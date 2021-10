Yaşam boyunca çoğu kez zor zamanlar karşımıza gelir. Önemli olan bu tür durumlarda alacağımız kararlar ve bulunacağımız davranışlardır. Gezegenlerin seyri hayatımıza hız katarken, günler de bir o kadar hızlı akıyor. Sanki birbirleriyle yarışırmış gibi. Aldığımız kararlar bazen bize yük olurken bazen de içimizi rahatlatıyor. Bütün bunlar olurken, önemli günlerin tam ortasından geçerken, bizler neler yapabiliriz? Aldığımız kararların arkasında güçlü bir şekilde durup, içimizi rahatlatabiliriz.



GERÇEKLERDEN KAÇARIZ

Görmek istemediğimiz gerçekler çıkar karşımıza

Alışkanlıklarımız yaşamımızı kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Ama herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır ki alışkanlıklar kolay kolay değişmez. Kötü ya da yanlış olduğu aklımızın ucundan bile geçmez. Yalnızca iyi geldiğini düşünür ve kendimizi de buna inandırırız. Kabul etmeyiz aksini. Ama görmek istemediğimiz gerçekler çıkar karşımıza elbet. İşte o zaman karşılaşırız. Bazen bu gerçeklerden kaçar, kabul etmek istemeyiz.

Herkesin parmak izi farklıdır

Sürekli olarak bulunduğumuz davranışlara dönüşürüz bir süre sonra farkında olmadan. Kişiliğimizin değişimine de sebep oluyoruz böylece. Bütün bunlar olurken yalnızca şunu unutmayın. Hikayenizi kendiniz yazın. Farklı olmak kötü ya da anormal bir durum değildir. Olması gereken bir durumdur. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyada herkesin kendine ait bir parmak izi varken, düşüncelerin veya davranışların farklı olması kadar da doğal bir durum olamaz.



ÖZGÜN OLUN

Siz dünyanın değil, dünya sizin etrafımızda dönsün

Özgünlük bu devirde yakalanması zor bir şey haline geldi. Sokağa çıktığımız zaman, herkes ve her şey birbirine benziyor. Her şeyin tek tipleşmeye başladığı bu günlerde, aradan sıyrılmayı başarmak yalnızca sizin elinizde. Özel bir kişi olduğunuzu aklınızdaki tozlu raflardan çıkartın. Bunun için de;

Farklı düşüncelerden korkmayın

Yeteneğinize kulak verin

Başkalarının tepkilerini önemsemeyin

Geç olmadan harekete geçin

Aynalarla yüzleşmekten korkmayın

Hayat devam eder de engebesi biter mi?

Hata yapmak yalnızca insana mahsustur. Doğamızda var. Her şey planlandığı gibi gitmeyebilir, eğer tolere edebilme şansınız varsa bunu kullanmamak asıl en büyük hatadır. Geri dönün, değiştirin, yük etmeyin sloganını hayatınıza mutlaka alın. Her hatanın aslında bir tecrübe olduğu gerçeğiyle yüzleşin. Yelkenleri suya indirmeyin ilk engelde. Güzelliklerin karşınıza çıkması için kaldırın omzunuzda gereksiz yükleri. Günler ilerleyip, dönüp baktığınızda gurur duyacaksınız kendinizle, neleri başarmışım diye.