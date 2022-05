Bu seyahat size iyi gelecek

Otomol, Türkiye genelindeki yedi şubesi, 400’ü aşkın personeli, otomotiv perakendeciliğinde uçtan uca hizmet anlayışı ile müşterilerine benzersiz bir hizmet deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Önemli sanat eserlerini temaşa etmek de cabası...

Seyahat etmenin kesinlikle mutlulukla bir ilgisi var, o yüzden uzun yola çıkmak kendiniz için yaptığınız en iyi yatırım. Araştırmalara göre az seyahat eden insanlar, sık sık seyahat eden insanlara oranla depresyon ve stresten kaynaklı sorunlara daha fazla yakalanıyor. Mevsim tam da "Biraz uzaklaşmak iyi gelecek" diyenlere göre, çünkü güzel bir yolculuk çoğu zaman birçok ilaçtan bile daha etkili. Peki uzun yola çıkmadan önce neler yapmalıyız? Yol ne kadar uzunsa bir o kadar da dikkatli ve temkinli olmak gerekir.

Güvenli ve keyifli bir uzun yol deneyimi için arabanın iyi bir servisten geçerek yola çıkması en doğrusudur. O yüzden benim İstanbul'dan Bodrum'a doğru çıkacağım 716 kilometrelik yol öncesi ilk durağım Merter Otomol oluyor. Her konuda kalitesiyle bir adım ötede farklı ambiyansa sahip bir yer burası, içeriye adımınızı attığınız andan itibaren sanat eserleri karşılıyor sizi. Otomol'ün sahibi Osman Baykan'ın hayranlık uyandıran bir sanat koleksiyonu var. Ekrem Yalçındağ'dan tutun da Ergin İnan'lar, Devrim Erbil'ler, Seçkin Pirim'ler, Deniz Sağdıç'lar'a kadar. Her eser ayrı ayrı gözünüzü alıyor.

Otomol markası altında Premium Marka Yetkili Servis Hizmeti, İkinci El Satış, Sigorta ve Uzun Dönem Kiralama hizmeti; müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmakla kalmıyor müthiş bir sanat yolculuğu da vadediyor. Premium Markaların Yetkili Servisi olan Otomol; BMW, MINI, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen markalara yetkili servis hizmeti veriyor.







ÖNCE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Otomol'de, bünyesindeki yetkili serviste alanında uzman, ödüllü teknisyen/mühendis kadrosu ile mükemmel müşteri deneyimine odaklanmış bir hizmet anlayışı hakim. Orijinal yedek parça kullanımı, yüksek servis ve satış hizmeti standartları ile müşterilerinin tüm beklentilerine eksiksiz bir biçimde cevap veren Otomol'ün, birçok kalite ve müşteri memnuniyeti ödülünün de sahibi olduğunu öğreniyorum. Sanıyorum servis olarak bugüne kadar gördüğüm en temiz manzara da burada. Garantisi devam eden araçların başka servise götürülememe durumu var. Bir de Otomol'e getirirseniz garantinize hiçbir şey olmuyormuş. Teknolojik altyapısını ve uzun yıllara dayanan otomotiv tecrübesine sahip ekibini en büyük sermaye olarak değerlendirmiş belli ki. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da bulunan yedi şubesinde, 400'ü aşkın personeli ile büyüme vizyonunu sürdürmekte ve bu vizyonla yatırımlarına devam ediyorlar.







ÇEVRE DOSTU ARAÇLA YOLCULUK

Kusursuz bir araba yolculuğunun olmazsa olmazı, iyi bir şarkı listesidir. Araba Otomol'de yola hazırlanırken şarkı listemi gözden geçiriyorum. O esnada Otomol servis yetkilileri, "Arabanın şarjı tamam. İzmir'de bir mola verirseniz DC hızlı şarja takabilirsiniz isterseniz diyorlar. Gezegenimiz için belirli bir amaçla tasarlanmış üst düzey sedan Volvo S90 Hybrid ile Bodrum'a doğru sürüşe başlıyoruz. Düşük emisyonlu otomobiller artık çevreci ve sessiz yolculuklar için tercih ediliyor. Yola çıkmadan önce şarj olanaklarını düzgünce koordine etmeniz gerekir. Bu Plug-in hybrid araçta elektrik enerjisi ve yakıt kombine şekilde kullanılıyor. 40 dakika-2 saat arasında DC hızlı şarj (50-150kW) ile 8-10 saat 11kW AC hızlı şarj/elektrik panosu ile arabınızı şarj edebiliyorsunuz. Bugün çevrenizdeki çoğu şarj istasyonu AC şarj kullanır. Normal şarj hızı, sahip olduğunuz araca ve şarj altyapısında mevcut olan güce bağlı olarak 22 kW'dır. Aracınızı evde veya işte şarj etmek için idealdir çünkü şarj için daha fazla zamana ihtiyacınız olur.

