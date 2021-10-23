Güneş astrolojide vizyonu, toplumdaki imajı, fiziksel görünümü ve algıyı yönetir. Bugün itibariyle mevsim artık sonbahar demişken, yeryüzü derinlik kazanacak. Güneş-Akrep döngüsü, sezgileri harekete geçirirken bir ajan gibi birçok şeyi ortaya çıkaracak. Güven kazanmayı temsil edecek. Bazı şeyleri oturtmak, sindirmek zor olabilir ama 'gerçekler bir gün ortaya çıkar' sözünün hakkını verdirecek. Yoğun, derinlikli, içten ve çalkantılı konular, bu yıl bitmeden toplum önüne çıkıyor.



AKTİF DÖNGÜ İÇİNDEYİZ

Zodyak'ın yaşam simgesi Güneş'in Akrep burcuna geçmesi ülkemizin haritasını yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla maddi açıdan aktif bir döngünün içerisine adım atıyoruz. Bugünlerde piyasaların hareketi tamamı ile Güneş-Akrep seyri ile ilintili olacak. Demek oluyor ki; ülkemizin hamlelerini, nereye adım atacağını, üretimini, sosyal yaşantısını ve birçok konuyla ile ilgili durumları akıllara getirecek.







GÜNDEMLER

30 Ekim tarihinden sonra arkasına büyük bir gücü alacak olan Güneş, Akrep'in yönetici gezegenini taşıyacak. Bunun etkisiyle, 22 Kasım'a kadar olan süreç, eşi benzeri rastlanmayan günlerin habercisi… Bu Güneş-Akrep seyri, bilinenin çok dışında gerçekleşecek. Gökyüzündeki bu iddialı seyir;

Ülke ekonomilerini

Bankaları

Perakende zincirini

Kuralları

Ve aşıları gündeme getirecek.



AMAN DİKKAT!

Dış görünüş ile ilgili kaygılar/ kilo problemleri

Yuva içerisindeki düzeni hem koruma hem de değiştirme isteği

Bir yandan içsel buhranlarla uğraşırken bir yandan da aile ile karşı karşıya gelme

Şüphe

Karanlık duygular



İYİLEŞMELER VAR

Akrep Burcu'ndaki Güneş başarılı olma güdüsüne sahiptir ve genellikle onu bir çentik yukarı çeken sıra dışı aktivitelere sahip olur. Başarı ön plandayken, bazı konularda da iyileşmeler var. İyi bir rakip olmak, iyi bir savunmacı olmak, iyi bir sevgili olmak, bu konumda güç kazanacak. Güneş, 23 Ekim'den itibaren kişisel haritalarda ihaneti ve zorlu düşmanları hedefine alacak. Türkiye'nin natal haritasıyla eşleşen Güneş'in konumu sahici, samimi ve destekçi ilişkileri gösterecek.