Ekranda güçlü kadınlar görmek istiyorum

atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakteriyle yıldızlaşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Türk kadınını konuştuk: “Koşullara başkaldıran, doğasında var olan gücü unutmayan kadınları oynamayı seviyorum”

Kuruluş Osman'da rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ile diziyi, seti ve canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakterini konuştuk. Nişanlısı Berk Oktay'la ilişkisi hakkında da konuşan Atiksoy, "Birlikte bir ömür sürüp yan yana yaşlanmak istiyoruz" dedi. İşte Atiksoy'un samimi açıklamaları...



- Kuruluş Osman yeni sezona da zirvede başladı. En çok izlenen bir dizide yer almak size ne hissettiriyor?

- Emeksiz iş yoktur. Her işin kendi ritmine göre şartları, koşulları başka zorluklar içerir. Bizim iş de öyle. Çok büyük bir emek, bir adanmışlık var bu işte. Hatta bazen bir dizi olduğunu unutacak kadar varıyla yoğuyla gece gündüz demeden ilk gün heyecanıyla çalışan güçlü bir ekipten oluşuyoruz. Karşılığını da seyircimizin beğenisiyle aldığımız zaman bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bu denli başarılı ekibin ve projenin içerisinde olmak benim için mutluluk verici.

- Malhun Hatun dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bunu neye bağlıyorsunuz?

- Böyle tarihi önem taşıyan bir projeye sonradan dahil olmak hem heyecan verici hem de benim için zorlu bir süreçti ama sağ olsunlar beni ilk günden beri destekleyen bir seyirci topluluğuyla karşılaştım ve kısa sürede aramızda bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Malhun Hatun, soyumuzun devamını sağlayan, Orhan Gazi'nin annesi, Osman Bey'in bu kutlu mücadelesinde hep yanında olan ve Devlet Ana ünvanını almış Türk tarihinin en önemli kadınlarından birisidir. Bu sebepten Kuruluş Osman seyircisi, tarihimizi de bilerek ilk bölümden bu yana bir gün hayatlarına Malhun Hatun karakterinin gireceğini bekliyor ve Malhun Hatun'suz bir devlet kurulamayacağını elbette biliyorlardı. Oynadığım rol de hayali karakter değil, tarihimize yön veren en önemli isimlerden biri olduğu için seyircinin benimsemesi zaten kaçınılmazdı.







OBAMIZA HOŞGELDİN...



- Kuruluş Osman yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı platolarından birinde çekiliyor. Bu mekanda insan zaman makinası ile geçmişe ışınlanmış gibi oluyor. Bu dekorda, kostümlerle çalışmak performansınız nasıl etkiliyor?

- Sete ilk gittiğimde inanılmaz etkilenmiştim. Platonun büyüklüğü ve sahiciliği sizi 2021 yılından bir anda koparıp, sizin de dediğiniz gibi zamanda yolculuğa çıkarmış hissiyatını tattırıyor. Sete her gittiğimde aynı duyguyu yaşıyorum. Bugünden beni uzaklaştırıyor, tamamen o dönemi yaşıyor ve o döneme aitmişsiniz gibi hissettiriyor. Hatta şöyle bir anım da var; obadaki ilk sahnem için sete gittiğimde yardımcı oyuncularımız büyük bir inanmışlıkla 'obamıza hoş geldin Malhun Hatun' diye karşıladılar beni, öyle bir aitlik hissinden bahsediyorum işte. O yüzden oyuncu olarak gerçekliğe bu kadar yakın bir platoda tamamen o dönemin havasını koklayarak çalışıyor olmak büyük bir avantaj, oyuncu performansı için sağlam bir motivasyon kaynağı oluyor.



DUYGUSAL VE UTANGAÇ OLDUĞUM DOĞRUDUR

"Ataerkil toplumun öncülüğünde var olan bu dünyada şartları ne olursa olsun, ona dayatılan sisteme ve zorunda bırakıldığı koşullara başkaldıran kadınları seviyorum. Hayatın zorluklarıyla mücadele ederken elbette yara alıyorsun, düşüyorsun. Ama nasıl ayağa kalktığın çok önemli. Doğasında var olan gücü unutmayan kadınlar benim idolümdür. Hayatta tanıdığım ilk güçlü kadın annem. Ailemin diğer kadınları, hayatı paylaştığım kız arkadaşlarım, hepsinin ortak noktası güç. Ekranda hayat mücadeleleriyle başarılara imza atmış güçlü kadınlar görmek istiyorum, bu sebeple ben de mesleğimi icra ederken seçtiğim rollerde buna dikkat ediyorum. Duygusal ve utangaç bir yapım olduğu doğrudur ama bu kadar güçlü kadınlar tarafından yetiştirilmişken bunun aksi bir yapıya sahip olmam mümkün değil."