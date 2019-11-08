Kuralar çekildiği zaman hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un gruptan çıkacağına inancımız yüksekti. Aynı şeyleri Başakşehir için düşünmedik. Ama bugün ülkemizi başarıyla temsil eden takım Medipol Başakşehir olurken, Trabzonspor ve Beşiktaş havlu attı. İki büyük takımın bu halde olması hem üzüntü verici hem de dramatikti. Özelikle Beşiktaş için... Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren siyah-beyazlıların grupta 0 puanda olması üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken konu. Maça dair yazacak bir şey yok. Lens'in atılması tartışmalı evet. Ama ligi düşünerek önemli futbolcuları götürmeyen, teknik direktörü olmayan bir takımdan iyi bir sonuç alması da mucizeydi zaten. Hep söylüyoruz ülke puanı önemli diye. Biz altını ısrarla çizsek de ne Abdullah Avcı ne de Ünal Karaman bunun farkında değil. Onlara göre ligimiz ağır basıyor. Türkiye 11. sırada... 31 bin 800 puanımız var... İlk 10 da olmalıyız... Avusturya arkamızdan tam gaz geliyor puanları 30 bin 725. Dokuzuncu Hollanda ve onuncu Ukrayna'nın puanları gayet iyi. Biz bunlara önem verip hesap kitap yapıp hesaplıyoruz da bu ülkenin teknik adamları bunların farkında değil mi merak ediyorum. Bir gün bu puanlara Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da çok ihtiyacı olabilir şampiyon olduklarında. Şampiyonlar Ligi'ne bile kalamazlarsa dönüp de geriye bakarlar ve biz ne yapmışız diye kafalarını vururlar. Eğer Avrupa'yı önemsemiyorsanız bu organizasyona katılmayın. Beşiktaş ve Trabzon adına çok üzüldüm. Başakşehir'i kutlarım. Avrupa'da devam etmesi hem kendi adına hem de markası için önemli.