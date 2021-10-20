Gökyüzünün gündeminde 27 derecenin önemi büyük. Doğal olarak dolunayın da bu derecede gerçekleşiyor olması, bizleri kozmik puzzle içerisinde yolunu arayan bir seyyah yapar. 27 dereceyle gerçekleşen dolunay, hislerimizdeki netliği ortaya çıkaracak olsa da muallak içinde kalan manevi kırılmaları da ortaya dökmeye geliyor. Kimse içinde tutmak istemediği bir şeyi bekletmeyecek. Bir anda gerçekleşen konuşmalar, aniden bozulan anlaşmalar, uzun süreli ilişkilerin ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerle bitmesi, mesajlara görüldü yapmak, takipten çıkmak gibi kimin ne kadar ileri gidebileceğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serecek. Dolunay'ı yokuş aşağıya freni tutmadan inen bir araç gibi düşünebilirsiniz.



DOLUNAY NELERE 'ACABA?' DEDİRTECEK

Ortaklı işlerdeki hisse ayrımlarına

Aileyi yakından ilgilendiren hukuki davalara

Beklenmeyen anda gelen geri dönüş mesajlarına

Bir dargın bir barışık ilişkilere

Takıntılara

Yanlış anlaşılmalara

Değişen düşüncelere

Dolunay farklı bir düzende olacağımıza işaret ediyor. Hayatımızın merkezinde yer alan ilişkilerimiz ve mücadeleler karşısında edindiğimiz tecrübeler sıkça karşımıza çıkacak.



BAŞLAYACAK DÖNGÜNÜN ADI 'İLİŞKİLERİN DENGESİ' OLACAK

Dolunay gerçekleşirken gökyüzüne yalnızca ateş hakim olmayacak. Her ne kadar dolunay'a ev sahipliği yapan ilk burç Koç olsa da anın yükseleni ateş olurken, gökyüzü de boş durmayacak.

Koç burcunda gerçekleşen sonbahar ekinoksunun hemen ardından gerçekleşecek olan Ay'ın 27 derecedeki hali önümüzdeki 6 ayı işaret edecek. Dolunay ilk burçta meydana gelirken başlatacağı döngünün adı 'ilişkilerin dengesi' olacak. Sıkıştığımız duygusal krizler, kendimizle olan mücadelemiz sırasındaki yorgunluğumuzu da gözler önüne serecek. Bugüne kadar fark etmediğiniz özellikleriniz varsa gökyüzü bunları fark etmenizi sağlayacak. Değişimden korkmayacak, üzerine gidemediğiniz korkularınızın üzerine kararlı adımlarla gideceksiniz.



DOLUNAY EKSİKLERİMİZİ BİZE GÖSTERECEK

Zodyak'ın ilk burcunda meydana gelecek olan dolunay eksik kaldığımız noktaları da gözler önüne serecek. Hangi konuda neyi eksik görüyorsak bu dönemde karşımıza o konular çıkmaya başlayacak. Kendi benliğimizi oluşturmamıza yardım edecek olan Ay'ın bu hareketi, kendimizi kısıtladığımız ve yargıladığımız konuların tam orta noktasına çekecek bizleri.