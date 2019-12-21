Ucuz konutu100 binin üzerine çıkarabiliriz

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ucuz konutlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni bir müjde geldi: Her yıl asgari 100 bini planlıyoruz ama bu 100 binin üzerine de çıkabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirliler için hükümetin başlattığı '100 Bin Sosyal Konut Kampanyası'yla ilgili müjde verdi. Önceki gün itibarıyla e-Devlet'ten 128 bin, bankadan 150 bin civarında müracaat olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu rakamlar halkımızın ne kadar yüksek bir beklentisi olduğunu, TOKİ'ye ne kadar güvendiğini gösteriyor. Konut sektörü en az 250 sektörü hareketlendiriyor. Her yıl asgari 100 bini planlıyoruz ama bu 100 binin üzerine de çıkabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 'Bunu 200 bine çıkaralım' dedi. 'Önce 100 bini süratle sahiplerine zamanında teslim edelim. Ondan sonraki süreci ayrıca değerlendiririz' dedim" diye konuştu.



2020'DE FAİZ TEK HANE

Malezya'da, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Erdoğan, Türkiye'ye hareketinden önce medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 2020'de enflasyon ve faizde tek haneli rakamların görüleceğini belirten Erdoğan, "Faiz ve enflasyondaki gelişmelerle toparlanmanın neticelerini almaya başladık. Faiz bu şekilde düşünce yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyor. İnşallah 2020, yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak. Uluslararası girişimcilerin de ülkemize yeniden gelmeye başladıklarını göreceğiz. Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı. Politika faizinde yüzde 12'yi gördük. Bu, Merkez Bankası'nın kararlılığını gösterdi. 2020'de de aynı kararlılıkla devam ettiğine şahit olacağız" dedi.



DEDİKODULAR ÇOK ÇİRKİN

KANAL İstanbul ile ilgili rant ve Katar iddialarına da cevap veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Çok çirkin olan şey şu; Katar Emiri'nin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım, 'Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?' Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Katar Emiri'nin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki, aynı şekilde Katar Emiri'nin kendisinin bizde aldığı yerler var. Yani biz bu kapılarımızı açmışız. Bunlar çok tuhaf şeyler. Ülkemiz için hakikaten şık değil." İspanya, Almanya, Amerika'da dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, işadamlarına, devlet başkanlarına yerler satıldığını anlatan Erdoğan, "Bu adımlarda yasal düzenleme var. Beyler rahatsız oluyor" dedi.



SİMİT SARAYI İŞİ KAPANDI

SIMIT Sarayı'yla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu konuda gelen tepki diye bir şey ben duymadım. Tam aksine böyle bir şeyin olduğunu bana arkadaşlarım iletince hemen Ziraat Bankası Genel Müdürümüze konuyu sordum. Onlar 'Böyle bir durum söz konusu oldu ama bizim bir kararımız yok' dedi, bu konuda olumlu yaklaşmadığını da söyledi, iş kapandı."



YERLİ OTOMOBİL 27 ARALIK'TA TANITILACAK

BAŞKAN Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımının 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılacağını söyledi.



ASGARİ ÜCRETTE JESTİMİZİ YAPARIZ

ÖNÜMÜZDEKI hafta açıklanması beklenen asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler, bakalım son geldikleri nokta nedir, onu görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dedi.



SEVDA TEPESİ ÖRNEĞİ

TURGUT Özal döneminde dönemin Suud Kralı'nın Sevda Tepesi'nde büyük bir yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Zamanın belediye başkanı orada 'imar noktasında herhangi bir sıkıntı yok' demişti ve Turgut Bey de o beyana inanarak Suud Kralı'na bunu söylemişti. Tabi orada da imar noktasında sıkıntı olduğu için o iş yürümedi. Hala o yer onlara ait" dedi.