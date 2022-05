Yatırım kararını ilk 20 saniyede veriyorum

Alesta, kurumsal girişim sermayesi fonu olarak 2021’de 22 yatırım yaptı. Şirket 2 yılda 50 girişime ulaşırken, yıl sonuna kadar rakamı 60’a çıkarmayı hedefliyor. İbrahim Özer, görüşmelerde yatırım kararını ilk 20 saniyede verdiğini söyledi

Teknoloji girişimlerine yatırım yapan kurumsal girişim sermayesi yatırımları önemli oranda arttı. Startups.Watch verilerine göre kurumsal girişim sermayeleri içesinde en aktif yatırımcılardan biri olan Alesta, 2021'de 22 yatırımla dikkatleri üzerine toplamıştı. Türkiye'nin kişisel bilgisayarla tanışmasını sağlayan Escort Computer markası bugün teknoloji girişimlerini destekleyen önemli fonlardan biri oldu. Escort Teknoloji Yatırım, "dönüşüm programı" kapsamında PC işinden çıkarak yönünü yazılım ve yerli girişimler ile sürüdürülebilir yatırımlara çevirdi. Şirket bu strateji doğrultusunda son 2 yılda art arda yaptığı startup yatırımlarında toplam 50 girişime ulaşırken; yıl sonuna kadar bu rakamı 60'a çıkarmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak "Alesta" isimli yatırım fonu aracılığıyla yatırım gerçekleştiren grup, siber güvenlikten bio-teknolojiye, bulut ve SaaS platformundan batarya teknolojilerine, oyundan online terapiye geniş bir yelpazede teknoloji üreten şirketlere yatırım yapıyor. Bu girişimler arasında BiSU, Bren, Bakiyem, Kidolog, Smpl, Servislet, Houston Bionics, GlaucoT gibi girişimler yer alıyor.







ERKEN AŞAMADA YATIRIM

Şirketin 30. yılı dolayısıyla düzenlediği buluşmada bir grup gazeteciyle bir araya gelen Escort Teknoloji Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, "tohum" yani "erken aşama" safhasında iştirak ettikleri teknoloji şirketlerine ihtiyaçları olan sermaye, bilgi birikimi ve tecrübeyi aktardıklarını söyledi. Özer, böylece bu girişimcilerin ve şirketlerin gelecekte ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacaklarını anlattı. Alesta olarak girişimlere 2021'de en çok yatırım yapan fon olduklarını ileten İbrahim Özer, şu anda yatırım yaptıkları 50 şirket arasından 5 yıl içinde en az 4'ünün unicorn (1 milyar dolarlık şirket) olmasını öngördüklerini, bu hedef gerçekleştiğinde Escort Teknoloji'nin de unicorn olacağını ifade etti. Özer, bununla birlikte bağlı ortaklık ve iştiraklerden bir kısmı için uygun koşulların oluşması durumunda hisse satışı veya halka arz planlanlarının olduğunu da açıkladı. Borsada halka açık olan şirket, kaynak noktasında portföyünde bulunan yazılım şirketleri ile güneş enerjisi santral gelirlerini de kullanıyor.



12 AYDA 22 KAT GETİRİ

Genelde 50-100 bin dolar aralığında tohum aşamasında yatırım yaptıklarını aktaran Özer, 1 milyon dolara kadar çıktıkları yatırımın da bulunduğunu. Göz tansiyonunu (Glakom Hastalığı) tedavi etmek ve göz tansiyonunu ölçen gözlük patenti hedefi ile iş yapan GlaucoT, tek tuş ile çoklu seçenekle içecek siparişi verilen BiSU, ebeveyn ve çocuklara online danışmanlı hizmeti sağlayan Kidolog, veri güveniğinde Datanchor; yeni yatırımlarla büyüyen girişimlerden bir kaçı. Yaptıkları yatırımlardan birini örnek olarak gösteren Özer, "Servislet Yazılım'a 30 Aralık 2020'de erken aşamada 375 bin TL bedelle yüzde 7.5 yatırım yaptık. 24 Aralık 2021'deki yeni yatırım turunda şirketteki yüzde 5 hissemizi 500 bin dolara sattık. 12 ayda 22 kat sermaye getirisi elde ederken; satış sonrasında Servislet'deki yüzde 2.5 payımız da devam ediyor."



