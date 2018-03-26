İBRAHİM ALTAY

RTÜK üyesi Nurullah Öztürk'e teşekkür ederim.

Bu köşede yayımlanan Cinsel Taciz, Tecavüz ve İstismar Haberleri Nasıl Yapılmalı başlıklı yazıyla ilgili görüşlerini benimle paylaşmış ve çok önemli tespitlerde bulunmuştu.

Biraz gecikmeli de olsa tespitlerinin bir kısmını buraya alıyorum:

"Belirli konularda (terör, intihar, taciz/tecavüz, uyuşturucu, vb) haber yapılırken bazen maalesef kaş yapayım derken göz çıkarılıyor.

Terör ve uyuşturucu haberleri ile ilgili çalışmamız olmuştu RTÜK olarak medya temsilcileri ile. Ben o zaman İzleme ve Değerlendirme Dairesi başkanı idim. Şunu gördüm ki, aslında bu haberler yapılırken çoğu kere iyi niyetle ve gayet halis duygularla hareket ediliyor.

Terörün ve tecavüzcünün acımasız yüzünü göstermek, uyuşturucu ile mücadelede ne kadar başarılı olunduğu haber yapılmak vb. isteniyor. Ancak, bunun izleyici ve okuyucudaki karşılığı tam tersi olabiliyor.

Özellikle terör haberlerinde, terör örgütleri 'oksijen tüpü'ne kavuşmuş olabiliyor. İntihar haberleri, intihar yöntemlerini teşvik edebiliyor. Uyuşturucu haberleri, uyuşturucu kullanımını ya da işini cazip gösterebiliyor.

Bu tür ihmal edilen dil ve üslup, sadece çocuklar üzerinde değil, yetişkinler üzerinde de etkili olabiliyor. Benim, hâlâ zihnimden çıkaramadığım ve etkisinden kurtulamadığım çocuk tecavüzü haberleri var; üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen. Ve benzer diğer konularda da, bu haber nasıl böyle verilir, yazılır dediğim haberler... Bazı konularda sık sık haber yapılması, kanıksatma ya da toplumu duyarsızlaştırma etkisi yapabileceği gibi, yıldırma ve korkutma etkisi de yapabilmektedir.

Ya da toplumda, çok seyrek rastlanan sıra dışı bir olay sanki çok yaygınmış gibi haberleştirilerek, yenilerinin yaşanmasına zemin hazırlanabilmekte, insanların zihnine bunu düşürebilmektedir.

Onun için yazınızda geçen "Bu olgu toplumda ne kadar yaygın?" sorusunu çok önemli buldum.

Bir diğer önemli bulduğum hatırlatmanız da "Terbiye ve üslubumuzla da örnek olalım." Aksi takdirde, "hayatta en nefret ettiğim şey, ırkçılık ve zencilerdir" sözündeki oksimorona düşebiliriz." Evet, yazılarımızda anlatmaya çalıştığımız hassas ölçüleri özlü biçimde aktarmış Nurullah Öztürk. Dilerim bütün meslektaşlarımızın kulağına küpe olur.