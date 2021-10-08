İki gün önce gerçekleşen yeni ayın etkileri, hepimizin sosyal hayatlarından taştı. Önü alınamayan gelişmelerin üzerinde duran yeni ay burçları nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.
* KOÇ
İş toplantılarında konuşmalarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Aile meselelerinizin dışarıya taşmasına izin vermemelisiniz.
* BOĞA
Vakitsizlikten şikayet edeceksiniz.
Çalışan bir Boğa burcuysanız ekip arkadaşlarınız arasında koordinasyon kurmakta zorlanabilirsiniz.
* İKİZLER
Sorunlu kişilere daha fazla taviz vermeyeceksiniz.
Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmayı düşünüyorsanız, durun!
* YENGEÇ
Maddi kayıplarınızı ek gelir elde edeceğiniz işler ile kapatmayı düşüneceksiniz.
Çevrenizdeki kişilerin davranışları 'Ne oluyor?' dedirtecek.
İlişkinizdeki yaralar kapanıyor.
* ASLAN
Önemli anlaşmalarda kopukluklar yaşanabilir.
Çocuğunuzun enerjisi ile baş edemeyeceksiniz.
* BAŞAK
İlgi alanlarınızı mesleğe dönüştürmek için her zamankinden daha çok uğraşmanız gerekecek.
Yenilik ve huzuru bulmak sandığınızdan daha zor olabilir.
Evli ve ilişkisi olan Başak burçları, sakin olun.
* TERAZİ BURCU
Sağlığınız sizin için önemli bir konu olacak, diyete girebilirsiniz.
Ailenizin eleştirileri sizi yorabilir.
Ev sahipliğini yaptığınız retro, kalbinizi ilgilendiren konularda radikal kararlar aldıracak.
* AKREP BURCU
Yaz aylarında küstüğünüz kişiler sizi arayacak.
2013'ten beri ortaklı bir iş yapıyorsanız, ayrılık rüzgarları kapıda.
Kıskançlığın dozuna dikkat!
* YAY
Aile ile yaşayan bir Yay burcuysanız bireysel bir düzen kuracaksınız.
Soluk almak için kısa süreli bir tatil düşünmenin geç olmadığı fikri güçlenebilir.
* OĞLAK
Yakın bir arkadaşınızın size söylemediği bir ilişkisi olduğunu öğreneceksiniz.
İş ortamınızda sizin dışınızdaki herkes gergin.
* KOVA
Çevrenizdeki herkes evleniyor!
Retrolu günlerde kilo alımına dikkat!
Geçmişe şans vereceksiniz.
* BALIK
Akrabalarla bir araya gelmek istemeyebilirsiniz.
İşlerinizi hızla yapmaya çalışmak ani hatalara davetiye çıkarabilir, dikkat!