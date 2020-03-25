Biyolojik olduğu kadar psikolojik açıdan da kimyamızı bozan Koronavirüs'le ilgili nihayet iyi haberler gelmeye başladı.
Dün de Nobel Ödüllü Biofizikçi Michael Levitt, Çin'deki enfeksiyon sayılarının azalmasının, "pandeminin sonunun yaklaştığına" işaret ettiğini açıkladı.
Jerusalem Post'un haberine göre, Nobel ödüllü bilim adamı pek çok insanın virüse karşı doğal bağışıklığı olduğunu iddia ediyordu. Levitt ayrıca, koronavirüs salgının Çin'de yavaşladığını ve insanların çoğunluğu için bir tehdit oluşturmayacağını öne sürüyordu.
Covid19'ın yayılım hızının ve bağlı ölümlerin istatistiklerini okuyan başka otoritlerin de Levitt'le paralel açılamalar yapmaları umudumuzu arttırıyor.
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Derken...
Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın yeni virüs haberi
bomba gibi patladı.
Gazetenin haberine göre, Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetmiş ve yapılan testte "hanta virüs"
pozitif çıkmıştı.
Farelerden yayıldığı söylenen "Hantavirüs"
bir anda sosyal medyanda en konuşulanlar listesinde (TT) ilk sıraya yerleşti.
Yarasadan insana geçtiği anlaşılan Koronavirüs'ün ilk duyulmaya başladığı günlerde olduğu gibi herkes yine Çin'e, Çinlilere veryansın etmeye başladı.
Irkçı, buram buram nefret söylemi kokan
hakaretleri ve küfürleri burada paylaşmayacağım. Ancak ana fikirlerini şöyle özetleyebilirim:
"Bu Vahşiler her türlü canlıyı yiyorlar sonra gelip bize bulaştırıyorlar."
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Peki neydi bu Hantavirüs?
Türk Tabipler Birliği
'nin sayfasından okuyalım:
"Hantavirus'un doğadaki kaynağı fare ve benzeri küçük kemirgenlerdir. Kemirgenler virusu kanlarından temizleseler de haftalar, aylar boyu idrar ve salyalarıyla virüsü etrafa saçarlar.
Bu hayvanların idrar ve salyası (olasılıkla gaitası) ile dış ortama atılan virus, gıdalara bulaşarak ağız yoluyla veya çevreden toz halinde havaya saçılıp bu tozların solunum yoluyla vücuda alınmasıyla insana bulaşmaktadır. Daha nadir görülen bir diğer bulaş yolu da enfekte hayvan tarafından ısırılmadır
. Hastalığın insandan insana direkt yolla bulaştığı görülmemiştir
."
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Evet, vahşi hayvanlarda henüz karşı karşıya kalmadığımız yüzbinlerce gibi virüs var.
Covid19 ya da Hanta gibi, onların
da ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını Allah bilir.
Bu biyolojik yaşamın ve
onun vazgeçilmezi doğal seleksiyonun
bir
gerçeği.
Bu olasılıktan, asırlar boyunca coğrafi ve demografik yapının dayattığı toplumsal pratikleri
, kültürleri ötekileştirerek yakamızı
sıyıramayız.
Olsa insanlığımızdan uzaklaşırız.
Tıpkı, bağışıklık sistemi zayıf diye Korona günlerinde üzerlerine çok fazla gittiğimiz 65 yaş üstü insanlara
yaptığımız gibi... Bedenimizi koruyayım derken "ruhumuzu" ve onun vazgeçilmezi nezaketimizi
kaybettiğimiz gibi...
Kuşkusuz Korona günleri de geride kalacak. Ve hatırlayacağız tek şey, ne kadar zıvanadan çıktığımız
olacak.
O günler geldiğinde kendimizden utanmamak için kısacık durup düşünmek çok da fazla bir bedel olmasa gerek.