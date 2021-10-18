Gökyüzünün programı burçların davranışlarını çok etkiler. Bu hafta ise gökyüzünün programına göre Merkür retrosu sona eriyor, Jüpiter retro da bitiyor. Bu iki önemli gezegen olayının ardından da Dolunay meydana gelecek. Son olarak ise Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile haftayı tamamlayacağız. Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmamız veya bulunmamamız gerekir. Haydi buyurun.



KOÇ

Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak ver.

Aileni göz ardı etme.

BOĞA

Gündeminde olan konuları erteleme.

Geçmiş konuları gündeme getirme.

İKIZLER

Yeni bir ev ya da araba almayı istiyorsan hemen harekete geç.

Estetik yaptırmak için sakın aceleci olma.

YENGEÇ

Çevrenle olan ilişkilerinde dikkatli ol.

Çekimser kaldığın konularda karar vermek için acele etme.

ASLAN

Eksiklerini tamamlamak için harekete geç.

İşleri gözünde büyütme.

BAŞAK

Kendine daha fazla zaman ayır.

Her düşündüğünün doğru olmadığının farkına var.

TERAZİ

Ufak detayları göz ardı etme.

Evinle ilgili düzenlemeleri erteleme.

AKREP

Teknolojik cihazları yedeklemeyi unutma.

Para konularını çok gündeme getirme.

YAY

Farklı yemek tariflerini dene.

Estetik yaptırmak için aceleci davranma.

OĞLAK

Saç stilinde değişiklik fikrini hayata geçir.

Başkalarının düşüncelerini kendinden daha fazla önemseme.

KOVA

Haftalık planlarını erkenden tamamla.

Evinde tadilat yaptırmayı düşünüyorsan daha fazla bekleme.

BALIK

Kendine ve hobilerine vakit ayır.

Kıskanç tavırları karşındakilere sakın belli etme.