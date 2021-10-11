- KOÇ: Yaşam koşulların iyileşiyor.
Elindeki fırsatları gözünü kırpmadan değerlendirecek olman sana başka birçok fırsatı da beraberinde getirecek. Bu hafta özelinde ikili ilişkilere dikkat.
- BOĞA: Yoğun gündemin, seni koşturmanın daha da içine çekebilir.
Ertelediğin veya vazgeçtiğin ne varsa tekrar karşına gelebilir.
Hazırlıksız olmayacaksın ve işler istediğin gibi gidecek.
- İKİZLER: Sakin bir hafta seni bekliyor. Özellikle kariyer hayatında devam eden dalgalanmalar, bu hafta rayına oturabilir. Yeniden başlaman gereken, birden fazla konu olabilir.
- YENGEÇ: Sosyal yaşamın bu hafta gündeminde. Sonbahar rüzgarları eserken, için kıpır kıpır olurken telefonların hiç susmayacak.
- ASLAN: Karşıt burcundaki gezegen olayları bu haftanı etkileyecek.
Öğreten gezegen, düz seyre başlarken, beklemediğin birkaç teklif kapını çalabilir. Salı günü senin için öne çıkabilir.
- BAŞAK: Yönetici gezegeninin geri hareketini aklından çıkarma.
Ani kararlar alman gerekebilir.
Bu durum seni zor duruma sokacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksın.
- TERAZİ: Seni yakından ilgilendiren gökyüzü programı bu hafta biraz daha nefes almanı sağlayacak.
Ama yine de retroyu ihmal etme.
Güzelliklerle dolu günler için biraz daha beklemen gerekebilir.
- AKREP: Hataya yer yok. Bu günlerde özellikle geçmiş konular karşına gelirken, takındığın tavır seni rahatlatabilir. Yorucu bir hafta olabilir ama sen yine de keyif almasını bileceksin.
- YAY: Kariyer yaşamın bu hafta öne çıkıyor. Beklemediğin bir anda rüzgar ters yönde esecek. Tam kaybettim derken, küllerinden doğacak ve herkesi şaşkına çevireceksin.
- OĞLAK: Maddi konuların gündemde olmadığı bir gün olmadı der gibisin. Bu hafta sıkça karşına gelen maddi konular, bu sefer yüzünü güldürebilir. Çarşamba, senin günün olacak.
- KOVA: Uzun süredir beklediğin bir haber seni harekete geçirecek.
Sana engel olan konular ortadan kalkarken, nefes alacaksın.
Kariyerindeki yükseliş ile çevrendeki herkesi etkileyeceksin.
- BALIK: Bu hafta duygusallığa yer yok. İkili ilişkilerinde sürekli olarak alttan alman seni yormuş olabilir. Sabır taşı değilsin sonuçta.
Özellikle, doğrularından şaşmaman seni bu hafta farklı bir konuma getirebilir.