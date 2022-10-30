Evde yapılmış yoğurt gibisi yok

Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenler bu haftaki yazımda...

Yoğurt günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar. Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B 12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum karbonat formdadır ve vücutta kullanım düzeyi de yüksektir.

SİNDİRİMİ RAHATLATIR BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİR: Yoğurt yaygın olarak bağırsak sağlığını olumlu etkilemesi, sindirimi kolaylaştırması ve ishal tedavisinde kullanılmasıyla bilinir. Bunların yanı sıra güncel çalışmalarda yoğurdun kilo kaybını destekleyerek obezitenin önlenmesinde yarar sağlayabileceği, diyabet yönetiminin etkinliğini artırabileceği, kan yağlarını düzenleyerek kalp-damar hastalıklarını önleyebileceği, karaciğer hastalıklarının önüne geçebileceği ve kansere karşı vücut savunmasına destek verebileceği belirtilir.







KALP HASTALIKLARINDAN KORUR: Yoğurt kalp sağlığı için yararlı yağ asitleri sayesinde iyi kolesterolü artırır, kötü kolesterolü azaltır ve böylece kalp damar hastalıklarından korunmayı sağlar. Ayrıca British Journal of Nutrition'da yayımlanan önemli bir çalışmada yüksek kan basıncını düşürücü etki göstererek kalbi koruduğu da bildirilmiştir.

KİLO VERMENİN SAĞLIKLI YOLU: Yoğurt, yüksek protein ve kalsiyum sayesinde açlığı azaltıcı hormonlar olan peptid YY ve GLP 1 seviyesini artırır ve iştahın azalmasını sağlar. Birçok çalışma yoğurt tüketen bireylerin vücut ağırlığının, yağ oranının ve bel çevresinin genişliğinin tüketmeyenlerden daha düşük olduğunu göstermekte.



EVDE MAYALAYIN

Yoğurdu evde mayalamak en sağlıklısı. Mayalarken anneannelerimizden kalan yöntemleri kullanacağımız gibi, çabuk olmasını istiyorsak, yeni nesil mutfak aletlerini de kullanabilirsiniz.



TARÇINLI NARLI YOĞURT

Malzemeler (2 kişilik):

6 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

6 yemek kaşığı nar

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal Yapılışı:

1. Ev yapımı yoğurdunuzu tarçınla çırpın.

2. Narları çırpılmış yoğurda ekleyin.

3. Bal gezdirerek servis edin.