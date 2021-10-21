- KOÇ: Dolunay'a ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu süreçte alacağınız kararlar beklenmedik güzellikleri de beraberinde getirecek. Alım-satım konuları sıkça gündeminize taşınabilir. Taşınma ve şehir değişikliği gibi konularda karar almanız için uygun bir dönemdesiniz.

- BOĞA: Odaklanma konusunda yaşadığınız sorunları geride bırakacaksınız. Özellikle aile içerisinde yaşadığınız sorunlar varsa, çözüm odaklı hareket etmeniz ilişkilerinizin yeniden kuvvetlenmesine yardım edecek.

- İKİZLER: Kariyer planlamasına yönelik konular karşına çıkabilir. Mevcut işinizle ilgili terfi ya da zam haberleri bu döngüde kapınızı çalabilir. Kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız, alternatif alanlara yönelmek isteyebilirsiniz.

- YENGEÇ: Ertelediğiniz konular karşınıza çıkabilir. Doğru kararlar verebilmek adına risk almaktan kaçınmayacaksınız. Sonuçlanmasını beklediğiniz konular hakkında gelen haberler yüzünüzü güldürebilir.

- ASLAN: Teknolojik aletler dolunay döngüsünde başınızı ağrıtabilir. Beklemediğiniz anda çıkacak masraflar sizi rahatsız edebilir. İlişkilerinize dair önemli kararlar alabilirsiniz.



- BAŞAK: Yaşam alanınız gündeminizde olacak. Dekorasyon konusunda değişiklik ya da tadilat işleriniz varsa bu süreçte buna yönelebilirsiniz.

- TERAZİ: Dolunay karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Düzen ve tertip konuları bu sürede sizi meşgul edebilir. Eğitimine devam eden bir Terazi burcuysan, yurt dışına gitmek gündeme gelebilir.

- AKREP: Sosyal ilişkileriniz dolunay ile birlikte önem taşıyacak. İçinize attığınız konuları bu süreçte dile getirmek isteyeceksiniz. Radikal kararlar almak isteyebilirsiniz.

- YAY: Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili konular önceliğiniz olabilir. Çocuklarınızın üzerine daha fazla düşmeniz beklemediğiniz tepkileri beraberinde getirebilir. Bazı konuları akışına bırakmak isteyebilirsiniz.

- OĞLAK: Yeni başlangıçlar gündeminizde. Temiz bir sayfa açarak ilerleyeceğiniz günler, beklentilerinize yanıt verebilir. Sağlık ile ilgili konular yine dolunay süresince ilgileneceğiniz konuların arasında kendisine yer bulabilir.

- KOVA: Çevrenizdeki kişilerin tepkilerini bu süreçte kendinize dert edebilirsiniz. Sizi ilgilendirmeyen konular sıkça gündeminizi meşgul edecek. Küçük detaylar, büyük resmi görmenizi engelleyebilir.

- BALIK: Sosyal çevreniz hareketleniyor. Dolunay süresince, yeni insanlar ile tanışarak yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik attığınız adımlar karşısında geri dönüşler alabilir kendinizi daha motive hissedebilirsiniz.