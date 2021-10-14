Davranışlarımız hayatı nasıl yaşamak istediğimizi, kendimize nasıl bir yol haritası çizdiğimizi ve iletişim dilimizdeki detayları gözler önüne serer. Kimimiz duygularını en yüksekte yaşar, her anını bütün detaylarıyla anlatarak karşısındaki kişinin de duygularını harekete geçirir, kimimiz de bütün yaşadığı duyguları içinde yaşar, kabuğunda olmayı, iletişim kurmamayı tercih eder, hatta yeri geldiğinde tepkilerindeki sertlik şaşırtabilir. İşte bu yazıda da öfke kontrolünde sorun yaşayabilen, Zodyak'ın pasif agresif burçlarını kaleme aldım.



DUYGULARIN DIŞA VURUMU

Bu duygu kişinin ortaya koymaya korktuğu yanlarını bir anda gözler önüne sermesi olarak tanımlanır. Öfkesini, yüksek davranışlarını, uyum sağlayamadığı hislerini beklenmedik anlarda ortaya koyan kişilerde olan bu duygu, öz güvenle, öz güvensizlik arasında ince çizgiyi çeker. Kişinin kendine en güvendiği alanlarda bile korkuları olmasını, bu korkularla yüzleşmesini temsil eder. En nihayetinde duyguların dışa vurumu da bu kişiliği en derinine kadar yansıtır.

Ateş grubunda Koç

İnatçılığı ve zorluğuyla bilinen Zodyak'ın ilk burcu, Ekinokslu ve efsunlu olsa da gözü döndüğü zaman kendisi bile inanamaz yaptıklarına. Sinirli yapısını yaşadığı herhangi bir olaya karşı saklayamayan Koç burçları, savaşta her şey mubahtır sözünün ete kemiğe bürünmüş halini yansıtır.

Su grubunda Yengeç

Diyaloglarında sivri dili kullanmaktan, kalp kırmaktan ve polemiklerden kaçmak isteyen burçlardan birisi olsa da öfkelendiği anda pasif agresif yanını göstermekten çekinmeyen burçlardan bir tanesidir… Karşısındaki kişiden adım görmediği anda adım atmayan Yengeçler, inatçılık konusunda yeterince kalıcıdır. Yaz dönenceli burç olan Yengeçler, mantıksızlığa karşı gelemezler.

Hava grubunda Terazi

Duygularını tanımlamaktan hoşlanan ve bunu keyifle yapan bir burç olsa da Terazilerin en büyük korkusu olumsuz hisleriyle yüzleşmektir. Dış etmenler tarafından yüzleşmeye zorlandığı anda en saldırgan halini gösterir. 'Biz seni böyle bilmiyorduk' sözünü söyletir kısacası.

Toprak grubunda Oğlak

Düzenin, disiplinin gediklisi Oğlak burçları, pasif agresifliği yer yer ortaya koyan burçlardan birisidir. Öfkesinin en büyük sebeplerinden biri de iletişimde olduğu kişilerden beklediği tepkileri görememesi, sorularının cevapsız kalmasıdır. İncindiği anlarda yanında kimse olmazsa, pasif agresiflik duygusunu en çok ortaya koyan burçlardandır.