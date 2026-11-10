Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Günümüz dünyasında giderek artan bölgesel ve küresel riskler karşısında onun mirasına sıkı sıkıya sarılıyor,

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı idealiyle geleceğe güvenle yürüyoruz...

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Bugün,üzerinde yükselen,taleplerini masaya yatırmak istiyorum. Elbette konunun muhalefet açısından popülist yönleri var. Vatandaşın da artık kemikleşmiş kanaatleri ile liste ve isimler noktasında beklenti oluşturduğuna kuşku yok!Meselenin; finansal sistemi ve hukuk düzenini ayakta tutan yasal çerçevesi, kişisel verilerin korunması sınırı ile güvenlik riskleri de hesaba katılmak zorunda!Sermaye piyasası mevzuatında (6362 sayılı SPK) ve fon tasfiyelerine yönelik yürürlüğe giren özel nitelikteki 7596 Sayılı Kanun'da fon yatırımcılarının isimlerinin ilan edilmesine izin veren doğrudan ve açık hüküm bulunmamakta.Finansal piyasalarda kişilerin veya kurumların hangi fonlara ne kadar yatırım yaptığı ise yasal koruma altındakikapsamında kalmakta!6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ise rıza beyanı veya yasal zorunluluk olmadıkça şahısların finansal varlıklarının ve yatırımlarının ifşa edilmesini yasaklamakta.

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Peki,tezi ileri sürülmekle birlikte konu o kadar basit değil. SPK, kanunların verdiği yetkiyle tebliğ veya yönetmelik çıkarabilir. Ancak hiçbir alt düzenleme, üst norm olan anayasa ve kanunlara aykırı olamaz.SPK mevzuatı şeffaflığı, sadece kamu otoritelerine karşı (MASAK, adli makamlar gibi) mecburi kılarken, halka açık paylaşıma imkân vermez.Buna rağmen, belli şartlarda liste açıklanabilir.Bir fona para yatırmış olmak suç gibi sunulamaz. Devlet, prensip olarak yatırımcının gizliliğini korur.Bir yatırımcının piyasa dolandırıcılığı veya içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) gibi suç teşkil eden eylemlere karışması halinde işin rengi değişir. SPK, ihlâl belirlediğinde kanunun verdiği yetkiyle idari para cezalarını, suç duyurularını ve işlem yasaklarını isim isim ilân eder. Bu durum KVKK'ya ters düşmez. Neden? Çünkü piyasa güvenilirliğini korumak adına SPK'ya verilmiş yetki,da içerir!"

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Hali hazırdakibaskısı hukuki zeminde ilerlememekte, toplumsal hassasiyetlerle ilgili görünmektedir.Toplum psikolojisini yönetmenin ve bilhassa sıcak isteklerini karşılamanın da maliyetleri söz konusudur. Örneğin, paranın kaynağı tamamen yasal olsa dahi, mevcut ekonomik konjonktürde bu isimler toplumsal öfke malzemesi haline getirilerek yargısız infaza kurban edilebilir.Haksız kazançla sistemin dışına veya üçüncü bir ülkeye çıkardıkları servetleri iade etmeleri (günün sonunda) kaçınılmazdır. Ama bu kriter dahi gönüllük esası ile savunulabilir. Fahiş kazancı iade etmek, örgütlü suç faaliyetine bulaşanlar bakımından elbette hukuki istisna sağlamaz. Buna karşın haksız elde edilen menfaatin iki katı tutarındaki paranın hazineye veya mağdurlara iade edilmesi halinde, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten verilecek cezada yarı oranında indirim yapılabilir, dosya soruşturma aşamasındaysa kamu davası açılmayabilir. Mahkemenin cezayı alt sınırdan tayin etmesinde ya da ertelemesinde göz önünde bulundurulabilir.diyenlerin, özellikle siyasetçilerin adresi TBMM'dir. Meclis'ten, finansal gizlilik esaslarını esneten kanun geçmediği sürece, başta SPK olmak üzere hiçbir idari makam o listeleri açıklayamaz!