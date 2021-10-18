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Haberler Zeynep Turan Bu hafta bunları yap–yapma!
ZEYNEP TURAN
18 Ekim 2021, Pazartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Bu hafta bunları yap–yapma!

Gökyüzünün programı burçların davranışlarını çok etkiler. Bu hafta ise gökyüzünün programına göre Merkür retrosu sona eriyor, Jüpiter retro da bitiyor. Bu iki önemli gezegen olayının ardından da Dolunay meydana gelecek. Son olarak ise Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile haftayı tamamlayacağız. Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmamız veya bulunmamamız gerekir. Haydi buyurun.

KOÇ
Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak ver.
Aileni göz ardı etme.
BOĞA
Gündeminde olan konuları erteleme.
Geçmiş konuları gündeme getirme.
İKIZLER
Yeni bir ev ya da araba almayı istiyorsan hemen harekete geç.
Estetik yaptırmak için sakın aceleci olma.
YENGEÇ
Çevrenle olan ilişkilerinde dikkatli ol.
Çekimser kaldığın konularda karar vermek için acele etme.
ASLAN
Eksiklerini tamamlamak için harekete geç.
İşleri gözünde büyütme.
BAŞAK
Kendine daha fazla zaman ayır.
Her düşündüğünün doğru olmadığının farkına var.
TERAZİ
Ufak detayları göz ardı etme.
Evinle ilgili düzenlemeleri erteleme.
AKREP
Teknolojik cihazları yedeklemeyi unutma.
Para konularını çok gündeme getirme.
YAY
Farklı yemek tariflerini dene.
Estetik yaptırmak için aceleci davranma.
OĞLAK
Saç stilinde değişiklik fikrini hayata geçir.
Başkalarının düşüncelerini kendinden daha fazla önemseme.
KOVA
Haftalık planlarını erkenden tamamla.
Evinde tadilat yaptırmayı düşünüyorsan daha fazla bekleme.
BALIK
Kendine ve hobilerine vakit ayır.
Kıskanç tavırları karşındakilere sakın belli etme.

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