Yıldız savaşlarına süpürgeli hazırlık

Covid-19 virüsü sonrası temizliğe bakışımız değişti. Artık sıradan temizlik yeterli değil. Temizlenecek yerleri lazerle işaretleyip temizleme dönemi bize yıldız savaşlarını anımsattı. Yeni nesil süpürgelerle geleceğe ışınlanmaya hazır olun

Gelecek yolculuğuna bilgisayar ya da akıllı telefonlarla çıkmaya hazırlanırken, Covid 19 salgını süpürgeyi almadan gelecek yolculuğuna çıkamayacağımızı anımsattı. Tıpkı yaşı 40'ın üstünde olanların hatırladığı süpürgesinin üstünde seyahat eden tatlı cadı Sementa gibi. Şimdi tüm insanlık geleceğe ışınlanırken yaşadığı yeri daha temiz istiyor ve ortak bir düşmana karşı birleşiyor. Artık hedefler hassas şekilde belirleniyor. Araştırmalar da temizlik alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor. Dyson'ın Küresel Toz araştırması, 10 kişiden altısının evlerinin temiz bir yaşam alanı olması için eskisinden daha sık temizlik yaptığını gösteriyor. Küresel pandemi, çoğumuzu uzun süre iç ortamlarda kapalı kalmaya zorlarken, evlerimiz bizim için hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ortalama olarak, artık zamanımızın yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Artık evlerimizde yemek yiyor, çalışıyor, egzersiz yapıyor, çocuklarımızı eğitiyor, uyuyor ve bunları tekrar ediyoruz. Bununla birlikte evlerimizde daha fazla dağınıklık, toz ve kir oluşuyor. Covid-19 salgınıyla birlikte artık görünmez bir düşmana karşı savaş başladı. Sonuç olarak, çoğumuz evlerimizde daha derin bir temizlik yapmak istiyoruz, ancak zeminin gerçekten temiz olduğunu nasıl anlayacağız?



GÖRÜNMEZ DÜŞMANLA SAVAŞ

Elektrikli süpürgedeki hazne dolduğunda mı, yoksa tozlar artık görünmez olduğunda mı? İşte temizlik emekçilerinin işini kolaylaştıran, ev ve ofislerin temizliğinde kullanılan Dyson'ın yeni nesil süpürgesi değişen ihtiyaca yönelik müthiş evrim geçirdi. Bir süredir evde kullandığımız Dyson V15 Detect'i derinlemesine temizliğin bilimsel kanıtını sunan, bugüne kadarki en güçlü ve akıllı kablosuz süpürgesi olarak deneyimledik. Toz makineye girip hazne girişindeki piezo sensöre çarpıyor. Toz büyüklükleri ve miktarı ekranda gerçek zamanlı olarak kategorilere ayrılıyor. Ekran, toz akarları boyutunda, hatta polen kadar küçük mikroskobik partikülleri ve göremediğiniz diğer alerjenleri sayıyor ve sınıflandırıyor. Temizlik sırasında toplanan tozun birikimi olan partikül sayısı ekranda gösteriliyor.



MORALİNİZ BOZULUYOR

Dyson V15 Detect kullanırken başlarda siniriniz bozuluyor. Her temizlik yaparken mutlaka toz yakalıyorsunuz. "Acaba düzgün süpürmedik mi" kuşkusu doğuyor. Ancak zamanla alışıyorsunuz. Üstelik yatak ya da kanepeleri temizlerken ortaya çıkan tozlar sizi korkutabilir. Evin derinlemesine temizlendiğinden emin olmak için Laser Detect teknolojisini tasarlayan Dyson, bu sayede temizleyici başlığa entegre edilmiş tam açılı bir lazerle normalde sert zeminlerde gözle göremediğiniz partikülleri ortaya çıkarıyor. Dyson mühendisleri, Slim Fluffy temizleme başlığına yerden 7,3 mm yükseklikte 1,5 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş tam açılı yeşil bir diyot entegre ediyor. Geliştirme sürecinin bir noktasında da düşünülen kırmızı renkli ışıktan sekiz kat daha parlak bir ışık elde ediliyor. Bizim henüz kullanmadığımız Dyson V12 Detect Slim gibi farklı bir modelinin olduğunu da hatırlatmakta fayda var.



