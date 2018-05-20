Anlık hikâyelerle heyecan dorukta

Potada heyecan artarken toplanan veriler ise doruk noktasına ulaşıyor. Nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojisiyle toplanan veriler, anlık görüntülerle birleşerek HEED uygulamasıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor

Spor karşılaşmalarındaki en heyecanlı anları verilerle mobil kullanıcılara ulaştıran yeni nesil uygulamalar geliyor. Yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojileri, Instagram'daki gibi kısa hikâyeleri birleştiren HEED uygulaması, Turkish Airlines Eurolig gibi canlı spor karşılaşmalarında heyecanın doruk noktasına ulaştığı anların izleyicilerle buluşmasını sağlıyor.

Bu sayede canlı spor karşılaşmaları yeni nesil medya üzerinden pazarlanıyor. Türk Hava Yolları EuroLeague Playoff'ları sırasında tüm oyuncular ve antrenörler formalarının altında sensörle donatılmış "akıllı gömlekler" giyerek maça çıktı. Yüz tanıma, yapay zekâ teknolojisi de dahil olmak üzere pek çok veri bu sayede bir araya getiriliyor.



FENERBAHÇE'NİN FİNALİ CEP'TE

Cuma günü yarı final karşılaşmasında Fenerbahçeli Muhammed Ali'nin üçlükleri ve Vesely'nin uçan smaçları anında oyuncuların fiziksel aktivitesi sadece salondaki seyirciyi değil, HEED uygulamasını kullanan milyonlarca ekran kuşağının etkileşime girmesini sağladı.

Video hikâyelerle yaşamaya alışan genç kuşağı farklı uygulamalarla buluşturmayı hedefleyen HEED girişimi, AGT International'ın kurucusu Mati Kochavi ve WME-IMG ortak yöneticisi Ari Emanuel tarafından başlatılan, gerçek zamanlı hikâyeler ve canlı etkinliklerin görselleştirilmesi için tasarlanan yeni bir eğlence etkileşim platformu.

Daha önce profesyonel boks sporcularının eldivenlerine konulan sensörlerde kullanılan uygulama, şimdi ise basketbolda heyecanın paylaşılmasını sağlıyor. Playoff'ları heyecan verici bir şekilde yaşamak isteyen hayranlar, iOS ve Android cihazlarda HEED'i indirerek heyecana ortak oluyor.



VAR OLAN AKIMI KULLANIYOR

Aslında HEED yeni bir trend oluşturmuyor. Var olan akımı kullanmak için etkinlik görüntülerini ve verileri teknolojiyi kullanarak seyirciye ulaştırıyor. İnsanlar spor etkinliklerine istediği an bağlanmak istiyor. HEED bu sürece uyum gösteren bir uygulama. Cuma günü yarı finalde Fenerbahçeli Vesely'nin smacı salonu ayağa kaldırdığı anda mobil ekranda etkileşim artıyor. Yani artan fiziksel aktiviteyle başarı salonda ve mobil ekranları karşısında tüketiciyi etkiliyor. Yapay zekâ platformu, sürekli olarak oyun davranışını öğrenmek ve gerçek zamanlı yeni büyüleyici bakış açıları ortaya çıkarmak için verileri işliyor.



HEED NASIL ÇALIŞIYOR?

HEED teknolojisi nesnelerin interneti ve yapay zekâya dayanıyor. Fenerbahçe Doğuş da dahil olmak üzere tüm takımların oyuncuları formaların içine giydikleri sensörlerle parkeye çıkıyor. Sadece oyuncular değil, hakemler ve takım antrenörleri de sensörleri taşıyor. Uygulamada gerçek zamanda neler olduğunu anlayabilen bir teknoloji platformu oluşturuluyor.



AVRUPA'DA FUTBOLA ADIM ATACAK

Son 12 ay içerisinde, Euroleague'deki 16 takımla anlaşan boks maçları için anlaşmalar yapan HEED, gözünü futbol karşılaşmalarına dikti. Avrupa'nın en önemli futbol takımlarıyla anlaşmalar yapan uygulama, birinci sınıf futbol takımlarını anlık heyecan dalgasına katmayı hedefliyor. Uygulama aynı zamanda 12 ay boyunca farklı spor etkinlikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.



CANLI SERVİS SAĞLAYICISI

HEED yetkilileri asıl hedeflerini "canlı etkinliklerin Spotify'ı olmak" diye tanımlıyor. İki yıl içinde sadece spor değil, konserler gibi tüm canlı etkinlikleri önemseyen herkes, ilgilendikleri olaylarda kendi robotlarına sahip olacak. Yani robot kullanıcının merak ettiği etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili önemli anları kısa hikâyeler halinde kullanıcının önüne getirecek. Bunu çok akıllı olmayan şekilde Facebook veya Youtube gibi ana medyalar yapıyordu. Artık bu yeni uygulamalarla değişebilir. HEED'in kullandığı yapay zekâ robotu tüketiciyi arayacak ve "Hey, dostum. Bu etkinliği mutlaka izlemelisin, gerçekten ilginç" diyecek. Telefon cebinizde olduğu anda uygulama ilgilendiğiniz olayları bilecek ve ilginç bir şey yakaladığında, açıp izlemeniz için bildirim gönderecek.