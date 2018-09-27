Yapay zekâ telefonda fotoğraflara dokunuyor

Amiral gemisi telefonlardaki fotoğraf kalitesini yakalayan yapay zekâ, General GM9 Pro’nun arka kamerasında da yer aldı. Üç hafta boyunca farklı koşullarda test ettiğimiz ürün, anı yakalamak için tasarlanan özel tuşuyla da fark yaratıyor

Günümüz akıllı telefonlarını farklılaştıran en önemli unsur kamera yetenekleri. Telefon markaları ise buna paralel olarak kamera yeteneklerini geliştirmek için mercek ve sensör dışında yapay zekâya yatırım yapmıyor. Yani akıllı telefonların kamera yeteneklerinde yazılım öne çıkıyor. Yaklaşık 3 haftadır denediğimiz General Mobile GM9 Pro akıllı telefonu, şirketin profesyonel serideki ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, Türkiye'de satılmayan Google Pixel 2 ile birlikte kullandığımız telefonun ön kamera performansı ise göz dolduruyor.



ÜST SINIF FOTOĞRAF

General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, yapay zekâ konusunda uzman bir Ar-Ge ekibiyle çalışarak, fotoğraf ve video konusunda en iyiler arasına girmeyi başardıklarını söyledi. Fotoğrafta en iyi deneyimi elde etmek için çaba harcayan ekip, özellikle portre modu konusunda pahalı üst sınıf telefonların kalitesini yakalamış durumda. GM9 Pro, fotoğraf makineleri ve akıllı telefon kameraları konusunda uzman DxOMark testlerinden 90 puan alarak amiral gemisi telefonlarla aynı kategoride sonuç almış. 12MP ve 8MP'lik çift kameraya sahip ürün, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)'den ise 90 puan almayı başarmış.



DOKUNUNCA KAYIT BAŞLIYOR

Ekran ve telefon tasarımı konusunda ilk bakışta çarpıcı bir fark görünmüyor. Sadece anı yakalamak ve hızla video veya fotoğraf çekmek isteyenler için kırmızı kapatma tuşu üstündeki tuş, hızlı çekim yapmanızı sağlıyor. Tuşa iki defa hızlı basmak veya uzun süre basmak kameranın aktif hale gelmesi için yeterli oluyor. Bunu fotoğraf için de kullanabilirsiniz. Video kamerayı açıp kayda girmek için tekrar tuşa basmanız gerekmiyor. 3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan ürün, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor.



DÖVİZ GİRİŞİ TELEFON FİYATINI UÇURDU

Şirketin eylül ayında ürünü tüketiciyle tanıştırmaya karar vermesi, fiyat konusunda dikkat çekici bir artışa sebep oldu. Pro serisinin ilk telefonu ise döviz kurlarındaki artışla birlikte 2 bin 900 TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz iki ay içinde Türkiye'de akıllı telefon fiyatları döviz kuruna bağlı olarak değişmişti. Artık giriş seviyesi telefonların fiyatları bin 500 TL seviyesine ulaştı. Böyle olunca da orta segment telefonların fiyatı 3 bin TL oldu.



BUNLARI BEĞENDİM

Anı yakalama tuşu hızlı çekim için işe yarıyor. Anında kayda başlayabiliyorsunuz.

Arka kamera performansı oldukça iyi. Fiyat performans olarak baktığınızda ise büyük avantaj.

Pil performansından memnun kaldım. 1 günü rahat tamamlıyor.

Eğer yoğun kullanım olmazsa 2 günü tamamlama olanağı da var.

Android One telefonu olması güncelleme konusunda küresel rakiplerine göre avantajlı konuma yükselmesini sağlıyor.



BUNLARI BEĞENMEDİM

Yapay zekâ yeteneklerini ön kamerada daha çok görmeyi isterdim.

Telefonun genel tasarımı, ekran gövde oranı farklı hissettirmiyor.

Telefonun içinden çıkan kılıf Pro serisinde biraz daha farklı olabilirdi. Hiç olmasa daha iyi dedirtiyor.



NOSTALJİ KÖŞESİ

Eski telefona yeni ekran

Mobıl telefonların piyasaya çıktığı dönemleri hatırlayanların ilk telefonlarından biri de Nokia 8810 oldu. Muza benzeyen kavisiyle benim de ilk telefonum bu ürün olmuştu. Nokia 8810 şimdi 4G gücünde ortaya çıkıyor. Ekran pili tüketmeyince pili tek şarj ile 25 güne kadar bekleme süresi oluşturarak kullanıcıların gönlünü fethediyor. 512 MB boyutundaki RAM alanıyla yüksek depolama ve hızlı çalışma yetilerine kavuşan ürün, 4 GB boyutundaki dahili depolama alanıyla da dosya saklamak için büyük bir hafıza yaratıyor.



EFSANE YILAN OYUNU

2 MP kalitede sunulan arka kameraya sahip olan ürün, iyi bir görüntü kalitesiyle başarılı fotoğraflar yakalıyor. Aynı zamanda video da çekebilen ürün özellikleri arasındaki LED flaşlı kamera desteği, ışığın yeterli yoğunluğa ulaşamadığı alanlarda video ve fotoğraf çekmek kolay hale geliyor. Hem gençler hem de yaşlılar için sunduğu kolay kullanım özellikleriyle yediden yetmişe tüm kullanıcılara hitap eden üründe efsane yılan oyunu bulunuyor. Dokunmatik mat tuş takımı özelliği ise eski ve yeniyi biraraya getiriyor.



VİTRİNE DÜŞENLER

Ön kamerada stüdyo lezzeti var

Bu yıl ve 2019'da akıllı telefonlarda amiral gemisi üst sınıf telefon satışları dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak düşecek. Bu yüzden üst segment telefonlar dışında ekonomik seçenekler vitrinlerde daha çok yer kaplayacak. Samsung Galaxy A serisi telefonlar işte bu yansımanın örneklerinden biri olacak. Ekim ayında yeni modeliyle karşımıza çıkacak olan ürün, üç adet güçlü arka kameraya, şık tasarıma ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip. Ürün, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflarınıza daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Akıllı telefonları stüdyoda telefon çekiyormuşcasına kullanmak mümkün. 6.0 inç boyutunda üst düzey bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7 ise, ayarlanabilir LED flaşlı 24MP ön kamerasıyla günün her anında net selfie'ler çekmek kolaylaşıyor ve ideal ışığı aramak zahmetine gerek kalmıyor.