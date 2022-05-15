Premium ikinci el otoya premium hizmet

Çip krizi nedeniyle sıfır otomobillerde tedarik sorunu yaşanıyor. Bu yüzden kullanılmış premium markalara talep artıyor. Faaliyetine 2012’de başlayan Otomol, 10 yıldır premium ikinci el oto satışı gerçekleştiriyor

Otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu devam ediyor. Piyasada otomobil yok. Tüketiciler otomobil satın alabilmek için iki-üç ay beklemeyi göze almak zorunda. Premium otomobillerde ise bu süre beş aya kadar çıkıyor. İşte bu tablo tüketicileri ikinci ele yönlendirdi. Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış da bu yönelimi hızlandırdı. İkinci el otomobillere olan talebin artması yatırımcıları iştahlandırdı. Birçok yerli ve yabancı firma kurumsal ikinci el otomobil alım-satım işine yatırım yapmaya başladı. Bundan kısa bir süre önceye kadar bir elin parmaklarını geçmeyen kurumsal firma sayısı arttı. Uzun bir süredir kurumsal firmaların verdikleri hizmeti merak ediyordum. Geçtiğimiz günlerde bir fırsat oldu. 2012 yılında İstanbul Merter'de faaliyetine başlayan Otomol firmasını ziyaret ettim. Bir müşteri gibi ikinci el otomobil satın alma deneyimi yaşadım. Öncelikle Otomol, premium markaların ikinci ellerinde uzmanlaşmış. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo markalarının ikinci el modellerinin alım-satımını gerçekleştiriyor. Otomol yetkilileri en önemli farklılıklarının geniş araç yelpazesi olduğunu söylüyor. Avantajlı fiyatlar, satış ve satın alma süreçlerindeki kolaylıklar ile müşterilerinin araç alırken de satarken de kazançlı çıkmasını sağladıklarını belirtiyor. Otomol'un mottosunun güven ve koşulsuz müşteri memnuniyeti olduğunun altını çiziyorlar.









ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Otomol'da yıllık yaklaşık 1800 araç satışı gerçekleşiyor. İnternet üzerinden otomobili beğenen müşteriler, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'daki toplam yedi şubesinden birine gelerek otomobil satın alma işlemini kısa sürede tamamlıyor. Ancak, şubelerin bulunduğu illerin dışındaki bölgelere de satış yapılıyor. Müşteri evinden dışarı adım atmadan otomobil satın alma işlemleri tamamlanıyor. Araç müşterinin adresine teslim ediliyor. Otomol yetkilileri satışların yüzde 35'inin bu şekilde gerçekleştiğini söylüyor.



ARAÇLAR 5-50 BİN KM ARASINDA

Otomol, ikinci el stoğunda bulunan araçları filo kiralama şirketlerinden, ikinci el araç ihalelerinden satın alıyor. 5 bin ila 50 bin km arasındaki araçları satın alıyorlar. Satın alınan araçlar 109 nokta kontrolünden geçiyor. Ardından Otomol ekspertizleri fiyatlandırma yapıyor. Araçta eksik bir unsur varsa, servise alınıyor. Sorun giderildikten sonra showroom'da satışa sunuluyor.









ÜYELERE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM VAR

Ziyaretimi tamamlayıp tam çıkmak üzereyken duvardaki Otomol Club yazısı dikkatimi çekti. Otomol Club, BMW, MINI, Mercedes-benz, Volvo, Audi ve Volkswagen sahiplerinin üye olarak, çeşitli avantajlardan yararlandığı bir programmış. Şu anda 8 bin aktif üyesi bulunan Otomobil Club, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında indirim, ücretsiz lastik oteli, indirimli fiyatlarla araç transferi, yüzde 40'a varan indirimli günlük araç kiralama avantajlar sunuyormuş.



ELEKTRİKLİ OTODA GAZ PEDALINA FAZLA BASMAMAK LAZIM

Ziyaretimde bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Bir taraftan Otomol'un sunduğu hizmetleri öğrenirken bir taraftan da otomobil sevdalısı Osman Baykan'la keyifli bir otomobil sohbeti yaptım. Osman Baykan, tam bir otomobil tutkunu. Zaten bu yüzden asıl işi olan tekstil sektörü dışında otomotiv sektörüne yatırım yapmış. İki otomo bil sever bir araya gelince biraz otomobil dünyasındaki dönüşümden konuştuk. Baykan da otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümden uzak kalmamış. Premium markaların yeni çıkan elektrikli modelleri hemen Baykan'ın garajındaki yerlerini almış. Baykan, yenilikleri takip etse de, hız tutkusunu giderdiği konvansiyonel motorlu otomobillerle yoluna devam ediyor.









12 AYDAN 36 AYA KADAR KİRALAMA

Otomol, günlük kiralama dışında uzun dönem araç kiralama hizmeti de veriyor. Kiramalar 12 aydan 36 aya kadar yapılabiliyor. Müşterilere acil yol yardımı, lastik değişimi, hızlı onarım ve bakım hizmetleri sunuluyor.



YETKİLİ SERVİS HİZMETİ

Otomol'da sadece ikinci el otomobil satışı yapılmıyor. Ayrıca Audi, BMW, Mercedes- Benz, Volvo ve Volkswagen araçların da yetkili servisi. İstanbul'daki üç, Ankara'daki iki, İzmir ve Bodrum'daki şubelerinde müşterilerine bakım, onarım hizmeti veriyor. Otomol yetkilileri servislerinin tercih edilmesinin nedeni olarak orijinal parça kullanımı, hızlı servis ve satış hizmeti standartlarını gösteriyorlar. Ayrıca fiyat avantajı da Otomol'un seçilmesinde önemli bir etkenmiş. Ziyaretimde bana eşlik eden Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, yetkili servis hizmetinde iddialı olduklarını söyledi. Birçok denetim firmasının denetiminden yüksek puanlarla geçtiklerini anlatan Baykan, yine birçok kalite ve müşteri memnuniyeti ödülünün sahibi olduklarını da ifade etti