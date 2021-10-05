Hepimiz hayatın bir döneminde çocuk sahibi oluruz. Bu mükemmel duyguyu tecrübe etmek, bir yandan da önemli sorumlulukları beraberinde getirir. Evlatlarımız pandemiden sıyrılıp yavaş yavaş okul hayatına adapte olmaya çalışırken, ebeveynlerin istemeden de içine düşebileceği en büyük tehlike çocuklar arasındaki rekabete dahil olmak aslında.



BASKI KURMAYIN

Okulda, sosyal hayatta, arkadaşlık ilişkilerinde onları daima hatasız görürüz. "Benim çocuğum her şeyin üstesinden gelir" sözünü dilimizden düşürmeyiz. Ancak bu şirin serüvende hatanın da var olabileceğini unutmamak gerekiyor. Çocuklar dünyayı, biz ebeveynlerden daha farklı görür unutmayın. Onların üzerinde ne kadar baskı kurarsak, tökezledikleri anda toparlanmaları uzun sürer.



DOĞRU YÖNLENDİRİN

Çocuklarımız bizim için çok değerli. Onlar için her zaman iyisini düşünür, en güzelini hayal ederiz. Kalplerimizden iyi dilekler eksik olmaz. Durum böyle olunca herhangi bir eleştiriyi de kabul edemediğimiz zamanlar oluyor. Bu da çocuğumuzu yanlış değerlendirmemize sebep olabiliyor. Burada yapılması gereken onları en doğru biçimde yönlendirip iletişim kurmak. Bunu sağladığımız anda hayatlarındaki bütün kırılmaların minimuma indiğini eninde sonunda fark ederiz.



HATA NEREDE?

Hayatın gerçek temellerinden çok uzak bir biçimde çocuğu yetiştirmek.

Arkadaşlık, paylaşım, yardımlaşma ve grup çalışması konularında yeterince yönlendirici olamama.

Doğru ve yanlış kavramlarını çocuklarımıza öğretmek yerine, ödül ceza mantığıyla ilerlemek.

Çocuğun psikolojisini anlamak için rehberlik, danışmanlık alma erdeminden kaçınmak.

Çocuğun hırsını yanlış alanlara yönlendirip, denge terazisini şaşırmak.

'Yenilmek' kavramının da içinde yapıcı etkiler olduğunu onlara anlatmamak. Sanki kaybettiğinde çok kötü şeyler olacakmış izlenimi vermek.

Çocuklarımızı henüz küçük yaşlarından itibaren rekabete sokmak onları da kendi başlarına bir birey olma olgusundan uzaklaştırmaz mı? Hatta en temelinde bizi hakkaniyetli ve çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getiren bir ebeveyn yapar mı? Unutmayın onlar koca bir pandemi dönemini geride bırakıyor. Bu süreçlerin içinden geçen çocuklarımız bizlerden daha güçlü olacak, ayakları yere basan bir nesil yetişecek. En nihayetinde onlar haritasında Kova gezegenleri olan, Kova Çağı çocukları…