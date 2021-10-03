Astrolojide iç dünyamızdaki ara sokakları aydınlatan, isimsiz hislerimize anlamlandıran Ay, dünyaya en yakın gök cismi olarak bizleri derinden etkiler. Hal böyle olunca astrolojinin diğer gezegenlerinden daha farklı bir etkisi olduğu su götürmez bir gerçek. Ay'ın duygularımız için bu denli önemli olması, içinde tarihin başından bu yana barındırdığı gizemin ta kendisi olabilir. Herkesin kendine göre bir ruh hali var, kimisi kaygılı kimisi rahat kimisi de bu iki uç duyguyu da dengeli bir biçimde içinde besliyor. Ay'ın buradaki etkilerinden bir tanesi de kişinin kendi içindeki duygusal kavramları anlamlandırabilmesi, hayatına entegre edebilmesi aslında… Sadece kendi duygularımız da değil, çevremizdeki birçok insanı duygusal açıdan etkilememizin gücü de bizzat Ay'dan gelir. Ay gökyüzündeki sahiplenici duyguyu, sadakati ve annelik duygusunu ön plana çıkarır. Bu sayede Ay burcunun duygusal etkilerini daha güçlü bir şekilde gözlemleriz.



Astrolojinin temel yapıtaşında merak edilen daima Güneş burcu olsa da Ay burcu da bir o kadar önemlidir. Ekim ayında Ay'ı iki kere misafir edeceğiz. Bir tanesi henüz Ekim ayının ilk günlerinde hava elementinde gerçekleşecek Yeniay ile, diğeri ise 20 Ekim'de ateşin öncüsünde gerçekleşecek Dolunay ile… Bu birbirinden önemli gökyüzü olayları, bizlere kendi içimizde çözemediğimiz sorunların aslında ne kadar basit olduğunu hatırlatacak. Asılsız iddialar, yerini bulmayan eleştiriler ve samimi olmayan tepkiler, Ay'ın Ekim ayındaki ziyaretleriyle ayyuka çıkarken, doğallığın peşinde olmak isteyeceğiz. Ay, Mars'tan 6 Ekim'de baskı görecek. Kendinizi bu ayın planlarına hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!

Ekim'de Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler: