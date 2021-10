- KOÇ: Ekim ayının son haftası, senin için ikili ilişkileri gündeme getiriyor. Özellikle dargın olduğun kişilerden gelecek adımlar seni şaşırtabilir.

Yaşam alanında değişiklik yapmayı da ihmal etmeyeceksin.

- BOĞA: Bir ayı daha geride bırakıyorsun. Ekim ayı geride kalırken ay boyunca yaptıklarını değerlendirmek isteyebilirsin.

Hedeflerine yenilerini eklerken, motivasyonunu sağlamayı da başaracaksın.

- İKİZLER: İş, aile, arkadaşların… Sosyal yaşantında, gündeminde ne varsa hepsini masaya yatırıyorsun. Zaman akıp geçerken yerinde saymak istemezsin değil mi? Yeni uğraşlar edinmek kendini iyi hissetmeni sağlayacak.

- YENGEÇ: Yalnız kaldığında aklına gelen geçmiş seni fazlaca meşgul ediyor. Daha fazla yerinde saymak neden? Ertelediğin, yarım bıraktığın her ne varsa bu hafta gündemin onlar olacak.

- ASLAN: Aile konusunda oldukça hassassın. Bu hafta karşılaşacağın olaylar bunu kanıtlar nitelikte olabilir. Eksik yaptığın her ne varsa, daha fazla geç olmadan dikkatini toplamalısın.

- BAŞAK: Sakin bir hafta seni bekliyor. Plan ve programlarının tıkır tıkır işlemesi için oldukça dikkatli olacaksın. Salı günü senin için öne çıkarken, beklemediğin anda müjdeli haberler kapını çalabilir.



- TERAZİ: Yenilikçi yönün bu hafta hareket alanını genişletecek. İlgilendiğin merak duyduğun konuların peşinden ayrılmıyorsun. Seni sen yapan özellikler bu hafta ön planda olacak.

- AKREP: Gökyüzünün programı seni yakından ilgilendiriyor. Mücadele gezegeni burcunda hareket etmeye başlarken, seni birçok konuda etkileyebilir. Açık sözlü davranışların beklemediğin sonuçlara yol açabilir, dikkat!

- YAY: Beklentilerinin karşılık bulması elini güçlendiriyor. Senin için oldukça güzel bir hafta. Pazartesi günü çalacak bir telefon ile hiç ummadığın gelişmelere tanıklık edebilirsin.

- OĞLAK: Üzerindeki rehavet ayın son haftasında ortadan kalkacak.

Sorumluluklarının üstesinden gelecek olman seni daha güçlü birisi yapabilir. Yoğun bir programın olacak, kendine de vakit ayırmayı unutma.

- KOVA: Engeller seni yolundan döndürmüyor. Her şeye baştan başlayacağın bu hafta, geleceğin için ilk adımları atacaksın. İkili ilişkilerinde alacağın kararlar çevrende şok etkisi yaratabilir.

- BALIK: Hayatına karışmak isteyenlere karşı tavırların net. Kimseye geçit vermiyorsun. Bulunduğun çevrenden duyduğun rahatsızlıklar bu hafta sona erecek.