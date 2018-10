Enflasyonla mücadele programının reel sektörü heyecanlandırdığını söyleyen adL’nin sahibi Adil Işık, “Son alınan tedbirlerle endişe etmememiz gerektiğine inanıyoruz. Endişe negatif duadır” dedi

200'ün üzerindeki mağazasıyla tekstil sektörünün önemli markalarından biri olan adL'nin sahibi Adil Işık ilk röportajını SABAH'a verdi. Bugüne kadar sektörde ve basında markayı eşi Zehra Işık'ın temsil ettiği adL'nin hedeflerini, sektörü ile ekonomideki gelişmeleri konuştuk.



AVM'lerde kiralar dövizden TL'ye döndü. Karar nasıl uygulanıyor?

Türkiye'de yaşamamıza rağmen dolar-euro konuşuyoruz. Bu, ekonomik zaafiyetlerinin dışında milli değerlerimizi korumak anlamında da büyük bir yanlıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle bunun büyük bir oranda ortadan kalkacağına inanıyorum. Mağazalar artık önümüzdeki 1 yılda kirasının ne olacağını biliyor, bütçesini gönül rahatlığıyla yapıyor. Tebliğ yeni çıktığı için AVM'lerin tamamında gerekli dönüşleri alamadık. Ama aldığımız yerlerde tarife uyularak TL'ye geçildiğini görüyoruz. AVM'ler de perakendeciler de şu felsefeyi çok iyi sindirmeli. Osmanlı İmparatorluğu'nun manevi kurucu lideri Şeyh Edebali'nin dediği gibi; "Yaşat ki Yaşayasın."



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katıldınız mı?

Bakanımız Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı, zor dönemden çıkış için hepimizi heyecanlandıran bir adım oldu. Tüm dalgalanmalara rağmen yıl sonuna kadar hedefimize bu 3 aylık performans ile ulaşacağımıza inanıyoruz. Yurtiçinde 150, yurtdışında 50 mağazamız var. Büyüyeceğiz.



İhracatınız ne durumda?

2018'de 20 milyon dolar ihracat yaptık. Yurtdışında perakende ciromuz 40 milyon dolar. Ülkeye döviz sadece ihracat yaparak girmiyor. Bugün turizm beldelerinde birçok AVM açılıyor. Buralar stratejik yatırımlar... Bu AVM'lerde marka ve sektör karması doğru yapılıp, yerli markalar yer alırsa turist başına yapılan harcama artar. Örneğin, Kuşadası'nda aylık turist ciromuz 100 bin dolar. Üretimimizin yüzde 95'i yerli olduğundan ayda markamız 95 bin dolar ihracat yapmış oluyor. Aynı mantıkla ülkemizdeki toplam turist sayısı 40 milyon kişi ise turist başına yapılan her 100 dolarlık harcama karşılığında net 4 milyar dolarlık ihracat yapmış oluyoruz. Bu tutarı bin dolar seviyesine getirdiğimizde rakam 40 milyar dolar seviyesine geliyor.



Yüzde 95 yerli üretim yapıyorsunuz. Bu sizi bugünlerde avantajlı kıldı değil mi?

Elbette... Şirket olarak mantığımız her zaman ülkemize hizmet etmek. Sadece Türkiye'de karşılığı olmayan ürünleri yurtdışından alıyoruz. Maliyet olarak avantajlıyız ama bizim odağımız katma değer yaratmak ve istihdam sağlamak. Maliyet odaklı olsaydık pek çok marka gibi Çin'den alım yapardık. Perakendede satış için çalışan her 10 kişilik istihdama, ürünü üretmek için de en az 50 kişi daha ekliyoruz.



BANKALAR REEL SEKTÖRE LİKİDİTE VERMEKLE MÜKELLEF



2019 hedefleriniz neler ve ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?

Hükümet, ithalatın ekonomimiz üzerine yarattığı kambur ile üretenin yaptığı değerin farkında. Bu nedenle 2019'da ihracata destekler artacaktır. Bankalar da reel sektöre likidite sağlamakla mükelleflerdir. Ticari nezaket gereği ismini zikretmeyeceğim ama yabancı bir banka maalesef kredimin tamamını kapattığım halde ipoteklerimi çözmedi. Şirketimizde likidite problemi yarattı. Ticari edinimlerimi gerekli şekilde yerine getirememe sebep oldu. "Endişe negatif duadır" inancıyla endişe etmiyoruz. Hükümetimizin son tedbirleriyle de endişe etmememiz gerektiğine de inanıyoruz.