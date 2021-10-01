2021 yılının ekim ayı retro ile başlıyor! Gürültülü bir yazın ardından Merkür retrosunun etkisiyle başlayan ekim ayının içinde yine arayışa çıkacağız. Öyle sessiz sedasız geçecek, gündemler durulacak diye düşünüyorsanız, yanılırsınız. Gökyüzüne göre toplumsal ve sosyolojik yapılanmaları daha çok konuşacağız.



TİCARİ HIRSLAR ÖNDE

Retronun etkisi eski defterleri açacak. Tüm dünyada halkın taleplerini sıraladığı, ekonomiden iş koşullarına kadar sesini yükselttiği bir dönemdeyiz. Dünyanın birçok köşesinde azınlıkları ve mültecileri ilgilendiren gelişmeler yaşanacak. Aynı zamanda bu konuda raporlar, istatistiki bilgiler dünya kamuoyunun önünde açıklanacak. Kaçan ya da gizlenen detayları yakalamak bu döneme denk düşecek.

Şirketlerin fon desteği sağladığı sivil toplum projeleri inceleme altına alınacak.

Gizli şirket ortaklıkları ortaya çıkacak.

Mars Terazi seyri 30 Ekim'e kadar Merkür retrosundan güç alırken, ticari hırsların her köşeden karşımıza çıktığını göreceğiz.

İklim koşulları Türkiye'de uygulanan tarım politikalarını gündeme taşıyacak.



VİRAL VİDEOLAR

Ekim ayında, retronun etkisinde dünya dört nala ilerleyecek. Siyasiler arasında barışmalara, yan yana gelmelere şahit olabiliriz. Uluslararası politikada da tıkanan süreçler tekrar işlemeye başlayabilir. Adı üstünde retro bu! Sosyal medya üzerinden yayınlanan gerçekliği kanıtlanmamış haberler ortalığı karıştırabilir. Viral videoların sayısı çoğalabilir.