Kaynaklar sınırlı elektriği dikkatli kullanın

Evimizdeki elektrikli cihazların hangisi ne kadar elektrik tüketiyor biliyor musunuz? Üstelik artık ev aletlerinin birçoğunun internete bağlandığını da düşünün. Bu şartlarda hem elektrikten hem de internetten tasarruf etmek mümkün. Nasıl mı, gelin anlatalım...

Elektrikli ev aletlerinin olmadığı bir dünya düşünebilir misiniz? Hatta gelin buna bir de internet bağlantısının ve akıllı cihazların olmadığını ekleyin. Daha bir kaç dakikalık elektrik kesintisine veya sosyal medya bağlantısının yavaşlamasına bile dayanamayan kuşaklar, yokluğunu hiç yaşamadıkları bu dünyayı tahmin dahi edemezler. Yani büyük şehirlerde bile 100-120 yıl öncesine uyandığınızı düşünün. Yaşı 50'nin üstünde olanlar elektriğin olmadığı köyleri hatırlar. Henüz 11 yaşındayken elektriğin olmadığı Karadeniz yaylalarında yıldızları seyrettiğim geceleri hatırlıyorum. Şimdi ise kaynakları sınırlı bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Bu yüzden de cihazların tasarruf için yeniden tasarlandığı günler yaşıyoruz. Artık evde elektriği fazla tüketen cihazları akıllı telefonunuzdan takip edebileceğiniz bir dönem başlıyor. Dolayısıyla her cihazın evde ne kadar enerji tükettiğini ölçebileceğiniz bir düzene geçmenizde fayda var.

ELEKTRİK CANAVARLARI

Evlerde hangi cihazların veya hangi kullanımların ne kadar elektrik tükettiğini biliyor muydunuz? Bilinçli enerji kullanımı ve tasarruf için hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek faturaları hafifletmek mümkün. Artış trendinde olan elektrik fiyatlarından en az şekilde etkilenmek hem de tasarruf etmek için alınabilecek önlemleri elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip, tüketiciler için derledi.

EN ÇOK TÜKETEN BUZDOLABI

EnCazip'in derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar ev içinde tüketilen toplam elektriğin yüzde 61.8'ini kullanıyor. Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde ise buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7.5 ile televizyon ve yüzde 7.3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyalarda verimli enerji sınıfına dahil ürünlerin önemini gösteriyor. Ev geneline bakıldığında da beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7.5 ile sıcak su ve yüzde 7.4 ile ısınma şeklinde devam ediyor. Özellikle sonbahar ayları için elektrik fiyatlarında artış beklenirken hem bu olası artışlardan etkilenmemek hem de tasarruf etmek için EnCazip önerilerini sıralamış ama biz de onlara birkaç ekleme yaptık.

Evde tasarrufun püf noktaları

Tasarruflu cihazlar tercih edin

Elektrikli ev eşyası alırken gürültülü çalışmayanları ve en önemlisi tasarruf yaptırabilecek beyaz eşyaları tercih edin. Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50'ye kadar tasarruf anlamına geliyor.

Uzaktan yönetin tüketimi ölçün

Artık pek çok akıllı cihaz elektrik tüketiminin ölçülmesine fırsat veriyor. Evinizde her cihazın elektrik tüketimini ölçerek önlem almanız mümkün. Üstelik bu cihazları uzaktan yöneterek hem zamandan hem de enerji tüketiminden faydalanabilirsiniz.

Cihazların fişini çekin

Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman bekleme (stand by) konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.

Elektrik tedarikçinizi değiştirin

Elektrik tedarikçinizi değiştirerek ortalama yüzde 15 daha düşük fatura ödersiniz. Tüketiminize göre istediğiniz bir elektrik tedarikçinizi seçme şansınız var. Bulunduğunuz yerdeki seçenekleri gözden geçirin.

Mevsim koşullarına ayak uydurun

Evinizi kışın 19-21 derece, yazın 23-25 derece arasında tutarak daha verimli iklimlendirme yapmış olursunuz. Böylece fazla tüketimin önüne geçebilirsiniz. Mevsime göre değişen hazırlıkları mutlaka yapın.

Evinize yalıtım yaptırın

Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.

Soğuktan korkmayın

Kışın en çok düşündüren kalem şüphesiz ki doğalgaz. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Düşük derecede yıkayın

Beyaz eşyaların elektrik tüketiminde önemli bir yeri olduğundan bahsetmiştik. Bunu değiştirmek de elimizde. Örneğin 60 derece yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, yüzde 55'e kadar enerji tasarrufu demek oluyor. Aynı şekilde, doğru yıkama programı seçimi de enerji, su tasarrufu ve daha uzun giysi ömrü sağlayacaktır.

Buzdolabı sıcaklığını ayarlayın

Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve tozsuz tutmak gerekir, bu da enerji tasarrufu yapmayı sağlar. Bunun dışında buzdolabınızda ya da buzluğunuzda biriken buzları temizlemek önemli, zira 2mm kalınlığındaki bir buz tabakası enerji tüketiminin yüzde 10 oranında artmasına neden olur.

Mutfakta da tasarruf yapın

Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürebilirsiniz. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler. Ayrıca fırın çalışır durumdayken kapağını açmak içerideki ısının yüzde 25'inin dışarıya çıkmasına neden olur.

Ampulleri tasarruflu olanla değiştirin

Beyaz eşyalardan sonra en çok aydınlatmaya elektrik harcanıyor. Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin yüzde 90'ını ışığa çevirir, böylece ısınma ile kaybolan enerjinin oranı oldukça düşük olur.