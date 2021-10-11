- KOÇ: Yaşam koşulların iyileşiyor.

Elindeki fırsatları gözünü kırpmadan değerlendirecek olman sana başka birçok fırsatı da beraberinde getirecek. Bu hafta özelinde ikili ilişkilere dikkat.

- BOĞA: Yoğun gündemin, seni koşturmanın daha da içine çekebilir.

Ertelediğin veya vazgeçtiğin ne varsa tekrar karşına gelebilir.

Hazırlıksız olmayacaksın ve işler istediğin gibi gidecek.

- İKİZLER: Sakin bir hafta seni bekliyor. Özellikle kariyer hayatında devam eden dalgalanmalar, bu hafta rayına oturabilir. Yeniden başlaman gereken, birden fazla konu olabilir.

- YENGEÇ: Sosyal yaşamın bu hafta gündeminde. Sonbahar rüzgarları eserken, için kıpır kıpır olurken telefonların hiç susmayacak.

- ASLAN: Karşıt burcundaki gezegen olayları bu haftanı etkileyecek.

Öğreten gezegen, düz seyre başlarken, beklemediğin birkaç teklif kapını çalabilir. Salı günü senin için öne çıkabilir.



- BAŞAK: Yönetici gezegeninin geri hareketini aklından çıkarma.

Ani kararlar alman gerekebilir.

Bu durum seni zor duruma sokacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksın.

- TERAZİ: Seni yakından ilgilendiren gökyüzü programı bu hafta biraz daha nefes almanı sağlayacak.

Ama yine de retroyu ihmal etme.

Güzelliklerle dolu günler için biraz daha beklemen gerekebilir.

- AKREP: Hataya yer yok. Bu günlerde özellikle geçmiş konular karşına gelirken, takındığın tavır seni rahatlatabilir. Yorucu bir hafta olabilir ama sen yine de keyif almasını bileceksin.

- YAY: Kariyer yaşamın bu hafta öne çıkıyor. Beklemediğin bir anda rüzgar ters yönde esecek. Tam kaybettim derken, küllerinden doğacak ve herkesi şaşkına çevireceksin.

- OĞLAK: Maddi konuların gündemde olmadığı bir gün olmadı der gibisin. Bu hafta sıkça karşına gelen maddi konular, bu sefer yüzünü güldürebilir. Çarşamba, senin günün olacak.

- KOVA: Uzun süredir beklediğin bir haber seni harekete geçirecek.

Sana engel olan konular ortadan kalkarken, nefes alacaksın.

Kariyerindeki yükseliş ile çevrendeki herkesi etkileyeceksin.

- BALIK: Bu hafta duygusallığa yer yok. İkili ilişkilerinde sürekli olarak alttan alman seni yormuş olabilir. Sabır taşı değilsin sonuçta.

Özellikle, doğrularından şaşmaman seni bu hafta farklı bir konuma getirebilir.