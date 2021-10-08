İki gün önce gerçekleşen yeni ayın etkileri, hepimizin sosyal hayatlarından taştı. Önü alınamayan gelişmelerin üzerinde duran yeni ay burçları nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.

* KOÇ

İş toplantılarında konuşmalarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Aile meselelerinizin dışarıya taşmasına izin vermemelisiniz.

* BOĞA

Vakitsizlikten şikayet edeceksiniz.

Çalışan bir Boğa burcuysanız ekip arkadaşlarınız arasında koordinasyon kurmakta zorlanabilirsiniz.

* İKİZLER

Sorunlu kişilere daha fazla taviz vermeyeceksiniz.

Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmayı düşünüyorsanız, durun!

* YENGEÇ

Maddi kayıplarınızı ek gelir elde edeceğiniz işler ile kapatmayı düşüneceksiniz.

Çevrenizdeki kişilerin davranışları 'Ne oluyor?' dedirtecek.

İlişkinizdeki yaralar kapanıyor.

* ASLAN

Önemli anlaşmalarda kopukluklar yaşanabilir.

Çocuğunuzun enerjisi ile baş edemeyeceksiniz.



* BAŞAK

İlgi alanlarınızı mesleğe dönüştürmek için her zamankinden daha çok uğraşmanız gerekecek.

Yenilik ve huzuru bulmak sandığınızdan daha zor olabilir.

Evli ve ilişkisi olan Başak burçları, sakin olun.

* TERAZİ BURCU

Sağlığınız sizin için önemli bir konu olacak, diyete girebilirsiniz.

Ailenizin eleştirileri sizi yorabilir.

Ev sahipliğini yaptığınız retro, kalbinizi ilgilendiren konularda radikal kararlar aldıracak.

* AKREP BURCU

Yaz aylarında küstüğünüz kişiler sizi arayacak.

2013'ten beri ortaklı bir iş yapıyorsanız, ayrılık rüzgarları kapıda.

Kıskançlığın dozuna dikkat!

* YAY

Aile ile yaşayan bir Yay burcuysanız bireysel bir düzen kuracaksınız.

Soluk almak için kısa süreli bir tatil düşünmenin geç olmadığı fikri güçlenebilir.

* OĞLAK

Yakın bir arkadaşınızın size söylemediği bir ilişkisi olduğunu öğreneceksiniz.

İş ortamınızda sizin dışınızdaki herkes gergin.

* KOVA

Çevrenizdeki herkes evleniyor!

Retrolu günlerde kilo alımına dikkat!

Geçmişe şans vereceksiniz.

* BALIK

Akrabalarla bir araya gelmek istemeyebilirsiniz.

İşlerinizi hızla yapmaya çalışmak ani hatalara davetiye çıkarabilir, dikkat!