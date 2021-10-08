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ZEYNEP TURAN
08 Ekim 2021, Cuma ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Yeni ayın burçlara etkisi

İki gün önce gerçekleşen yeni ayın etkileri, hepimizin sosyal hayatlarından taştı. Önü alınamayan gelişmelerin üzerinde duran yeni ay burçları nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.
* KOÇ
İş toplantılarında konuşmalarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Aile meselelerinizin dışarıya taşmasına izin vermemelisiniz.
* BOĞA
Vakitsizlikten şikayet edeceksiniz.
Çalışan bir Boğa burcuysanız ekip arkadaşlarınız arasında koordinasyon kurmakta zorlanabilirsiniz.
* İKİZLER
Sorunlu kişilere daha fazla taviz vermeyeceksiniz.
Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmayı düşünüyorsanız, durun!
* YENGEÇ
Maddi kayıplarınızı ek gelir elde edeceğiniz işler ile kapatmayı düşüneceksiniz.
Çevrenizdeki kişilerin davranışları 'Ne oluyor?' dedirtecek.
İlişkinizdeki yaralar kapanıyor.
* ASLAN
Önemli anlaşmalarda kopukluklar yaşanabilir.
Çocuğunuzun enerjisi ile baş edemeyeceksiniz.

* BAŞAK
İlgi alanlarınızı mesleğe dönüştürmek için her zamankinden daha çok uğraşmanız gerekecek.
Yenilik ve huzuru bulmak sandığınızdan daha zor olabilir.
Evli ve ilişkisi olan Başak burçları, sakin olun.
* TERAZİ BURCU
Sağlığınız sizin için önemli bir konu olacak, diyete girebilirsiniz.
Ailenizin eleştirileri sizi yorabilir.
Ev sahipliğini yaptığınız retro, kalbinizi ilgilendiren konularda radikal kararlar aldıracak.
* AKREP BURCU
Yaz aylarında küstüğünüz kişiler sizi arayacak.
2013'ten beri ortaklı bir iş yapıyorsanız, ayrılık rüzgarları kapıda.
Kıskançlığın dozuna dikkat!
* YAY
Aile ile yaşayan bir Yay burcuysanız bireysel bir düzen kuracaksınız.
Soluk almak için kısa süreli bir tatil düşünmenin geç olmadığı fikri güçlenebilir.
* OĞLAK
Yakın bir arkadaşınızın size söylemediği bir ilişkisi olduğunu öğreneceksiniz.
İş ortamınızda sizin dışınızdaki herkes gergin.
* KOVA
Çevrenizdeki herkes evleniyor!
Retrolu günlerde kilo alımına dikkat!
Geçmişe şans vereceksiniz.
* BALIK
Akrabalarla bir araya gelmek istemeyebilirsiniz.
İşlerinizi hızla yapmaya çalışmak ani hatalara davetiye çıkarabilir, dikkat!

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