BİZİM İÇİN TAKIM PROJEDEN DAHA ÖNEMLİ

Teknoloji işinde 35 seneyi geride bıraktığınıve bu işin hemen her tarafında bulunduğunu ifade eden İbrahim Özer, yatırım kararı verdiği görüşmeleri şöyle anlattı: "Karşımdaki girişimci bana bir şeyi anlatırken, aslında bir sonraki cümleyi aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Risk yok mu? Elbette var. Ancak ben genelde ilk 20 saniyede kararımı veriyorum. Genelde rakiplere baktığımızda aşama aşama yatırıma karar veriliyor. Yatırım komiteleri bulunuyor, süreç uzayabiliyor. Biz ise doğru yatırım olduğuna inandığımızda ve girişimci takım kriterlerimize uygun ise hızlı karar veriyoruz. Bu yüzden girişimciler bizi çok seviyor. Bizim için takım projeden bile daha önemli. Çünkü proje çökerse bile takım iyi ise onu başka bir yola sokabiliyor. Takım kötü ise en iyi proje de olsa yürümüyor."

FOUNDER ONE'NIN FON HEDEFİ 300 MİLYON LİRA

Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çözümler üreten erken aşama teknoloji odaklı etki girişimcilerini destekleyen girişim sermayesi yatırım fonu Founder One kuruldu. Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ işbirliğiyle kurulan, Yatırım Komitesi üyeleri arasında Faruk Eczacıbaşı ve Sina Afra'nın da olduğu Founder One, yaklaşık 100 girişime 300 milyon TL'lik fon büyüklüğüyle yatırım yapmayı hedefliyor. Erken aşama etki girişimlerine yatırım yapan yeni nesil girişim sermayesi yatırım fonu Founder One, büyüme vadeden erken aşama girişimleri ile yatırımcıları buluşturuyor. Bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Founder One, topluma geri verme ilkesiyle, performans gelirini kurucu vakıflar olan Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı'na aktararak girişimciliği ve teknolojiyi desteklemeye devam ediyor.







GENİŞ KİTLEYE ULAŞIM

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Fon kurucularının girişimcilere ve girişimlere olan yüksek erişimi sayesinde çok geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Yıllık binin üzerinde girişim başvurusu ve yüzlerce mezun girişimci ile girişim fikirleri noktasında güçlü bir akış yaratıyoruz" dedi.

YETENEK AVCISI WELLBEES 2.2 MİLYON $ YATIRIM ALDI

İNSAN kaynağı konusunda çalışan Wellbees girişimi, 212 liderliğinde gerçekleşen tohum yatırım turunda 2,2 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte özellikle İngiltere ve MENA pazarındaki etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Wellbees Kurucu Ortağı Melis Abacıoğlu, aynı zamanda çalışanların hayatlarında ve şirket kültürlerinde yarattıkları etkiyi daha verimli hale getirmek adına bir Veri Bilimi Takımı kuracaklarını ifade etti. 212 liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, MENA ve İngiltere merkezli girişim sermayesi şirketleri Mindshift Capital, Doha Tech Angels, Assist Ventures ve Sarus Select Capital de katıldı.







YETENEKLERE KÜRESEL TAKİP

İnsan kaynakları teknolojileri alanındaki yatırımların pandemi ile birlikte hız kazandığını söyleyen Abacıoğlu, "2021 yılında insan kaynakları teknolojilerine dünya genelinde 14 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu oran 2019'da yapılan yatırımların tam üç katı. Bu yatırımların ikinci sırasında da yan hak ve esenlik platformları var. Deloitte Insights 2021 raporuna göre esenlik harcamaları 2040 yılında toplam sağlık harcamalarının 3'te 2'sini oluşturacak. Bu doğrultuda aldığımız yatırımı da yurt dışındaki pazarlarda büyümek ve ürünümüzü derin teknolojiye evirmek için kullanacağız" dedi. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle şirketleşmeye gittiğimiz MENA bölgesinde ve geçen yıl ilk yurt dışı ofisimizi açtığımız İngiltere'de büyümeye devam edeceğiz. Diğer taraftan bir Veri Bilimi Takımı kurarak, ürünümüzün çalışanlar üzerindeki pozitif etkisini iyileştirecek, bunu bilimsel olarak kanıtlamak için oluşturduğumuz Ar-Ge takımımızla etkimizi düzenli olarak ölçecek ve neticede bireylere 'mutluluğun formülü'nü sunacağız. Şu anda halihazırda ürünümüzü kullanan çalışanların işten ayrılma oranlarının uygulamayı kullanmayan çalışanlara göre yüzde 50 daha düşük olduğunu ve uygulamaya başladıktan itibaren bireylerin mutluluk oranlarının da yaklaşık olarak yüzde 10 oranında iyileştiğini gözlemliyoruz."

SİBER GÜVENLİK KAMPI 1-10 AĞUSTOS'TA

TÜRK Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kamp, kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen ve bu alanda kariyer hedefi bulunan gençlere eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayıs tarihine kadar başvuruların devam ettiği kampta yer alan yarışmada ilk üçe girenler; toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi olacaklar. Türk Telekom, 1-10 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:







"Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacaklar.