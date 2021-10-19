Genişleten ve şans kapılarını zorlayan Jüpiter, 29 Temmuz'dan itibaren Kova burcundaki geri gidişini sonlandırıp düz seyrine giriyor. Peki aklınızda canlanan şu sorunun cevabını merak etmiyor musunuz? Jüpiter'in düz seyrine girmesi ne ifade ediyor? Eğer cevabınız 'evet'se gelin beraber şu Jüpiter'in Kozmik Puzzle'daki seyrine göz atalım. Evrene gönderdiğimiz mesajlara neler oldu? Rahatlamak için yaptığımız ada çayları ne alemde? Aslında bunların hepsi Jüpiter ile ilgiliydi. Ne yaparsak yapalım Jüpiter geri gittiği müddetçe biz ileri gidemedik.



TERS GİDEN ŞEYLER

Evinizde ya da iş yerinizde yaşadığınız teknolojik aksaklıklar

Uzun zamandır hayata geçirmek istediğiniz bazı projeleriniz

İş seyahatleriniz veya uluslararası alandaki ilişkileriniz

İkili ilişkilerdeki inatlaşmalar, şüphe ve tahammülsüzlük

Sorumluluklarınızı erteleme, uzatılan işler, lüzumsuz yere polemikler

Çalışma ortamındaki mobbing ve manipülasyon

Gizli kalan konuların yarattığı anksiyete

İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, geri hareketini 20 Ekim tarihinde sonlandıracak. Peki bu ne anlama geliyor? Hayatlarımıza nasıl etki ediyor sorusu aklınızda canlanmıştır. Sonuç olarak, 'İlişkilerimizdeki dinamikler önemli ölçüde değişecek' diyor gökyüzü… Ön yargılarını yıkamayanlar, şüphelerinden uzun zamandır arınmak isteyen ama arınamayanlar, sonunda rahata erebilecek. Retronun getirdiği baskılardan kurtulmak sanıldığından daha güzide bir durum aslında. Hayatın yoğunluğu içerisinde kaybolmuş benlikler, kendini yeniden bulacak. Hayatı anlamlandırmak adına yeni amaçlar edinecek. Kısacası dünyanın döndüğünü, zamanı durduramadığını yeniden hatırlayacak.



KİMLERE DİKKAT EDELİM?

Beyaz yalanların ardına sığınan, masum gibi görünenlere

Maddi sorunlarla boğuşmasına rağmen parasal yönden rahat davranmaya devam edenlere

Uyumsuz davranmaya inat edip, çözüme ulaşmak için kılı kırk yarmayı huy haline getirenlere

Kalabalıklarda farklı bireyselde farklı olanlara

Odak noktası dışındaki yerlere yoğunluk verenlere

Evlilikteki gerginliğin artmasına yol açabilecek üçüncü kişilere

Aklımızdaki sorulara cevap bulacağımız bugünden sonra, ruh halimizdeki değişimi de hissedeceğiz. En nihayetinde içinde kalıplaşmış rutinleri yıkma güdüsü barındıran iki retroyu ardımızda bıraktık.