Günün belli saatlerinde açlık çekiyorsanız, ana öğünleri beklerken zorlanıyorsanız, sağlıklı atıştırmalıklar hayatınızın bir parçası olmalı. Canınız şekerli gıdalar çektiğinde yapacağınız ilk şey, sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamayı bilmek. İşte hayatınızı kolaylaştıracak tarifler

Ana öğünlere alternatif atıştırmalıklar, sağlıklı beslenmenin en önemli basamaklarındandır. Sağlıklı olduğu sürece atıştırmalıklar, ana öğüne aç oturmamamızı, az yememizi sağlar. İşte canınız şekerli gıdalar çektiğinde sağlıklı ve pratik hazırlayabileceğimiz tarifler...



Ruşeymli tahinli kurabiye

MALZEMELER (6 ADET):

1 adet muz

3 yemek kaşığı ruşeym

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu (Siz yulaf kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı vanilya







YAPILIŞI:

1. Muzu vaniya, tahin ve pekmezle eziniz.

2. Ruşeym ve Hindistan cevizi unu ile hamur kıvamına getirip 7 parçaya ayırınız.

3. Yağlı kağıt üzerine yuvarladıktan sonra çatalla üzerine bastırıp 180 derece fırında ya da airfryer mutfak aletinde 30 dakika pişiriniz.

RUŞEYM: Buğdayın hem en lezzetli yeri hem de bir o kadar besleyici noktası olan ruşeym doğal E vitamini deposudur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Düşük kalori ve düşük glisemik indekse sahiptir. Bu sebeple zayıflama diyetlerinde kullanılabilir. Vücudun zayıflaması üzerine olumlu etkisi olan bir besindir. Ruşeym tokluk süresini uzatarak sürekli yemek yeme isteğini ortadan kaldırır. Bağırsakların çalışmasını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Diyabet hastalığında damar tıkanıklığını önlemektedir. Kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Sinir sistemi hastalıklarına karşı olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Göz hastalıkları üzerinde özellikle katarakt oluşumunu önleyici etkisi ile bilinmektedir. Cildin daha yeni ve güzel kalmasını sağlamaktadır. Kısırlık tedavilerinde sıkça kullanılan bir üründür. Kansızlık sorunu yaşayanlara tavsiye edilir. Ayrıca halsizlik, yorgunluk hissini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.







Antep fıstıklı cupcake

MALZEMELER (3 ADET):

1 adet muz

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

1 tatlı kaşığı vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu



YAPILIŞI:

1. Tüm malzemeleri mutfak robotundan krema haline gelinceye kadar geçiriniz.

2. Karışımı küçük kek kalıplarına direk dökünüz.

3. 180 derecede 20 dakika fırın ya da airfryer ev aletlerinde pişiriniz.

ANTEP FISTIĞI: Yüksek besleyici değerlere sahip Antep fıstığının kilo verme üzerine olumlu etkileri vardır. Oleik asit içermesi nedeniyle kalbi yaşlanmaktan korur ve damarların sağlığını arttırır. Ayrıca oleik asit, özellikle bel bölgesinden zayıflamada oldukça kıymetlidir. İçerdiği yağ asitleri, vitamin ve mineraller sayesinde kansızlığa iyi gelir. Yüksek enerjisi sayesinde beyin sağlığına iyi gelir. B6 vitamini sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Bu sayede beynin hafıza bölümü güçlenir. Ayrıca B6 vitamini sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir. Kabuğundaki lif sayesinde mide zarını korur ve midede oluşan asit oranını dengeler. Bağırsaklardaki florayı koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarının riskini azaltır. İçerdiği E,C ve B vitaminleri böbrekte oluşan kumların daha rahat dökülmesini sağlar Lutein ve zeaksantin maddeleri sayesinde göz içindeki sıvı oranını arttırarak göz sağlığını korur.







Elmalı yulaflı kek

MALZEMELER:

3 adet Arap kızı

2 adet Amasya elması

1,5 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya

10 yemek kaşığı yulaf

2 büyük çay bardağı tam yağlı süt

YAPILIŞI:

1. Arap kızı ve Amasya elmalarını rendeleyiniz.

2. Rendelenmiş elmaları tarçın, vanilya, yulaf ve süt ile iyice karıştırınız.

3. Fırın kabına ya da airfryer mutfak aletlerine koyup 180 derecede, kesilecek kıvama gelinceye kadar pişiriniz.

ELMA: Tok tutucu özelliği sayesinde ara öğünlerde tüketildiği takdirde sindirimi kolaylaştırır ve zayıflamaya yardımcı olur. Pektin içeriği sayesinde, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve vücut yağının yakılmasına yardımcı olur. Elmanın içerisinde bulunan kuercetin adlı antioksidan, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı bağışıklığın kazanılmasını sağlar. Bu içeriğiyle aynı zamanda kanser oluşumunu da önleyebilir. Cilt hastalıklarını azaltarak cildin güzel görünmesini sağlar. Karaciğerin zararlı toksinlerinin vücuttan atımını kolaylaştırır. Parkinson hastalığına karşı korur. Dişlerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Kolesterolü azaltır. Katarakt oluşumunu önler. Safra kesesinde taş oluşumunu engeller.