekleşecek retro ile hızlanacak. İletişiminde yaşayabileceğin problemlere karşı dikkatli olmalısın.

Retro deyip geçme. Etkileri karşısında hazırlıklı ol.

- BOĞA: Bir ayın sonu diğer ayın başlangıcı. Böyle bir haftadayız. Yorgunluğunun iyice artacağı bu süreçte dinlenmek için vakit bulacaksın. Aile kavramının önemi senin için pekişecek.

- İKİZLER: Yorucu bir ay oldu senin için ama bu hafta Eylül ayını yolcu ediyorsun. Ayın değerlendirmesini yapmak isterken, kendine çıkaracağın dersler de olmalı. Mantığın ön planda olduğu günler kapıda.

- YENGEÇ: Geçmiş konular karşına gelebilir. Retro olursa seni es geçer mi? Çocuk sahibi olan Yengeç burçları, geleceğe yönelik adımlar atacak. Senin için önem arz eden konular öne çıkacak.

- ASLAN: Birden fazla işi aynı anda yapmanın kötü olduğunu deneyimlemek senin için iyi bir ders niteliğinde olacak. İkili ilişkilerin hiç olmadığı kadar bu hafta karşına gelebilir.



- BAŞAK: Retrolu bir haftaya merhaba. Özellikle istediklerinin gerçekleşmemesi seni üzebilir. Ama her şeyde vardır bir hayır. Geç olması güç olmasından iyidir. Maddi konulara dikkat, benden söylemesi.

- TERAZİ: Merkür retrosuna ev sahipliği yapıyorsun. En çok etkilenecek burçta sensin doğal olarak.

Sakin kalmak için elinden geleni yapacağın bir haftadasın. Pazartesi gününden itibaren, her şeyin kontrolünde olmasını sağlamalısın.

- AKREP: Maddi konular ayın son gününde gündeminde. "Ne çok para harcamışım" dediğini duyar gibiyim. Bu senin kulağına küpe olsun.

İsteklerini göz ardı etme ama yapabileceklerinin de sınırını bil.

- YAY: Duygusal kararların damga vuracağı bir hafta. Sanki bir değişim içerisindesin. Yardıma ihtiyacın olduğunu söylemekten çekinmemelisin.

Unutma her şeyi tek başına halledemezsin.

- OĞLAK: Bir ayın daha son günlerine geldik. Sonbaharın ilk ayındaki yoğun tempon, hafta boyunca devam edecek. Ee ne demişler, işleyen demir parlar. Boş durmak sana göre değil. Aklındaki iş kelimesi hep orada kalacak gibi.

- KOVA: Ertelemek yok. Eylül ayı sana bunu öğretti. Uygulayacak olan da sensin. "Çarşamba günü senin günün" diyor gökyüzü. Planların ve programlarını ona göre hazırlayabilirsin.

- BALIK: Retrolu bir haftaya adım atıyorsun. Geride kalan günlerdeki davranışlarını gözden geçirmek isteyeceksin. Perşembe günü senin için öne çıkarken, bu hafta birbirinden farklı konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsin.