Bangkok hakkında bilmeniz gereken 15 şey

Yazarımız Mert Vidinli, Çin Yeni Yılı kutlamalarına tanıklık etmek için gittiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dolu dolu günler geçirdi. İzlenimlerini de SABAH Tatil için kaleme aldı

Çin Takvimi'ne göre yeni yıl 25 Ocak'a denk geliyor. 12 hayvanlı takvime göre hesaplanan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı olarak da kutlanıyor. Biz de bu kutlamalara tanıklık etmek için Tayland'ın başkenti Bangkok'a gittik. Bugüne kadar egzotik adalara geçiş adresi olarak görülen şehir aslında keşfedilecek dev bir gastronomi durağı. Michelin yıldızlı şefler, gece kulüpleri, sky barları ve lüks AVM'leri ile New York ve Londra ile rahatlıkla yarışır. İşte bu özel şehirden çok özel notlar...



Şehre adım atar atmaz Grab uygulamasını indirin. Çünkü taksiciler taksimetre açmama ve ücretin kat be kat üstüne koyup sizi gideceğiniz yere bu şekilde götürme konusunda ısrarcı. Hatta ısrarları tehdit boyutuna ulaşabiliyor. Bu yüzden Grab iyi bir alternatif. Birkaç dakika içerisinde özel şoförünüz adresinizde.



Bangkoklu sokak yemekleri şefi Jay Fai, 72 yaşında Michelin yıldızı alınca mekanında yer bulmak da zorlaşmış. Rezervasyonlar aylar öncesinde dolmaya başlıyor. Gitmeden mutlaka mail atın ve yerinizi ayırtın. Öyle havalı bir yer beklemeyin. Dünyaca ünlenen şef, büfe tadında salaş bir yerde yemekleri yapıyor. Tezgahı da sokakta kurulu. Yengeçli omletini mutlaka deneyin. Unutmadan geçen ay İstanbul'a gelen Taylandlı şef, başta kebabımız olmak üzere etin her çeşidine bayıldı.



Bangkok sokaklarında gezerken birçok sokak yemek çeşidine denk geleceksiniz. Hatta en ilginci de timsah çevirme olabilir. Bu yemekleri yemeye cesaret edemezseniz en azından fotoğrafını çekin. Ama bunun için de ücret ödemeniz gerekiyor. En az 10 baht ödeyerek çektiğiniz fotoğrafı sosyal medyada paylaşabilirsiniz.



Vesper tam bir mahalle barı. Tek kelimeyle bayıldık. Özellikle kokteylleri ile şehirde yaşayan yabancıların dikkatini çekiyor



Lebua Hotel'in sky bar'ı Hangover 2 filmiyle ünlenince şehirde sky bar patlaması yaşanmış. Lebua Hotel'deki o kadar turistik bir yer olmuş ki yukarıya çıkınca ilk içkiyi mecburi kılmışlar. Neyse ki benim favorim Banyan Tree Oteli'nin 60. katında yer alan Vertigo oldu. Bence şehrin en havalı gökdelen barı burası.



Siam Paragon adlı alışveriş merkezinin yemek bölümünü görünce gözlerime inanamadım. Harrods Tea Room, Signor Sassi gibi Londra'dan gelen markaların da yer aldığı yemek alanı dünyada gördüklerim içinde en büyüğüydü. Zaten şehirde yaşayanlar da gündüzleri sosyalleşmek için AVM'lere geliyorlar. Iconsiam ise lüks markaların bulunduğu bir alışveriş merkezi. Lüks otellerden konaklayan turistlerin uğrak adresi.



Tayland'da plastik pipet yasak. Her mekanda ya cam ya da metal pipet kullanılıyor. İstanbul'da da yavaş yavaş yayılan, doğaya uygun pipetler bakalım tam anlamıyla ne zaman plastiğin yerini alacak.



Sing Sing Theater şehrin en iyi gece kulübü. Gece saat 02.00'ye kadar hizmet veren mekanda her gün başka bir DJ performansı var. Bu yıl Çin takvimine göre fare yılı olduğu için, fare kostümlü dansçılarla çok eğlenceli iki gece geçirdik.



Caz kulüpler yemek sonrası eğlence için en çok tercih edilen yerler. Özellikle salaş yerler çok revaçta. İyi bir rehberle doğru adrese gidebilirsiniz. Mandarin Oriental'ın içindeki Bamboo Bar da lüks kategorideki caz barlardan.



Şehrin göbeğindeki tasarım otellerden biri de Siam@ Siam Design Hotel. Biz de orada konakladık. Dört gece için 3 bin TL ödedik. Otelin odaları hem hem büyük hem de yeni. Nehir kenarındaki Mandarin Oriental ve Peninsula gibi oteller ise neredeyse 10 katı fiyat çekiyor.



Bangkok Art and Culture Center'a mutlaka uğrayın. Hem şehirdeki sanatsal aktivitelerden haberdar olursunuz hem de kendi bünyesindeki güncel sergiye göz gezdirmiş olursunuz.



Damnoen Saduak yani Yüzen Pazar şehir merkezine bir saat uzaklıkta. Yerli halk, nehrin üzerindeki sandallarında hediyelik eşya, yemek ve içecek satıyor. Sandallarla yüzen pazarı gezerken kendinizden geçeceksiniz, benden söylemesi.



Ministry of Crab dünyanın en iyi 50 restoranı arasında yer alıyor. Yengeçin her boyutunu yiyebileceğiniz restoran deniz ürünleri ile aşk yaşayanlar için ideal.



Khaosan Road barların yer aldığı sokaklardan biri. Aslına bakarsanız oldukça turistik. Bir yanda sokak ortasında masaj yaptıranlar diğer yanda son ses müzik çalan gece kulüpleri. İçinden hızlıca geçin. Çünkü mekan çalışanları sizi zorla mekanın içine çekmeye çalışıyor.



Şehrin en ilgi çekici yeri Maeklong Train Market. Sokakta açık pazar bulunuyor ve günün belirli saatlerinde buradan tren geçiyor. Bu anı fotoğraflamak isteyenler bölgeye sabahın altısında gidiyor. Bu arada pazarın kokusu size çok ağır gelebilir. Yanınıza Çin viksi Tiger Balm alın ve kremi burun kenarlarınıza sürün.