Öte yandan DC şarj, şarj etmek için fazla zamanınızın olmadığı otoyollarda veya halka açık şarj istasyonlarında daha yaygındır. Yolun git git bitmediği, uykunuzun geldiği, göz-

lerinizin kapandığı durumlar; araba müdahale ediyor hadi mola ver diyor. Zaten şarj aplikasyonundan en yakın şarj istasyonu bulmam lazım, bakıyorum en yakın Otomol gözüküyor. 90 km sonra Bodrum Otomol'de arabayı şarja bırakıyorum. Araba şarj edilirken Otomol Pazarlama Direktörü Selçuk Güner'den bilgi alıyorum. Otomol, 200 metrekaresi kapalı toplam bin 200 metrekare alanda ikinci el araç alım satımının yanı sıra araç takas, ekspertiz, garanti, kredi, sigorta, tescil, aksesuar ve araç yenileme hizmetleri sunuyor. Otomol Bodrum da kısa zamanda Ege geneline hizmet vermeye başlamış bile.







UZUN DÖNEM MÜMKÜN KURUMSAL ARAÇ KİRALAMA

Standart bir otomobil kiralama hizmetinden çok daha fazlasını sunan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama, uzun süreli araç kiralama hizmetlerinde operasyonel kiralamanın avantajları ile birlikte; acil yol yardımı, lastik değişimi, hızlı onarım ve bakım hizmetleri başta olmak üzere ayrıcalıklı servisler sunuyor. 12 aydan 36 aya kadar yapılan kiralamalarda premium avantajları ile sürüş keyfini artıran ve ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama, hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.



OTOMOL SİGORTA DA VAR

Tek merkezden çözüm avantajı sunmayı hedefleyen Otomol, bu vizyon ile müşterilerinin ihtiyaç duyacağı tüm sigortacılık hizmetlerini tek çatı altında toplamış. Uzman personeli ve rekabetçi fiyatları ile Trafik Sigortası, Kasko, Konut Sigortası, Hayat Sigortası, İşyeri Sigortası, DASK ve diğer tüm sigortacılık hizmetlerini müşterilerine Otomol ayrıcalığı ile sunuyor.







İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ BİR SOLUK

Otomol, göz alıcı modern satış showroomlarında öncelikli değeri müşteri memnuniyeti olan ekibi ile sunduğu özel hizmet sayesinde, otomobil almayı ve satmayı hem keyifli hem de pratik bir hale getirmektedir. Geniş araç yelpazesi, avantajlı fiyatlar, satış ve satın alma süreçlerindeki kolaylıklar ile müşterilerinin araç alırken de satarken de kazançlı çıkmasını sağlamaktadır. Volvo Yetkili Satıcısı Otomol 2022 yılında Ankara / Çankaya Şubesi ile Volvo Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye başlamış, hizmet ağına sıfır satışı da eklemiş.







VE VALE HİZMETİ

Sizin gelemediğiniz durumlarda Otomol size geliyor. Otomobilinize bakım ve aksesuar montajı yaptırmak istediğiniz her an vale hizmetinden faydalanabilirsiniz.







OTOMOL CLUB: AYRICALIKLI OTOMOBİLLERİN AYRICALIKLI KULÜBÜ

Otomol Club; BMW, MINI, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen sahiplerinin üye olarak, çeşitli avantajlardan yararlanabildiği bir programdır. Otomol Club üyeleri, üyelik işlemlerinin ardından kendilerine tanımlanan avantajları yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabilirler. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında indirim, Ücretsiz Lastik Oteli, İndirimli Fiyatlarla Araç Transferi, yüzde 40'a varan indirimle günlük araç kiralama, belirlenen yenilikçi otomobilleri ücretsiz deneyimleme ve ücretsiz park alanları gibi benzersiz avantajları üyelerine sunmaktadır. An itibariyle 7 bin 500'den fazla aktif üyesi bulunan Otomol Club, üye sayısını ve avantajlarını günden güne arttırmaktadır.