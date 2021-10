İçimizden geçen konuları dile getirmekte zorlandığımız zamanlar vardır. İçimize atar ve erteleriz.

Bu ve benzer durumlar olmak istediğimiz ruh halinden uzaklaştırır bizi. Kendimize yabancılaşır, yeteneklerimizi ve isteklerimizi göz ardı ederiz. Bambaşka bir kimliğe bürünürüz.

Yaşadığımız güvensizlik, hayatın her anında üstümüze yapışır ve bizimle yaşamaya devam eder, çıkaramadığımız bir maske gibi.



ERTELEME BELASINDAN KURTULUN

Harekete geçmek için uygun zamanı bekliyoruz diye kandırırız çoğu zaman kendimizi. Kime göre ve neye göre uygun zaman olduğunu hiç bilmeden. Kendimiz için en doğru olanı yine biz biliriz. Doğru zaman yalnızca bir bahanedir aslında kendimizi avuttuğumuz. Ertelediğimiz her konu bir şekilde tekrar karşımıza çıkar. Çıkar ama biz aynı biz olur muyuz orası muamma.



GEÇMİŞ, ŞİMDİ VE GELECEK ARASINDA FARK VAR

Geçmiş fotoğraflarınızı karıştırdığınızda, fotoğraflarda rastladığınız kişi siz değil misiniz?

Sizsiniz ama şimdi o günleri özlüyorsunuz sanki. Yine aynı mutluluğa ulaşmak sizin elinizde oysa ki.

Ama bunu yaparken kendi hayatınızı, zamanınızı boşa harcamaktan, ertelemekten vazgeçin. Akıp giden dakikaların, bir daha geri gelmeyeceğini fark edin. Hayallerinizi ertelemeyin. 20 yaşındaki halinizle 30 yaşındaki haliniz arasında hiç beklemediğiniz kadar büyük farklar olacak. Aynı şekilde hayallerinizde de.



KENDİNİ UNUTMA

Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor. Yalnızca dönmekle de kalmıyor; dilini değiştiriyor ve verdiği mesajlar her geçen gün değişiyor.

Gün be gün belki de farkında olmadan daha fazla sorumluluk üstleniyorsunuz.

Böyle bir durumda da kendi isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza ayırdığınız vakitten çalıyorsunuz.

Öyle bir dönemin içerisindeyiz ki insan en çok da kendini unutuyor. Siz kendisini unutanlardan olmayın.



TEVEKKÜL, NEFES ALMAYI FARK ETMEKLE BAŞLAR

Alışkanlık haline getirdiğiniz bahanelerden kurtulmanız gerekir.

Kendi kendinize koyduğunuz engeller, hayatınızdan çalıyor. Nefes almanın verdiği heyecanı yeniden hissedin. Bir tuğla koymanız başkasına göre az olabilir ama siz kendinizi iyi hissediyorsanız doğru yoldasınız.

Damlaya damlaya göl olur sözünü unutmayın. Çalışmanın yoğun olmasından ziyade devamlı olması daha önemlidir.

Geriye dönüp baktığınızda kendinizle gurur duyun ve 'keşke' kelimesini, çıkarın hayatınızdan.

Evrenin eşsiz güzelliği sizin için sunulmuş bir armağan.

İz bırakmaya ne dersiniz?