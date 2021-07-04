Kara tahtadan beyaz ekrana geçiş hızlandı

Teknolojik dönüşüm eğitim hayatında demokratikleşmeyi de sağlayacak şekilde yerleşiyor. Aileler artık çocukları için uygun olan eğitim kurumlarına teknolojik altyapısına bakarak karar verecek

Okullar daha önce teknolojik yetkinlik kazanılan yerlerdi. Şimdi okulların ve eğitimcilerin teknolojik yetkinlikleri, ailelerin çocuklarının eğitimini nerede sürdürecekleri kararında etkili olacak. Aileler yüz yüze eğitim konusunda istekli olsa da, teknolojik yetkinlik, verilen kararda etkili olmaya devam edecek. Sonuçta pandemi koşullarının nasıl şekilleneceğini henüz kestiremiyoruz. Pandeminin başlarında 194 ülke kapandı, bundan 1,6 milyar öğrenci etkilendi ki, bu yüzde 91'lik bir oran demek. 1 Şubat 2021 tarihine geldiğimizde 28 ülke hala kapalıyken etkilenen öğrenci sayısı da 220 milyondu. Yani yaklaşık yüzde 13'lük bir kesim günümüzde eğitime sadece uzaktan ulaşabiliyor. Rakamlar, küresel salgının etkilerini de net ortaya koyuyor. Türkiye'ye bakıldığında yüksek öğrenim öncesi kısımda, 46 bin okulda yaklaşık 18 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Yüzde 8,4 okul öncesi, yüzde 59,8 ilkokul, yüzde 17,2 orta öğretim ve yüzde 14,6 mesleki orta öğretimde bulunan bu öğrencilerle birlikte 1 milyon öğretmen (300 bin ilk, 340 bin orta, 160 bin orta öğretim, 190 bin mesleki orta öğretim) küresel salgından etkilendi. Öğretmenler ve öğrenciler dönüşümü her ülkede olduğu gibi sancılı şekilde atlattı. Eğitim teknolojisi çözümleri hiç olmadığı kadar sık kullanıldı.





FIRSAT EŞİTLİĞİ ŞANSI

Pandemi hemen her yerde, akademik veya akademik olmayan sektörlerde eğitim teknolojisi (EdTech) araçlarının giderek daha fazla benimsenmesini ciddi anlamda hızlandırdı ve bu da EdTech sektörünün büyümesini olumlu yönde etkiledi. Eğitimde teknolojinin kullanılması fırsat eşitliği açısından olumlu etkiler de içeriyor. Öğretmenlerin okul duvarlarını aşıp öğrencilere ulaşmasını sağlayan çözümler daha sık kullanılır oldu. Öğretmenlerin yetkinliği önem kazandı. Birlikte uzaktan çalışma ve eğitim yetenekleri başarının temel anahtarı oldu. Kara tahtanın yerini de interaktif WhiteBoard yani 'beyaz tahta' diyebileceğimiz ekranlar aldı. Ekosistemde, öğretmenleri kolay ve etkili dijital içerikler hazırlayabilecekleri WhiteBoard; canlı ve interaktif ders ortamı sunan Classroom, video görsel içerik havuzu Clips, hazırlanan içeriğe lokasyondan bağımsız ulaşma imkanı sunan Display, dersleri, içerikleri ve ekranı uzaktan yönetme olanağı sunan Manager, interaktif bir ortam yaratan, öğrencilerin soruları anlık cevaplayabileceği, anket ve sınav gibi uygulamalara katılım imkanı sunan Companion ile etkili ve interaktif eğitim olanağı sunuyor.



ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

ViewSonic Türkiye-Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, öğrenci merkezli, teknolojik açısından zengin dersler için sundukları interaktif eğitim çözümlerini şöyle anlattı: "myViewBoard ekosistemimizi, içerik paylaşım yazılımı ile anlık anket, sınav, oyun tabanlı etkinliklerle öğrencilere ilham verecek ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirecek araçları, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının kullanımına pandemi nedeniyle ücretsiz sunuyoruz. K-12'den yüksek öğrenime kadar, ortak çalışmayı destekleyen etkileşimli ekranlarımız ve myViewBoard ekosistemimiz sınıf katılımını ve dijital öğrenmeyi geliştiren çözümleri bir arada barındırıyor. myViewBoard'un çok sayıda farklılaştığı nokta var. Beyaz sayfadaki YouTube linki ile bir video içeriğin reklamsız olarak ve yetişkin içeriklerinden arındırılmış olarak ders içeriklerine eklenebilmesi, hem Windows, hem Android hem de online aynı sezgisel ara yüzü kullanması, yapay zeka kalem ile çizilen herhangi bir objeyi tanıması bunu web de veya YouTube'da arayıp sadece sürükle bırak ile sayfaya taşıyabilmesi, tümleşik internet tarayıcısı ile herhangi bir içeriği kanvasa almak, metni seçmek ve bunu hecelerine ayırmak, sıfat ve zamirleri göstermek, 70'den fazla dile çevirmek, sınav, anket gibi aktiviteleri herhangi bir platformda hızlı bir şekilde yapabilmek gibi birçok özellik içeriyor. myViewBoard ekosistemini kullanmak, dijital eğitim içeriği hazırlamak ve ekosistemin diğer sunduğu imkânlardan yararlanmak için eğitim kurumlarının ya da öğretmenlerin tek yapması gereken www. myviewboard. com adresine girip kayıt yaptırmak."





ÖĞRETMENİ ÜRETKEN HALE GETİRİYOR

ViewSonic, tamamı Türkçe olan ViewSonic Library ve myViewBoard Wiki portallarında yer alan içerikler yoluyla öğretmenlerle alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuyor. Kolay kullanımı ile tercih edilen myViewBoard'da, beyaz sayfadan çıkmadan derse eklemek istedikleri tüm içeriklere tek tuşla ulaşabilen öğretmenler, görüntüleri ve videoları da sadece sürükle-bırak yaparak ders içeriklerine alıp derslerini buluta kaydedebiliyorlar ve öğrencileriyle paylaşabiliyorlar. Dijital alanda bir sınıf ortamı yaratmaya yardımcı olan çeşitli özelliklerle dolu bir öğretme-öğrenme yazılım aracı olan myViewBoard Classroom, dijital öğrenme ortamları oluşturmanın yollarını geliştirmeye çalışan eğitim kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere güvenli bir sanal öğrenme alanı sunuyor. Ekran üreticisi olarak bildiğimiz ViewSonic artık donanım değil, yazılım tabanlı dönüşümle eğitim teknolojilerini kullanmaya başladı. Donanımın sadece bir araç, esas işin yazılımda yattığını öğrenen kurumlar dönüşüme böyle bakıyor. Günümüzde her alanda dikkat çekmeye başlayan yeni teknolojiler, veri işleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka eğitimde çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak. Makine öğretmeyecek, yalnızca öğretmene daha akıcı bir şekilde yorumlayıp analiz edebileceği verileri sağlayarak asistanlık yapacak. myViewBoard, bulut entegrasyonlu, yüksek güvenlikli ve birden fazla fonksiyonu içinde barındırıyor. Öğretmenler myViewBoard ile görsel içerik hazırlayabiliyor, sunabiliyor ve öğrencileriyle etkileşime geçebiliyorlar.





İNGİLİZCE EĞİTİM VE GÜVENLİK AYNI PAKETTE

Türkiye'de ailelerin en büyük takıntılarından biri yabancı dil eğitimi. Yine aynı şekilde ailelerin çocuklarını korumak için güvenlik ihtiyacı arttı. İşte bu iki önemli ihtiyaç tek pakette birleşti. Çocuğunu zararlı içeriklerden uzak tutmak ve doğru içeriklerle gelişimini desteklemek isteyen ebeveynler Çocuk Güvenliği ve Eğitimi Paketi'ne dahil olabiliyor. Türk Telekom'un bu paketi ile birlikte çocuklar, zengin içerikli oyunlaştırılmış zeka egzersizlerinin yer aldığı Mental Up ve İngilizce'nin severek ve kolay öğrenilmesi sağlayan Hedefim İngilizce ile gelişiyor. Ebeveynler McAfee Safe Family ve McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ile çocuklarının ve cihazlarının online dünyada güvende olduğundan emin oluyor.