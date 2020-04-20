Otomotivde üretim bugün başladı

13 Nisan’da faaliyete geçen Anadolu Isuzu’dan sonra, Honda Türkiye, Karsan, Otokar, Hyundai Assan, Türk Traktör ve Mercedes-Benz bugün üretime başladı

Koronavirüs tehdidi, parça tedariğinde yaşanan sıkıntılar ve siparişlerin iptal edilmesi gibi gerekçelerle üretime ara veren otomotiv sanayinde hayat normalleşmeye başlıyor. 13 Nisan'da faaliyete geçen Anadolu Isuzu'dan sonra, Honda Türkiye, Karsan, Otokar, Hyundai Assan, Türk Traktör ve Mercedes-Benz (Hoşdere Otobüs Fabrikası) bugün üretime başladı. Mercedes-Benz'in Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretime başlama tarihi ise 24 Nisan olarak belirlendi. Diğer fabrikalar da yakında üretime geçmeye hazırlanıyor. MAN Türkiye 22 Nisan, Ford Otosan 27 Nisan, Tofaş 4 Mayıs, Toyota Türkiye ise 11 Mayıs tarihlerinde faaliyete geçmeyi planlıyor. Oyak Renault'nun üretime başlama tarihi ise belli değil. Oyak Renault daha önce Türkiye ve dünyadaki gelişmelere göre işbaşı yapacağını açıklamıştı. Otomotiv ana sanayinin üretime başlamasıyla birlikte tedarik sanayi firmaları da faaliyete geçecek. 460'a yakın üyesi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) verilerine göre koronavirüs nedeniyle firmaların yüzde 15'i üretime ara vermiş. Yüzde 80'i ise üretim adetlerini düşürmüştü. Planlamalarda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Türkiye otomotiv sanayisinin çarkları yaklaşık bir aylık zorunlu aradan sonra kısmen de olsa yeniden dönecek.



KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Otomotiv firmaları Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiler. Fabrika girişinden başlayarak personel servisleri, yemekhaneler, soyunma kabinleri, mola ve çalışma alanları gibi tüm ortak alanlarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.



BİNLERCE ÇALIŞAN İŞBAŞI YAPACAK

Otomotivde üretim faaliyetinin başlamasıyla birlikte sayıları 50 bini bulunan çalışanlar da işlerinin başına dönecek. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre fabrikalarda 38 bin 673 mavi yakalı çalışıyor. Otomotivde çalışan büro personeli sayısı 3 bin 792, idareci sayısı 1.115, mühendis sayısı 4 bin 974, idareci mühendis sayısı ise 1.550.