DOLANMAYI ÖNLEYEN TEKNOLOJİ ÖNEMLİ BİR SORUNA SON VERDİ

Şimdi gelelim işin biraz detaylarına. Bazı elektrikli süpürgeler saçların fırçaya dolanmalarını önlediğini iddia eder. Ancak çoğu zaman saç ve evcil hayvan tüylerini yerde bırakır. Saç dolanması, elektrikli süpürgeler için her zaman bir sorun olur. Hatta başının belasıdır desek yeridir. Yeni dolanmaya karşı geliştirilen teknoloji, uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini hızlıca alıyor. Başlık, koni şeklinde, etrafında spiral şeklinde kıllar var, bu nedenle saçlarınız ve evcil hayvan tüyleriniz belirli noktalara sarılıp dolanmıyor. Bunun yerine saç, uca doğru hareket edip hazneye doğru gidiyor. Bu işlemi emiş performansından ödün vermeden yapıyor. Kendi motoru olan başlık, döşemelere, merdivenlere, şiltelere ve evinizdeki diğer kirli noktalara sıkışmış kirleri kolayca çıkarabilmenizi sağlıyor. Tasarım, 15 cm uzunluğa kadar olan saçların dolanmasını başarıyla ortadan kaldırdı, ancak daha uzun saçlar için sorunlar devam etti. Bu, evcil hayvan kılı için işe yarayacağı, ancak daha uzun insan saçı için işe yaramayacağı anlamına geliyordu. Tamam geri kalanı idare ederiz demek isterdim ama mühendisler bu detayı bile kafaya takıp çözmüş.



ISLANMAYA GEREK YOK

Temizlikle ilgili yanlış bilinen çok şey var. Tasarımda LED ışık kullanılmamasının nedeni, tavan lambası gibi işlev görmesi ve zemin yüzeyi dahil her şeyi aydınlatmasından dolayı tozun görünürlüğünü zorlaştırmasıdır. Bazılarının inandığının aksine sağlıklı ve hijyenik zeminler ıslak temizlikle değil, derinlemesine temizlikle elde ediliyor. Dyson'ın beş aşamalı gelişmiş filtreleme teknolojilerine sahip yeni kablosuz süpürgeleri, dışarı daha temiz hava verebilmek için 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99.99'unu yakalıyor. Dyson siklon teknolojisi, zeminlerden ve yüzeylerden toz ve kiri ayırmada etkiliyken, tüm makinenin sızdırmazlığı, tozun evlerinize geri bırakılmadığı anlamına geliyor.



BÜYÜK ATILIMLARDAN BİRİ KARŞIMIZDA

Şimdi biraz Dyson'ın lazer teknolojisine yakından bakalım. Bir LED ışığının yapamayacağı şekilde ışık çevresiyle ince toz ve zemin arasında bir kontrast oluşturuyor. Bu yüksek kontrast, tozun parladığı efektini veriyor. Gramı gramına bakıldığında bu şimdiye kadar geliştirilen en pahalı teknoloji olma özelliği taşıyor. Üç boyutlu baskılı ve tek bir optik elemandan oluşuyor. Ultra ince partiküllerin etrafında bir ışık çevresi oluşturmak için hassas bir ışın veriyor. Dyson yeni kablosuz süpürge kategorisinde bulunan piezo sensör, teknoloji adına büyük bir atılımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Emilen toz ve kalıntıları saymak ve boyutlandırmak için partikülleri saniyede 15 bin kez izleyen sensör, gerçek zamanlı olarak nelerin yakalandığını göstererek, derinlemesine bir temizliğin kanıtını sunarak LCD ekranda gösteriyor. Dyson'ın bu teknolojiyi insanların göremediği mikroskobik tozu "duyabilmesi" için tasarladığını unutmayalım.