Erkeklerde en popüler estetik uygulaması saç ve sakal ekimi

Birçok uygarlıkta saç ve sakalın; gücü ve inanış biçimini temsil ettiğini, Hint uygarlığında erkeklerin ilk sakal tıraşının törenle yapıldığını biliyor muydunuz? Günümüzde hâlâ erkekler için büyük önem taşıyan saç ve sakal için estetik uygulamalar da yapılıyor

Estetik görünüm denildiğinde günümüzde her ne kadar akla ilk gelen kadınlar olsa da aslında erkekler için de bakım büyük bir öneme sahip. Örgü, uzun saç, kısa saç, bıyık ve sakalın medeniyetleri ve devletleri temsil ettiğini tarih kitaplarında temsili resimlerde de görüyoruz. Yani erkeklerin saç ve sakala verdiği önem binlerce yıl öncesine dayanıyor. Hem görünümü değiştiren hem de sosyal anlamda güçlü bir etkiye sahip olan saç ve sakal ikilisinin eksikliği ise psikolojik sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla saç ve sakal ekimi ülkemizde en popüler estetik operasyonların başında geliyor.



TÜRKİYE BU KONUDA BAŞARILI

İstatistikler de düzenli olarak saç bakımı yapan erkeklerin sayısının arttığını kanıtlıyor. Bu noktada piyasada saç ve sakal dökülmesi için doğal yağlardan şampuanlara kadar birçok ürün olsa da genelde saç ekimi tercih ediliyor. Hem sonucun uzun ömürlü olması hem de radikal bir değişiklik olması saç ve sakal ekimini cazip hâle getiriyor. Ayrıca senelerdir Türkiye'de bu konuda yapılan titiz ve başarılı operasyonlar dünyanın da dikkatini çekiyor.



KİMLERE YAPILIR?

Öncelikle saç dökülmesinin saç ekimi için uygunluğuna uzman tarafından karar verilir. Sağlık problemi olmayan, 18 yaşından büyük ve saç dökülmesi sorunu olan her birey işlem yaptırabilir. Donör olarak kullanılan bölge herkeste farklılık gösterir. Donör yeterliyse maksimum düzeyde saç kökü alınabilir. Sakal ekimi için de ense bölgesindeki saçlar donör olarak kullanılır.



MERDİVEN ALTI YERLERE DİKKAT

Saç ekimi basit veya herhangi bir ortamda deneyimsiz bir kadro tarafından yapılabilecek bir operasyon değildir. Hatta saç nakli, dünyanın gelişmiş merkezlerinde bu işi doğru yapan doktorlar tarafından hayata geçirildiğinde şu anda yapılabilen en başarılı doku naklidir. Peki, insanın hem görünümünü hem de psikolojisini değiştiren saç ve sakal ekimi için hangi adımlara dikkat etmek gerekir?

Her şeyden önce saç ve sakal ekimine karar verdikten sonra iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Yurt dışından birçok insanın saç ekimi için ülkemizi tercih etmesi bu işlemi deneyimsiz ve merdiven altı yerlerde yapan merkezlerin sayısını da artırdı. Dolayısıyla saç ekiminde ilk adım mutlaka işlem yaptırılacak yerin araştırılmasıdır. Peki, bunu nasıl yapacağız?

Saç ekiminde tercih edilen yerin ruhsatı olup olmadığına ve hijyen koşullarının uygunluğuna da bakılmalıdır. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan sonuçlar ömür boyu iz bırakan psikolojik sorunlara yol açacaktır.



ERKEKLER İÇİN SAÇ BAKIM ÖNERİLERİ

Pandemi döneminde hepimiz erkeklerin eşleri tarafından tıraş edildiğine ya da evde saç sakal bakımı yaptığına şahit olduk. Hatta ünlüler de sosyal medyadan birçok paylaşım yaptı. Peki, bu süreçte erkekler nasıl saç bakımı yapmalıdır?

Saça uygun şampuan tercih edilmelidir.

Argan yağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve çam terebentin yağı gibi saça iyi gelen yağlar şampuanla birlikte tercih edilebilir.

Saç şekillendiriciler ve spreyler gibi kimyasal ürünler erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Bu nedenle saç yapısına uygun ürün tercih edilmelidir.

Beslenme de saçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini ve protein kaynaklı besinlere sofrada daha çok yer açılmalıdır.

Bol bol su içilmelidir.



UYGARLIKLARA GÖRE TİPLERİ SAÇ VE SAKAL



MISIR

Mısır medeniyetinde erkekler uzun sakal ve saç tercih ediyor. Firavunların sakalları filmlerde de gördüğümüz gibi örülüyor ve süsleniyor. Ayrıca firavunlarda en uzun sakala sahip olmak krallığı simgeliyor. Sonraları medeniyet geliştikçe saç ve sakallar da kısalmaya başlıyor.



ROMA

Roma'da genç erkekler sakallarını olgun bir yaşa gelene kadar uzatıyor ve doğum günlerinde bütün ailelerinin önünde dini bir törenle sakalları kesiliyor. Tıraşta kesilen sakal ise özel bir kutuya konuluyor.



YUNANİSTAN

Antik Yunan'da sakal gücü simgeliyor. Hatta bunun için birçok genç sakalı uzayana kadar saçını kesmiyormuş. Yunan erkekleri sadece sakallarını yastayken kesiyor.