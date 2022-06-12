35 Workup girişimi 12 milyon $ yatırım aldı

İş Bankası girişim hızlandırma programı Workup’tan mezun olan 35 girişim, toplam 12 milyon dolar yatırım almayı başardı. 5’inci yılını tamamlayan ve 92 girişim mezun olduğu programda tarım girişimciliği olan Workup Agri başlatıldı

Teknoloji girişimlerinin yoğun ilgisini çeken ve 5'inci yaşını kutlayan İş Bankası girişim hızlandırma programı Workup Girişimcilik'e yapılan toplam başvuru sayısı 14 bine yaklaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen programda, tarım odaklı Workup Agri de dahil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 125 oldu. Mezun sayısı ise 92'ye ulaştı. Bugüne kadar 35 Workup'lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 12 milyon dolar yatırım aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başladığımız günden bugüne geçen 5 yıl bizim için çok güzel bir yolculuktu" dedi. Aran, bu zaman dilimine Workup açısından son derece olumlu gelişmeler sığdırdıklarını ve tarım girişimciliğinde Workup Agri'yi başlattıklarını söyledi.







KAYNAKLAR KORUNMALI

Workup Agri'de tarımı, teknolojiyi ve finansı bilenleri buluşturduklarını ifade eden Aran, şöyle konuştu: "Türkiye'de eğer tarım üzerinden bir hikâye yaratılacaksa, tarım konusunda bir verimlilik artışı, sulama tekniklerinin daha iyi kullanılması, su kaynaklarının daha iyi korunması, üretim kalitesinin, verimliliğinin artırılması söz konusu olacaksa farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla İş Bankası'nı da önümüzdeki dönemde Workup ve Workup Agri'nin yanında farklı odak alanlarını yaratırken göreceksiniz. Türkiye'de farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle tarım üzerinden bir hikâye yaratabiliriz."







KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Kadınların girişimcilik dünyasında daha fazla yer almasının önemine de vurgu yapan Aran, 2018 yılında Arya Kadın Yatırım Platformu ile başlayan iş birliği kapsamında birçok kadın girişimcinin gelişimine, fona erişimlerine ve farklı paydaşlarla iş geliştirerek girişimini ölçeklendirmesine destek olduklarını hatırlattı. Bu desteği yakın zamanda kadın kuruculu girişimlerin erken aşamada yatırıma erişimini artırmak ve kolaylaştırmak adına ortak bir fon kurarak büyüteceklerini ifade eden Aran, "Türkiye'de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olan girişimler, ağırlıklı olarak kadın kurucular tarafından hayata geçirilen fikirler. Bu bakımdan kadın girişimci sayısının ve görünürlüklerinin artırılması, ekosistemin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip" diye konuştu.



BİRE BİR GÖRÜŞME FIRSATI

Pandemi sonrasında ilk kez ekosistem paydaşlarını bu ölçekte bir araya getiren etkinliğin sonunda misafirler, mezun olan girişimlerle bire bir görüşme fırsatı elde ettiler. Etkinlikte, İş Bankası'nın, "Girişimlerin ve girişimciliğin bankası" olma misyonu ile farklı açılımlarla değer önerisini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceği mesajı verildi.







TARIMA ZEHİR DEĞİL AKIL KARIŞTIRAN GİRİŞİMLER

Workup hızlandırma programından 11 girişim mezun olurken önemli bir kısmını da ilk kez düzenlenen tarım odaklı Workup Agri programı girişimleri oluşturdu. Bu girişimlerin bir bölümü de tarımsal zehirlerin önüne geçiyor. İşte iki programdan mezun olan 11 girişim:

3pmetrics: Kurumların sürdürülebilirlik, çevre, sosyal ve yönetişim risklerini hesaplayıp raporlayabildikleri, karbon ayak izi ve su ayak izlerini analiz edip azaltma planına geçebildikleri dijital platform hizmeti sunuyor.

Local Greens: Metropol şehirlerde bulunan lokal üretim alanlarında, yeşilliklerin toprak yerine su ortamı içerisinde zararlı pestisitler kullanmadan yetiştirilmesi yöntemini kullanıyor.

Soyl-Gel: Tarımda sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlamak amacıyla bitkilere toprak altında kontrollü su ve zirai ilaç salınımı yapan doğal nanokompozit yapılı süper emici polimer üretiyor.

Wastespresso: Otel, kafe, ofis vb. kahve atığı oluşturan işletmelerin düzenli periyotlarda kahve atık yönetimini gerçekleştiriyor. Bu kahve atıklarını sürdürülebilir teknolojik altyapısıyla ileri dönüştürerek tek/çok kullanımlık plastik materyaller ve farklı sektörler için (ambalaj, plastik vb.) hammadde üretiyor.

Wicow: Yapay zekâ altyapısıyla büyükbaş hayvanları ve çiftliği tanıyan, çiftçinin hayvanını tüm hayat döngüsü boyunca takip etmesini sağlıyor. Çiftçiyi gerekli zamanlarda verdiği alarmlarla uyararak hayvan sağlığını iyileştiren ve verimliliği artıran bir sağlık takip sistemi.

Cineshort: Özenle seçilmiş yüzlerce kısa filmi abonelik modeli ile kullanıcısına sunan, yönetmenlere de gelir paylaşımıyla sürdürülebilir destek sağlayan mobil video yayın platformu.

Co-one: Yapay zekâ takımlarının ürünlerini geliştirebilmeleri için gereken kaliteli etiketlenmiş veri ihtiyacını yüksek hızda, takip edilebilir ve sürekli hale getiren bir etiketleme servisi sunuyor.

Cubtale: Doktor ve ebeveynlerin rutin bebek bakımında veri odaklı karar vermelerine olanak sağlayan, mobil uygulama ve "cub" isimli akıllı butonlardan oluşan bir bakım yönetim platformu.

Finekra: Banka ve muhasebe programlarıyla entegre çalışan, kurumların banka ve ödeme-tahsilat süreçlerini tek portaldan yönetmelerini sağlayan, tüm platformlardan erişilebilir yeni nesil finans uygulaması.

Fintegre: Perakendecilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, müşterilerinin satın alma gücünü artıran, cihaz değişim programları, sigorta işlemleri, elektronik cihaz kiralama servisleri, abonelik modelleri vb. çözümler sunan finansal servisler platformu.

Wiser: Yeni medya içerikleri için yaratıcı ekonomi ve yapay zekâyı birleştiren bir keşif platformu. Sürekli benzer içerikler önermeye programlı olan algoritmalar yerine hem kişisel hem ufuk açıcı bir medya deneyimi sunuyor.