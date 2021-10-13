Gezegenler arasında iddiaya, ihtişama, tutkuya ve en nihayetinde aşka en çok yer veren gezegendir Venüs. Zodyak'ta aşk ile ilgili ne varsa Venüs'ün kontrolünden geçer, hislerin derinliğinde yüzer. Peki bu güzellik gezegeninin de kendine göre karanlık tarafları yok mu? Elbette var. Her gezegen gibi Venüs'ün de zararlı konumları vardır. Gelin beraber keşfedelim.

Eğer Venüs 3. evdeyse: İkili ilişkilerdeki uyumsuzluğu rahatlıkla sezebilirsiniz. Aşka dair düşünceleri değiştirme eğilimde olmanızın sebebini kalbinizde değil, karşınızdaki kişide aramanız olası...

Eğer Venüs 4. evdeyse: Hassas yönünüzü saklamaktan korkmayan biri olduğunuzu her fırsatta ortaya koyan bir karakteriniz var demektir. "Aşkta yalan olmaz" sözünü benimsersiniz. Bu ev yerleşimi sivri dilinizin de altını çiziyor.

Eğer Venüs 6. evdeyse: Aşkın gezegeni bu konumundayken kalbinizdeki bütün kötü düşünceleri atmak konusunda size pek yardımcı olmadığı aşikar. Aşkın içinde bulunan kıskançlık duygusu artarsa, sebebi bu konumdan diyor gökyüzü. Yersiz şüphelerin getireceği kırılmaları da temsil eden bir ev konumu söz konusudur.



Eğer Venüs 7. evdeyse: Bu ev, Venüs'ün doğal evidir. Güzel düşüncelerinizin, ince hislerinizin yer yer kaybolduğunu hissedebilirsiniz. Amansızca gelen korkularınızdan kurtulmanın tek yolunu yüzleşmekte gören birisi olsanız da bunun için elinizi taşın altına koymakta kararsız kalabilirsiniz. Venüs'ün 7. evde konumlanması evliliği, evleneceğiniz kişiyi, ilişkinin ömrünü ve kısmeti temsil eder.

Eğer Venüs 8. evdeyse: Bu konum en çok da yara almış, hırpalanmış, baskı altındaki evlilikleri ilgilendiriyor... Burada daha fazla sorumluluk alan taraf evliliğini kurtarmak için doğru adım atmış olacak. Bu konumlanmaya haritanızda sahipseniz, duygusal destek sayesinde evliliğiniz için en doğru kararı verebildiğinizi göreceksiniz.

Eğer Venüs 12. evdeyse: Bu konum özellikle uzun süreli devam eden ilişkileri yakından ilgilendiriyor. Aşkın çeşitli parametreleri olduğunu daha iyi tecrübe edeceğiniz bu konumda bireysel isteklerin oluşturabileceği kavgalar yüzünden uzun serüveninize son vermek zorunda kalabilirsiniz. Venüs'ün bu konumu egolara ve güç tutkusuna elveda demenin vaktinin geldiğine işaret eder.